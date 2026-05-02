Ai simțit vreodată că o simplă veste bună din viața ta a îndepărtat oameni în loc să îi apropie? Hai să vorbim despre Erin McGoff, o creatoare de conținut de 30 de ani axată pe sfaturi de carieră. Aflată la 20 de săptămâni de sarcină, în timpul vacanței ei de tip babymoon, a decis să iasă din tiparul ei educațional și să împărtășească o veste personală. A anunțat că este însărcinată.

„În decurs de 24 de ore, am pierdut 6.000 de urmăritori”, povestește ea. Cifrele vorbesc de la sine.

Așteptări spulberate și vacanțe ruinate

Inițial, Erin nici măcar nu plănuia să facă acest anunț. „Sunt un creator educațional, nu sunt un creator de lifestyle, așa că nimeni nu ar fi observat cu adevărat, deoarece îmi filmez videoclipurile doar de la piept în sus”, explică tânăra. Dar a început să simtă că ascunde o parte din ea, iar managerul ei a asigurat-o că anunțurile de sarcină sunt de obicei „foarte bune pentru engagement”.

Numai că a urmat un dezastru emoțional.

„Am postat o poză și a fost ca și cum s-ar fi stins lumina pentru mine”, mai spune Erin. Secțiunea ei de comentarii s-a umplut rapid cu mesaje de genul „încă una se duce”, iar unii urmăritori vechi s-au plâns că „serviciul” pe care îl oferea ea urma să se schimbe. „Dacă cineva trebuie să dea unfollow pentru că se confruntă cu infertilitatea sau poate pur și simplu nu mai are nevoie de conținutul meu, asta e una. Dar reacția nu a avut legătură cu nimic din toate astea”, își amintește ea cu amărăciune.

Și uite cum un moment de bucurie s-a transformat în coșmar. „Mi-a ruinat babymoon-ul. Nu am mai postat nimic o lună după aceea pentru că am fost atât de traumatizată.”

Când bucuria se transformă într-un val de critici

Iar Erin nu este singura care a trecut prin asta. Creatoarea de conținut de fitness Whitney Simmons a fost criticată în octombrie anul trecut că ar fi „iresponsabilă” în fața schimbărilor climatice după ce a anunțat că așteaptă un copil. Nelly Toledo a pierdut 15.000 de urmăritori, dar și contracte cu branduri, imediat după propriul anunț. „A fost cea mai fericită perioadă din viața mea și m-am simțit foarte singură”, mărturisește Nelly. „A fost ca și cum aș fi devenit brusc o «mămică bloggeriță», deși am clarificat că nu se va schimba conținutul meu.”

Într-o analiză publicată recent de Marieclaire, fenomenul capătă explicații mult mai profunde, legate de modul în care societatea percepe femeile gravide. Profesorul Abigail Locke subliniază că persoanele însărcinate adesea „încetează să mai fie un individ în ochii oamenilor” și devin „o mamă în primul rând”.

Să fim serioase, vedem asta și la noi pe Instagram sau TikTok, unde influencerițele din România trec uneori brusc de la fashion la biberoane, iar publicul reacționează imediat, dând unfollow masiv de teamă că feed-ul lor va fi invadat doar de reclame la scutece.

Algoritmul și oboseala de pe rețelele sociale

Dincolo de reacțiile emoționale, există și o schimbare culturală uriașă. Datele arată că în Anglia și Țara Galilor, în anul 2020, mai mult de jumătate dintre femei au ajuns la vârsta de 30 de ani fără a avea copii, un nivel record. Ratele natalității scad masiv în toate națiunile G7.

Dr. Charlotte Dann leagă acest fenomen de ascensiunea „heteropesimismului”, un scepticism tot mai mare față de parcursul tradițional de viață. „Există solidaritate feminină în aceste schimbări și o mai bună recunoaștere a relațiilor proaste și a generațiilor viitoare”, explică ea. „Dar problema este că aceste schimbări societale sunt mediate de spațiile online”.

Pentru unii utilizatori, decizia de a da unfollow este pur și simplu o chestiune de curățenie în feed. Sarah, o femeie de 36 de ani, consideră aceste anunțuri o normativitate „predictibilă”. „Văd o ecografie și mă gândesc: «Oh, iată-ne din nou»”, recunoaște ea sincer. „Mai întâi va fi o logodnă – și o mulțime de postări despre planificarea nunții – și apoi vine de obicei o fotografie cu un bebeluș cu murdărie pe toată fața”.

Și algoritmul complică lucrurile. Annie, o tânără de 26 de ani, spune că apreciază „niște conținut despre mame”, dar adesea „devine cam mult și plictisitor”. De ce? „Dacă urmărești pe cineva care postează acel conținut, algoritmul tău începe să îți ofere [mai mult] chiar dacă nu ești interesat”, spune ea. Până la urmă, cum adaugă și Sarah: „Cred că ar trebui să poți alege pe cine urmărești și ce conținut vrei să vezi. Nu este atât de serios”.

Capcana identității. Ești mamă sau rămâi tu

Dar presiunea este imensă. În timp ce unele femei sunt taxate pentru că arată prea mult din viața de mamă, altele sunt criticate că nu o fac suficient. Actrița Margot Robbie a fost recent ținta criticilor pentru că nu a vorbit suficient despre copilul ei în interviuri. Cum vine asta?

Erin a fost de-a dreptul deranjată de comentariile care îi anulau identitatea. „Chiar și cele pozitive erau de genul «totul se va schimba acum, Mama». Și eu eram gen: «nu mă numi Mama. Sunt Erin, așa cum eram și înainte. Și, în al doilea rând, vă rog să încetați să-mi spuneți că întreaga mea identitate se va schimba».”

Frustrarea ei e perfect justificată. „M-am căsătorit, m-am mutat în alt oraș, mi-am luat un câine. Nimic din toate astea nu i-a făcut pe oameni să-mi dea unfollow. Dar din anumite motive, când am rămas însărcinată, am fost pusă în această cutie”.

Mamele din mediul online duc o luptă continuă. Dr. Dann punctează că ele „trebuie să lupte pentru a anula opinia societății despre ce este maternitatea sau despre ce implică aceasta și să demonstreze că nu te consumă în totalitate. Dar, în același timp, te consumă în totalitate”.

Poate că adevărata problemă nu este că maternitatea schimbă conținutul, ci că societatea decide automat că femeile devin mai puțin interesante odată ce au copii. Erin ne lasă cu o perspectivă care dă de gândit: „Cred că cu cât mai mulți bărbați vor face din sarcina partenerei lor o parte a identității lor, cu atât mai puțin femeile vor fi pedepsite pentru că fac ele însele asta. Oamenii le dau unfollow bărbaților odată ce devin tați?”