Prinții de Wales tocmai au lansat un portret absolut superb cu Prințesa Charlotte pentru a marca împlinirea a 11 ani. Fotografia oficială ne arată o fetiță care s-a transformat vizibil, pozând relaxată într-un câmp de margarete din superbul Cornwall.

Un portret de primavara plin de naturalete

Dacă te uiți atentă la imagine, vei observa imediat că tânăra regală poartă părul șaten mai lung ca niciodată, curgându-i lejer peste umeri. Iar ținuta aleasă este o lecție de stil fără efort. Charlotte poartă un pulover tricotat în dungi roșii și negre, pus peste o cămașă albastră cu guler, asortate cu o pereche de blugi albaștri închiși. Zâmbetul ei radiant luminează pur și simplu cadrul.

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, imaginea a fost surprinsă de fotograful Matt Porteous în perioada Paștelui. A devenit deja o tradiție îndrăgită ca el să fotografieze familia de Wales. Pe conturile oficiale de social media ale Prințului și Prințesei de Wales a apărut și mesajul scurt care însoțește fotografia. „Îi dorim Charlottei o a 11-a aniversare foarte fericită!”

Fanii au reacționat imediat pe internet.

Și să fim serioși, asemănarea izbitoare cu tatăl ei, Prințul William, este greu de ignorat (chiar și la o privire fugară).

O petrecere in familie si traditia tortului de la miezul noptii

Te-ai gândit vreodată cum arată o zi de naștere în spatele ușilor închise de la palat? Ei bine, mica prințesă își va petrece ziua specială în privat, alături de părinții ei și de cei doi frați: Prințul George, de 12 ani, și Prințul Louis, care tocmai a împlinit opt ani săptămâna trecută. Dar surpriza dulce vine din partea mamei sale. Kate adoră să pregătească singură desertul pentru copiii ei.

„Îmi place să fac tortul”, a dezvăluit Prințesa Kate în trecut.

Cum vine asta pentru o viitoare regină? Destul de normal, aparent. „A devenit o mică tradiție să stau trează până la miezul nopții cu cantități ridicole de amestec pentru tort și glazură și fac mult prea mult. Dar ador asta.”

Zile pline de sarbatoare pentru familia de Wales

Sunt zile extrem de pline pentru William și Kate. Ziua Charlottei vine la scurt timp după ce cuplul regal și-a sărbătorit miercuri cea de-a 15-a aniversare a nunții. Și asta imediat după ziua mezinului Louis, marcată pe 23 aprilie.

Dincolo de portretele oficiale de azi, fetița care poartă numele Charlotte Elizabeth Diana s-a născut la ora 08:34 pe 2 mai 2015, la aripa Lindo a Spitalului St Mary din Paddington, Londra. Numele ei complet este un tribut direct adus bunicului său, Regele Charles, regretatei străbunici, Regina Elisabeta a II-a, și mamei lui William, regretata Diana, Prințesă de Wales.