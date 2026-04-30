Cântăreața LeAnn Rimes, în vârstă de 43 de ani, a fost nevoită să își anuleze două concerte din turneul său „30 Years of Blues” din cauza unei boli severe. Artista a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele de socializare, transmițând un mesaj plin de vulnerabilitate și recunoștință.

„Sunt cu adevărat frântă”

Într-o postare sinceră, LeAnn a explicat situația fără ocolișuri. „Din cauza unei boli severe, nu pot călători și concerta în această săptămână. Îmi pare rău să vă anunț că spectacolele viitoare din Spokane și Seattle vor fi reprogramate”, a scris ea. Spectacolul din 30 aprilie de la Spokane a fost mutat pe 31 mai, iar cel din 1 mai de la Seattle va avea loc acum pe 2 iunie.

O decizie dificilă.

Dar dincolo de logistică, artista și-a deschis sufletul în fața comunității sale. „Sunt cu adevărat frântă că trebuie să reprogramez și sunt foarte recunoscătoare pentru bunătatea și sprijinul vostru continuu în timp ce mă recuperez. Aștept cu nerăbdare să revin pe scenă și să vă văd foarte curând. Cu dragoste, LeAnn.”

O luptă mai veche și curajul de a vorbi

Deși nu a specificat natura bolii actuale, LeAnn Rimes nu s-a ferit niciodată să vorbească despre problemele sale de sănătate. Ea a fost deschisă în legătură cu luptele sale cu psoriazisul, anxietatea și depresia, dar și cu provocările aduse de perimenopauză. Această transparență a devenit un mod de a se vindeca și de a le ajuta pe alte femei.

„Pentru atât de mult timp, am simțit că ascund o mare parte din mine”, a mărturisit ea. „Asta a permis nesiguranței gândurilor pe care le-am avut în trecut, de genul «Nu sunt drăguță, nu sunt suficient de bună». Am învățat să mă iubesc în toate încarnările mele diferite.”

Și tocmai această acceptare a ajutat-o să transforme vulnerabilitatea în putere. „La fel și cu sănătatea mea mintală și acum cu perimenopauza. De fiecare dată când vorbesc despre asta, mă eliberez pe mine, și pe altcineva.”

Călătoria prin perimenopauză

Recent, artista a vorbit despre o problemă mai puțin discutată. Tensiunea la nivelul maxilarului, pe care a legat-o de „călătoria perimenopauzei și menopauzei” prin care trece. După o procedură specială de eliberare a tensiunii din maxilar, ea a recunoscut că „habar nu aveam că există atâta tensiune” acolo. Sună cunoscut, nu-i așa?

Iar lupta pentru a primi ajutor specializat este o realitate pe care, hai să fim serioase, o cunoaștem și noi prea bine în România, unde găsirea unui medic empatic și informat poate fi o adevărată provocare. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, se arată că LeAnn a descris perfect acest parcurs anevoios. „A fost o călătorie pentru a găsi medicii potriviți care să mă asculte și care să-și facă timp”, a spus ea. „Sunt foarte puțini medici care chiar își fac timp și știu suficient despre asta pentru a o prescrie corect. Am făcut tot posibilul să sap adânc și să-l găsesc pe cel potrivit.”

Este o dovadă că prioritizarea stării de bine este un efort conștient. „Sănătatea mea fizică a fost ceva pe care m-am concentrat în ultimii ani, pregătindu-mi corpul pentru schimbările prin care trece”, a adăugat ea.

Sprijinul în momentele dificile

În toată această perioadă, LeAnn nu este singură. Soțul ei, actorul Eddie Cibrian, cu care este căsătorită din 2011, îi este alături. Recent, cei doi au sărbătorit 15 ani de relație, o aniversare marcată de sentimente amestecate. LeAnn a dezvăluit criptic că existau „lucruri foarte tensionate, sfâșietoare, care se întâmplă acasă cu familia”, dar că au reușit să își facă timp pentru a-și celebra iubirea.

Mesajul ei despre relația lor este o adevărată inspirație despre ce înseamnă un parteneriat solid. „Am trecut prin atât de multe în cei 15 ani de căsnicie. Știm cum să navigăm pe valuri, să ne susținem reciproc la nevoie, să reparăm ce trebuie reparat. Sunt atât de mândră de ceea ce am creat împreună. 15 ani sunt doar începutul.”