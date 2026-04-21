Când vine vorba de sănătatea mintală, internetul pare a fi primul loc unde căutăm răspunsuri. Un studiu recent arată că una din cinci persoane s-a autodiagnosticat după ce a urmărit conținut pe rețelele sociale, dar numai 19% dintre acestea au apelat ulterior la terapie. Mai grav, Asociația Britanică de Consiliere și Psihoterapie raportează că peste 83% din conținutul despre sănătate mintală de pe TikTok este înșelător. Hai să vedem ce spun, pe bune, doi terapeuți despre obiceiurile pe care chiar le practică.

Rutinele de bază sunt sfinte

„Mă gândesc la creierul și corpul meu ca la hardware, iar la sănătatea mea mintală ca la software. Când am grijă de hardware, totul funcționează mai bine”, spune terapeuta Lyla Connolly. De aceea, somnul este o prioritate absolută pentru ea. „Somnul ajută la reglarea emoțiilor, la gestionarea stresului, la detoxifierea creierului și la susținerea unei gândiri mai clare și a creativității”, explică ea. „Îmi propun opt ore pe noapte, pe care le susțin relaxându-mă cu o carte, departe de orice lumină albastră.”

Iar psihoterapeuta Lauren Young este de acord. „Somnul suplimentar este una dintre cele mai subestimate modalități de a oferi sistemului nervos o șansă de a se reîncărca. Dacă funcționezi pe rezerve, o noapte în care te culci devreme va face mai mult pentru tine decât aproape orice altceva.”

Pe lângă somn, alimentația joacă un rol esențial. Connolly se concentrează pe mese echilibrate. „Mănânc pentru a-mi menține corpul în siguranță și stabil, ceea ce înseamnă să mă concentrez pe mese echilibrate, inclusiv proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși”, spune ea. Young adaugă că, uneori, confortul primează. „Există un motiv pentru care poftim la supă, pâine prăjită sau un bol de paste când suntem epuizați – mâncarea caldă și reconfortantă semnalează siguranță corpului tău și ajută la ameliorarea răspunsului fiziologic la stres. Nu este vorba despre abandonarea nutriției. Este vorba despre a recunoaște că uneori sistemul tău nervos are cea mai mare nevoie să se simtă alinat.”

Conexiuni reale și timp pentru tine

Socializarea este vitală, dar calitatea contează mai mult decât cantitatea. „Obișnuiam să mă judec pentru că nu aveam un grup mare de prieteni, dar cu timpul am acceptat că, fiind o persoană sensibilă și introvertită, acest lucru este ceea ce îmi susține de fapt sănătatea mintală”, mărturisește Connolly. Ea preferă un cerc mic de prietenii profunde. „Aceștia sunt oameni care mă energizează, cu care pot avea discuții profunde și pot fi prostuță, și care pot naviga cu grijă prin aspectele mai dificile ale prieteniei.”

Cum știi care sunt acei prieteni? Connolly are un sfat simplu: „Fii atent la cum se simte corpul tău în preajma anumitor persoane. Te simți deschis, cald și mai mult tu însuți? Sau te simți tensionat, contractat și epuizat? Corpul tău are răspunsul și ai voie să-l asculți.”

La fel de important precum conexiunea socială este și timpul petrecut singur. Lauren Young își programează acest timp în agendă. „Nu ai nevoie de un motiv dincolo de ‘trebuie să-mi reîncarc bateriile’. Îmi programez timp intenționat singură în agendă, ca și cum ar fi o altă întâlnire căreia i-aș acorda aceeași importanță.”

Micile „trucuri” care fac diferența

V-ați gândit vreodată de ce revedeți același serial la nesfârșit? Nu e lene, e o formă de relaxare. „Oboseala decizională este reală, iar alegerea a ceea ce să urmărești când ești deja epuizat nu face decât să adauge la aceasta”, spune Young. „Emisiunile familiare reduc încărcătura mentală, deoarece creierul tău știe deja ce urmează. Nu există suspans, nu există procesare, doar odihnă.”

Un alt obicei surprinzător este detoxifierea listei de sarcini. În perioadele stresante, Young ia un marker și taie cel puțin un lucru de pe listă. „Stresul cronic este parțial susținut de presiunea neîncetată a cerințelor care se acumulează. Eliminând complet un singur lucru (fără a-l amâna sau reorganiza), poți trimite sistemului tău nervos mesajul că nu totul este urgent.”

Si, fireste, atenția la cofeină și alcool. „Poate suna plictisitor, dar este un fruct la îndemână”, recunoaște Connolly, care își limitează consumul la o cafea pe zi, dimineața. Motivul? „Cafeina este un stimulent și poate împinge sistemul în modul ‘luptă sau fugi’, ceea ce exacerbează anxietatea.” Cât despre alcool, ea explică de ce apare faimoasa „hangxiety” (anxietatea de după consumul de alcool): „Alcoolul interferează cu GABA, un neurotransmițător care ajută la reglarea anxietății. Deși poate crea un sentiment temporar de calm, pe măsură ce alcoolul se elimină, corpul va încerca să se reechilibreze. Acest lucru duce la o scădere a GABA și la o creștere bruscă a anxietății.”

3 mituri de pe social media pe care terapeuții le evită

Primul și cel mai popular mit: trebuie să fii calm tot timpul. „Conținutul din acest spațiu implică adesea că scopul este să fii calm tot timpul, dar acest lucru nu este de fapt posibil și nici nu este ținta”, avertizează Connolly. Scopul real este un sistem nervos flexibil. „Un sistem nervos sănătos este unul care se poate mișca prin diferite stări fără a rămâne blocat în vreuna dintre ele.” Young completează: „Munca somatică este legitimă și incredibil de utilă, dar dușurile reci, fredonatul și scuturatul pe care le vezi online sunt lipsite de nuanțe clinice și context. Adesea versiunea DIY poate deregla și mai mult persoanele.”

Al doilea mit periculos este ideea că trebuie să te „reparentezi” singur înainte de a putea avea o relație. „Sună rezonabil, dar de fapt contrazice multe din ceea ce știm despre cum are loc vindecarea”, spune Young. „Stilurile de atașament se vindecă foarte des prin relații sigure, iar ideea că trebuie să atingi un anumit nivel de ‘vindecat’ înainte de a avea voie la conexiune nu este bazată pe dovezi.”

terapeuții evită listele rigide de wellness.

Connolly recunoaște că a căzut și ea în această capcană. „A existat o vreme când tratam starea de bine ca pe ceva ce trebuia să fac perfect, dar privind în urmă, pot vedea că rigiditatea era doar un alt model de protecție pentru a evita lumea mea emoțională. Flexibilitatea m-a ajutat mult mai mult decât orice rutină strictă. Mă întâlnesc cu mine însămi acolo unde sunt. Îmi dau voie să plâng. Las rutinele mele să evolueze pe măsură ce viața mea evoluează. Și îmi permit să fiu susținută de alții, în loc să încerc să țin totul singură.”