Te-ai gândit vreodată cât de repede trec anii când te uiți la pozele copilului tău? Prințesa Charlotte împlinește 11 ani pe 2 mai 2026, iar transformarea ei sub ochii noștri este pur și simplu fascinantă. De la rochițele smocite din primii ani până la paltoanele rafinate și piesele de designer realizate la comandă, tânăra calcă ferm pe urmele elegante ale mamei sale, Prințesa Kate.

O garderobă care dictează tendințele

Și să fim serioși, influența ei a depășit de mult granițele Marii Britanii. Când fetița prințului William poartă o rochiță clasică, mamele din România caută imediat croieli similare prin magazinele din mall-urile bucureștene sau clujene, preferând calitatea și confortul în locul sclipiciului ieftin. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, evoluția garderobei ei este descrisă ca „o vizionare captivantă”.

Iar lucrurile stau puțin diferit în familia regală când vine vorba de alegeri vestimentare. Laura Sutcliffe, editor de modă, a analizat exact de ce stilul ei atrage atâta atenție: „De la o vârstă fragedă, Prințesa de Wales și-a îmbrăcat singura fiică în piese frumoase, bine făcute, care nu sunt doar tradiționale, ci și clasice în croială. Am văzut-o ca un copil mic purtând pantofi Mary Jane, rochii cu imprimeu floral mărunt și cele mai adorabile cardigane”.

Regula de aur a eleganței la vârste mici

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

Debutul ei mondial a avut loc pe 2 mai 2015, când a ieșit din Lindo Wing purtând o bonetă de la Irulea, un magazin de copii spaniol din San Sebastian. Piesa respectivă a fost cumpărată de bona ei spaniolă, Maria Teresa Turrion Borrallo. Mai târziu, în mai 2017, la nunta mătușii sale Pippa Middleton, a arătat ca o adevărată mică prințesă într-o rochie Pepa & Company și o coroniță de flori. Tot în 2017, în timpul turneului din Germania alături de părinți și fratele ei, Prințul George, a purtat o rochie albastră cu imprimeu floral.

Dar hai să ne amintim de anul 2018. Atunci l-a vizitat pentru prima dată pe fratele ei nou-născut, Prințul Louis, îmbrăcată într-o rochie Little Alice London, un cardigan bleumarin Amaia Kids și balerini Mary Jane.

Detaliile care fac diferența

Pe bune, de câte ori nu te-ai crucit văzând fetițe de 10 ani îmbrăcate ca la 20? Aici intervine abordarea sănătoasă a lui Kate. „Este grozav să vezi atingerile individuale de stil ale lui Charlotte, de la brățările ei cu talismane Pandora la abundența ei de funde de păr. Într-o lume în care multe fete de vârsta ei poartă topuri scurte și luciu de buze, Kate o îmbracă pe tânăra regală adecvat vârstei, ceea ce este extrem de revigorant”, punctează Laura Sutcliffe.

Și nu e vorba doar despre ținute rigide de protocol. În 2019, la meciul King Power Royal Charity Polo Match, Charlotte a jucat fotbal absolut relaxată într-o rochie roz florală semnată Marie-Chantal și sandale.

Pași siguri spre adolescență

Numai că trecerea timpului aduce și o maturizare a stilului. În septembrie 2022, la înmormântarea de stat a Reginei Elisabeta, a purtat pentru prima dată o pălărie. Modelul cu boruri largi de la Jane Taylor London a fost asortat cu o haină neagră din lână de la Ancar. A fost un moment de o maturitate tăcută pentru strănepoata regretatei regine.

La încoronarea Regelui Charles din 2023, a strălucit într-o rochie din crep de mătase semnată Alexander McQueen, casa de modă din spatele rochiei de mireasă a mamei sale. A fost prima dată când a purtat o piesă McQueen în public, completată de un accesoriu de cap personalizat Jess Collett x Alexander McQueen. Tot în 2023, la Trooping the Colour, a ales o rochie alb cu roșu de inspirație marinărească, asortată cu cravatele roșii ale fraților ei și uniforma tatălui lor.

Moștenirea stilului regal

Surprizele au continuat și în anii următori. La Wimbledon, în 2024, tânăra regală s-a alăturat mamei sale în Loja Regală purtând o rochie Safiyaa cu buline bleumarin și alb, amintind de o rochie Alessandra Rich pe care Prințesa de Wales a purtat-o în 2022. În 2025, la Trooping the Colour, cele două s-au coordonat în ținute acvamarin, Charlotte purtând aceeași broșă cu diamante în formă de potcoavă de la înmormântarea din 2022.

Iar de Crăciun în 2025, a bifat o premieră emoționantă: prima ei rochie-palton semnată Catherine Walker, designerul atât de iubit de mama ei și de regretata ei bunică paternă, Prințesa Diana. „Mai sunt doar doi ani până când va intra în adolescență și nu mă îndoiesc că își va păstra etosul stilului și va explora mai departe minunata lume a modei regale. Până la urmă, mama ei oferă cel mai bun exemplu”, concluzionează specialistul. O perspectivă sinceră despre cum echilibrul și decența nu se demodează niciodată, indiferent de titlul pe care îl porți.