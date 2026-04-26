Sezonul slapilor a început oficial, cel puțin dacă ne luăm după vedete precum Kylie Jenner, Hailey Bieber și Zendaya. Toate trei au fost văzute recent purtând sandale simple, negre, de tip „thong”, un model rezervat de obicei pentru piscină sau plajă. Si totusi, ele le-au scos pe străzile din New York și Los Angeles, semnalând o revenire în forță a acestui trend.

De la piscină, direct pe asfalt

A te îmbrăca primăvara poate fi o provocare. Nu degeaba i se spune sezon de tranziție. Dar se pare că unele vedete ignoră complet aceste complicații și sunt gata să treacă direct la vară, cel puțin dacă ne uităm la încălțămintea lor. V-ați fi gândit că banalii slapi vor ajunge din nou în centrul atenției?

Kylie Jenner, Hailey Bieber și Zendaya au adoptat acest stil, fiecare reinterpretându-l în manieră proprie. Iar abordarea lor modernă face ca încălțămintea, la prima vedere banală, să pară proaspătă și actuală.

Kylie și Hailey, același stil relaxat

Kylie Jenner, de exemplu, și-a asortat topul din piele (cel mai probabil de la propriul ei brand, Khy) și blugii cu o pereche discretă de slapi pentru o cină la renumitul restaurant Sushi Park. Alegerea a adăugat instantaneu o notă de nonșalanță și răcoare ținutei, fiind mult mai subtilă decât tocurile stiletto amețitoare pe care le preferă de obicei.

Pe o linie similară a mers și Hailey Bieber. Ea a combinat slapii negri cu blugi albaștri cu croială dreaptă și un tricou alb simplu, de tip crewneck. Sandaua pare să fie șic fără efort, cumva mai elegantă decât o pereche de adidași, dar oferind în același timp confort.

Zendaya alege varianta cu platformă

Zendaya a adoptat aceeași abordare, dar cu o mică diferență. La o ieșire cu Tom Holland, actrița a purtat un model negru cu platformă, asortat la o pereche de blugi albi largi și un pulover tricotat legat lejer peste umeri. E drept că lucrurile stau puțin diferit aici, platforma adăugând câțiva centimetri în plus.

Un trend accesibil… sau nu?

Noua abordare a slapilor este să îi tratezi ca pe o încălțăminte de weekend, pentru treburi rapide. Este o modalitate subtilă de a-ți eleva ținuta de sfârșit de săptămână, dar cu intenție. Nu este prima dată când această sandală umilă devine un trend – hai să fim serioși, ne amintim cu toții de perioada slapilor cu toc de acum câțiva ani.

Numai ca abordarea contemporană pentru lunile de tranziție se concentrează pe versiunile plate și simple.

Mai puțin înseamnă mai mult, se pare.

Vestea bună este că acesta este un stil relativ accesibil pe care îl poți adăuga în garderoba ta de primăvară. Sau, ai putea face ca Jennifer Lawrence și Dakota Johnson, care poartă versiunea de lux de la The Row, ce costă nu mai puțin de 600 de dolari.