O veste plină de speranță vine din lumea științei, special pentru părinții copiilor cu autism. O nouă tehnică de stimulare a creierului, care folosește impulsuri magnetice, a demonstrat un potențial uriaș în a-i ajuta pe cei mici să depășească dificultățile de comunicare socială, una dintre cele mai mari provocări ale acestei afecțiuni.

Cercetătorii sugerează că această metodă ar putea oferi o „opțiune terapeutică viabilă și scalabilă” pentru tinerii care trăiesc cu această condiție. Hai să vedem despre ce este vorba.

Ce este, de fapt, această nouă terapie?

Dificultățile de comunicare socială, cum ar fi înțelegerea indiciilor sociale, preluarea cuvântului într-o conversație sau interpretarea limbajului nonverbal, sunt identificate ca un „simptom de bază” al autismului. Iar experții care au condus studiul din China au remarcat că tocmai acest aspect al afecțiunii „duce lipsă de tratamente eficiente”.

Pentru a aborda această problemă, cercetătorii au investigat o tehnică de stimulare cerebrală non-invazivă, explorată anterior pentru afecțiuni precum depresia. Metoda livrează impulsuri magnetice rapide către cortexul motor primar stâng al creierului (o zonă esențială pentru mișcare, limbaj și cogniție socială), procedură numită stimulare accelerată continuă theta burst (a-cTBS).

Studiul care aduce speranță

Studiul a implicat 200 de copii cu autism, cu vârste cuprinse între patru și zece ani, jumătate dintre aceștia prezentând și dizabilități intelectuale. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul a primit 10 ședințe de a-cTBS pe parcursul a cinci zile, în timp ce celălalt a fost supus unui tratament simulat, de tip placebo.

Dintre cei 193 de copii care au finalizat studiul, rezultatele, publicate de Independent, au indicat că tehnica a-cTBS „a îmbunătățit mare” comunicarea socială. Iar beneficiile au fost observate și în perioada de urmărire de o lună după încheierea tratamentului.

Mai mult, grupul care a primit terapia reală a arătat și îmbunătățiri mai mari în ceea ce privește abilitățile lingvistice.

Este sigură pentru copii?

Dar te întrebi, probabil, cât de sigură este o astfel de procedură pentru un copil? Ei bine, răspunsul cercetătorilor este încurajator. Ei au precizat că tehnica a demonstrat și un „profil de siguranță favorabil”.

Efectele secundare au fost descrise ca fiind „ușoare până la moderate” și, cel mai important, „toate s-au rezolvat spontan, fără a fi nevoie de intervenție”.

concluzia lor este clară. „Aceste constatări susțin a-cTBS ca o opțiune terapeutică viabilă și scalabilă pentru copiii cu tulburare de spectru autist.”

O soluție miracol sau o parte din puzzle?

Reacționând la aceste descoperiri, alți experți au subliniat că tratamentul nu ar trebui să înlocuiască alte forme de sprijin, dar ar putea „deveni o componentă importantă” a îngrijirii copiilor cu autism. Și, având în vedere că se estimează că peste 1 din 100 de persoane, inclusiv în România, se află pe spectrul autist, orice nouă opțiune validată științific este o rază de lumină.

Într-un editorial asociat, profesorul Benjamin Becker de la Universitatea din Hong Kong a spus că programele comportamentale pentru pacienții cu autism pot fi „consumatoare de timp, adesea inaccesibile sau doar parțial eficiente”.

Numai că mesajul său este unul de optimism prudent. „Stimularea accelerată continuă theta burst a cortexului motor primar stâng nu ar trebui să înlocuiască sprijinul psihosocial sau adaptarea educațională, dar, dacă este replicată în continuare și integrată cu atenție cu îngrijirea comportamentală, ar putea deveni o componentă importantă a unei căi multimodale pentru copiii cu autism și dificultăți majore de comunicare socială.”