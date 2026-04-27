La aproape un an de la tragedia care a șocat o țară întreagă, Alex Marcu a vorbit deschis despre viața sa. Soțul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani ucisă în plină stradă în 2025, a dezvăluit că lucrează cu doi psihologi pentru a putea merge mai departe pentru fiica lor, Emma. Tânăra era însărcinată cu al doilea copil când a fost ucisă de un fost partener, Robert Lupu, care ulterior s-a sinucis.

„Rutina mă ajută”

Artistul mărturisește că echilibrul și l-a regăsit în activitățile de zi cu zi. Munca și spectacolele îl ancorează în prezent, oferindu-i un scop palpabil. Într-un interviu recent, el a explicat cum reușește să facă față durerii.

„Rutina, rutina mă ajută, spectacolele. Cea mică este ok, în mare, îi place foarte mult să picteze. Și eu sunt ok, nu am alte posibilități”, a declarat Alex Marcu.

Terapie pentru tată și fiică

Dar dincolo de rutina zilnică, sprijinul specializat este esențial. Fetița lor, Emma, care are acum patru ani, beneficiază de terapie săptămânal pentru a procesa trauma pierderii mamei sale. V-ați gândit vreodată cum poate un copil să înțeleagă o asemenea grozăvie? Terapia pare să dea roade. „De când s-a întâmplat, fetița face săptămânal terapie. Psihologul mi-a spus că, ușor, ușor, acceptă”, a explicat Alex. Micuța beneficiază de terapie prin joc cu nisip (cunoscută ca Sandplay), o metodă recunoscută pentru efectele sale în eliberarea tensiunilor emoționale la copii.

Iar Alex însuși a apelat la ajutor profesionist pentru a-și gestiona propria suferință. „Iar eu lucrez cu doi psihologi. Da, acesta este motivul pentru care reușesc să merg mai departe, acest lucru, dar și principiile de viață. Ca și principiu de viață, așa, : Nimic nu moare, nimic nu dispare, totul se întoarce. Nu vreau să intru în detalii, chestiile de genul mă afectează pe mine.”

Sfatul care i-a schimbat perspectiva

Poate cel mai greu de gestionat sunt amintirile. Și nu doar cele din vis, care, e drept că, îl copleșesc. „Da, am visat-o pe Teodora, nu mai țin minte exact în ce context. În general, când o visez, o visez ca și cum ar fi încă în viață și ca și prezență o simt, nu știu cum să explic.”

Numai că psihologii i-au oferit o unealtă neașteptată pentru a gestiona durerea în starea de veghe, una legată de interacțiunile sociale. Sfatul a fost, pe bune, unul simplu, dar cu un impact uriaș. „Primul sfat de la psiholog a fost acesta: ai grijă că te vor suna toți prietenii să povestești, cu cât povestești mai mult, cu atât uiți mai greu și te afectează. Și am realizat că așa este. M-am ferit atât cât am putut, când nu am putut, nu m-am ferit… Încerc să evit pe cât posibil.”

O lecție dură, dar necesară.

Sprijinul familiei și amintirea Teodorei

În tot acest proces, Alex nu este singur. Mama Teodorei joacă un rol necesar în creșterea micuței Emma, mai ales atunci când artistul este plecat la spectacole. Sprijinul ei este de neprețuit. „Mama Teodorei este și ea ok, mă ajută foarte mult cu fata, mai stă cu ea când eu sunt plecat la spectacole”, a povestit Alex.

Privind spre viitorul apropiat, Alex se pregătește pentru un moment cu o încărcătură emoțională copleșitoare. Luna viitoare va avea loc parastasul de un an al soției sale.