Khloé Kardashian este noua imagine a brandului de haircare It’s a 10 Haircare, care aniversează 20 de ani de existență. Vedeta devine astfel primul ambasador global celebru din istoria companiei, marcând o schimbare majoră de look pentru produsele deja iconice.

O colaborare naturală

Anunțul a venit ca o surpriză pentru mulți, dar parteneriatul pare să aibă o logică solidă în spate. Khloé, fondatoarea brandului Khloud, s-a arătat entuziasmată de noul rol. „Este uimitor să mă alătur brandului în timp ce sărbătorește 20 de ani și se pregătește să intre într-o nouă eră”, a declarat ea. „Acesta este un brand care a construit o credibilitate și o încredere reală de-a lungul timpului. Ceea ce face acest parteneriat deosebit de interesant este că evoluează vizual cu un aspect proaspăt, nou, păstrând în același timp exact aceleași formule pe care oamenii le iubesc. Acest tip de reinventare – fără a pierde ceea ce a făcut brandul grozav de la bun început – este cu adevărat puternic.”

Viziunea fondatoarei

Pentru Carolyn Aronson, fondatoare și CEO, alegerea a fost simplă. Ea a subliniat că vedeta reality show-ului era singura opțiune pentru acest moment de referință. „Numirea lui Khloé Kardashian ca ambasador global al brandului și primul nostru partener celebru a părut o potrivire naturală. Ea reprezintă încrederea, autenticitatea și se îndrăgostise deja de brand prin intermediul stiliștilor ei. Ea întruchipează ideea de a evolua, rămânând în același timp fidelă la cine ești, ceea ce reprezintă exact acest moment pentru noi.”

Iar Aronson știe ce vorbește. Fostă stilistă, ea a crescut brandul independent în ultimele două decenii, transformându-l într-un gigant al industriei și supervizând personal fiecare formulă.

Ce se schimbă, de fapt?

Dar ce înseamnă, pe bune, această reinventare pentru clienții fideli? Răspunsul este simplu: ambalaj nou, produse neschimbate. Carolyn Aronson a ținut să clarifice acest aspect. „După 20 de ani de rezultate dovedite, 2026 pare momentul potrivit pentru a ridica modul în care brandul se prezintă vizual în lume, celebrând în același timp produsele care ne-au făcut iconici. Formulele au fost întotdeauna de nota 10/10 și asta nu se va schimba niciodată. Acest rebrand este despre modernizarea identității noastre vizuale, extinderea într-un portofoliu mai larg cu noi inovații și întâlnirea unei noi generații acolo unde se află, fără a compromite ceea ce funcționează deja.”

Produsul-vedetă al portofoliului rămâne celebrul Miracle Leave-In, care se vinde într-un număr uluitor de 11 milioane de sticle pe an doar în Statele Unite.

Cifrele vorbesc de la sine.

Lansare exclusivă în vară

Și pentru că orice lansare are nevoie de un plan bine pus la punct, noul look va debuta în vara anului 2026. Va fi o lansare exclusivă în magazinele Ulta Beauty. E drept că brandul (disponibil în prezent pe Amazon în Marea Britanie și la Ulta Beauty și Target în SUA) a clarificat că, deși ambalajul primește o revizuire modernă, formulele nu vor suferi absolut nicio modificare.