Brandul de produse de păr It’s a 10 Haircare, care generează venituri anuale de 500 de milioane de dolari din retail, face o mișcare de imagine majoră pentru a marca aniversarea de 20 de ani. Compania a anunțat-o pe Khloé Kardashian drept primul său ambasador global, pregătind în același timp un rebrand complet al ambalajelor și lansarea unei cărți autobiografice a fondatoarei Carolyn Aronson.

Prima oară cu ambasador global

După două decenii în care s-a bazat pe popularitatea organică, compania a decis că e momentul pentru o imagine oficială. Iar alegerea nu a fost deloc una simplă. „Am căutat destul de mult timp pentru a găsi persoana perfectă”, a declarat Carolyn Aronson, CEO și fondatoare. „Am primit sprijin organic de la [multe celebrități] în mod public [în trecut, dar] nu le-am plătit niciodată un cent. … Așa că, atunci când am ales pe cineva, am vrut să ne asigurăm că și ei ne-au ales pe noi.”

Parteneriatul cu Khloé Kardashian, anunțat pe 10 aprilie, va include o serie de apariții publice, o campanie de publicitate pe mai multe canale și conținut video pe parcursul anului. Nu-i chiar așa simplu cum pare. „Nu a fost doar o chestie de tipul «plătește și joacă»”, a adăugat Aronson. „[Kardashian] chiar crede atât de mult în brand, a folosit produsele de ani de zile și are o pasiune pentru produse, pentru marcă și pentru povestea companiei, deoarece povestea noastră este unică.”

La rândul ei, Khloé Kardashian, care are 298 de milioane de urmăritori pe Instagram, a confirmat entuziasmul. „Este uimitor să mă alătur brandului în timp ce sărbătorește 20 de ani și se pregătește să intre într-o nouă eră”, a spus Kardashian într-o declarație. „Acest tip de reinventare – fără a pierde ceea ce a făcut brandul grozav de la bun început – este cu adevărat puternic.”

Rebranding total, dar cu grijă

Odată cu noua imagine, vine și o schimbare vizuală. Dar cum te asiguri că nu-ți superi clienții fideli? Aronson spune că a analizat problema pe toate părțile. „Facem un rebrand total, … [dar] vom arăta în continuare ca It’s a 10”, a explicat ea. „[Am muncit] incredibil de mult pentru a ne asigura că rămânem fideli brandului, pentru că cred că este important. Am văzut poveștile de coșmar în care companiile o iau pe o cale complet diferită și nici măcar nu mai știi că sunt aceeași companie.”

Compania va insista pe mesajul că formulele produselor nu se vor schimba. Noile ambalaje personalizate vor fi introduse treptat, începând cu vara anului 2026, având o perioadă de exclusivitate de trei luni la Ulta Beauty, urmată de un eveniment oficial de lansare. Campania de rebrand va fi centrată pe mesajul „reinventare la nivel de salon, acasă”, făcând o paralelă cu propria reinventare personală a lui Kardashian.

Povestea din spatele succesului

Carolyn Aronson, proprietara unică a It’s a 10 Enterprises, se pregătește să-și spună propria poveste. Pe 6 octombrie va lansa cartea „Lift, Hold, Shine” la editura Simon and Schuster, o autobiografie la care a lucrat timp de trei ani. Si planurile ei nu se opresc aici. „De aproximativ 25 de ani, mi-am imaginat un film [despre viața mea]”, mărturisește Aronson. „Oricum, cam așa funcționează mintea mea. Întotdeauna am acest gen de previziune și această abilitate de a gândi cu eoni înainte, iar apoi lucrez cumva înapoi de acolo și fac tot posibilul pentru a aduce acele viziuni la viață.”

Pentru a celebra lansarea, va organiza un eveniment fastuos pe 10 octombrie în Miami, pentru sute de invitați. E drept că Aronson a fost o prezență discretă până acum. „Nu-mi place să mă laud, știi? Sunt o persoană destul de privată”, spune ea. „Vreau ca oamenii să iubească produsele, să iubească brandul, să înțeleagă căruia îi este dedicată viața mea și să se bucure de el. … Întotdeauna spun: «La 40 de ani, am fost justificată; la 50 de ani, am fost în sfârșit recunoscută».”

Cifrele vorbesc de la sine

Dincolo de strategie și imagine, succesul It’s a 10 Haircare stă în cifre. Brandul, lansat în 2006 cu un singur produs (spray-ul Miracle Leave-In, la 21 de dolari), vinde acum aproximativ 11 milioane de sticle din variantele acestui produs anual, doar în SUA. Compania este prezentă în 130 de piețe internaționale.

Chiar și într-un climat economic dificil, afacerea a continuat să crească. „Am avut suișuri și coborâșuri”, recunoaște Aronson. „În 2025, am fost pe plus cu aproape 4%. În acest climat, nu este un lucru ușor de realizat pentru branduri.”

Anul 2025 a fost unul plin: compania a lansat Cloud Haircare (o linie vegană pentru Generația Z, cu prețuri de aproximativ 10 dolari), gama Clear (produse fără coloranți și siliconi) și a făcut prima sa achiziție, preluând brandul canadian F.A.S.T.

Nici vorbă de vânzare

Întrebată despre viitor, Aronson exclude o vânzare către un conglomerat, o listare la bursă sau investiții în fabrici proprii. Viziunea ei este diferită. „În acest moment, am putea la fel de bine să continuăm, să adăugăm mai multe, să construim mai multe branduri și să devenim un fel de următor mogul al frumuseții”, a concluzionat ea. „Vreau doar să continui să fac ceea ce iubesc și să continuăm să facem ceea ce facem, pentru că funcționează – și suntem una dintre puținele companii private care fac acest tip de lucruri.”