Khloé Kardashian și Tristan Thompson tocmai au pus cărțile pe masă într-un mod complet neașteptat. Foștii parteneri s-au reunit în cel mai recent episod al podcastului ei pentru a discuta despre aranjamentul lor unic de co-parenting, despre embrioni congelați și, chiar și despre vasectomia lui.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să te conectezi cu fostul partener strict pentru binele copiilor, fără să lași dramele din trecut să vă distrugă liniștea? Aici este miza reală pentru orice femeie care împarte custodia cu un fost partener dificil. Khloé ne arată o graniță extrem de clară între rolul de tată și lipsa oricărei șanse la o relație romantică.

Adevărul despre familia lor

Să fim sincere, istoricul lor nu este tocmai un basm. Cei doi s-au despărțit definitiv în 2021, exact când a ieșit la iveală că baschetbalistul aștepta un copil cu altă femeie, în timp ce el și Khloé plănuiau să se împace. Dar lucrurile stau puțin diferit acum.

Într-o discuție publicată recent de Theblast, aflăm detalii intime din viața celor doi. În cadrul episodului „Khloé În Wonderland”, vedeta l-a întrebat direct pe Tristan dacă se gândește să mai aibă copii. Iar răspunsul lui a fost clar. Orice viitor copil ar veni doar prin embrionii pe care îi împarte cu Khloé, adăugând că nu are niciun interes să își mărească familia cu altcineva.

Iar aici intervine partea cu adevărat interesantă. Khloé a recunoscut că a avut un rol major în decizia lui Tristan de a face o vasectomie, glumind că a existat puțină presiune din partea ei. El i-a cedat deja legal drepturile asupra embrionilor rămași.

Fără drame și fără viață amoroasă

Gândește-te puțin la presiunea publică pe care o simte. Zvonurile despre o posibilă împăcare nu se opresc niciodată.

„ceea ce mi se pare atât de amuzant este că oamenii mă întreabă mereu: ‘Cum de îl primești pe Tristan înapoi?’ Iar eu le spun: ‘Păi, Tristan nu s-a întors.’” – Khloé Kardashian, Vedetă TV

Dincolo de prietenia lor de dragul copiilor, True și Tatum, viața ei personală arată cu totul altfel decât și-ar imagina fanii. Vedeta a dezvăluit că viața ei sexuală este inactivă de peste trei ani. Pur și simplu a ales să se concentreze pe creșterea copiilor și pe menținerea unei vieți liniștite.

Și nu e vorba doar despre copiii lor. Când mama lui Tristan a murit în 2022, Khloé a preluat rolul de îngrijitoare pentru fratele acestuia, Amari, care suferă de o formă severă de epilepsie. L-a adus din Canada să locuiască cu ea în Statele Unite, pentru a-i oferi îngrijire constantă, având în vedere programul haotic al lui Tristan.

O dovadă clară de maturitate.

Cum va evolua această dinamică pe termen lung, mai ales când copiii vor crește. Până atunci, granițele ferme pe care Khloé le-a trasat rămân un exemplu de supraviețuire emoțională după o trădare publică majoră.