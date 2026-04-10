Khloé Kardashian este noua imagine a brandului de produse de păr It’s a 10 Haircare. Aceasta este prima campanie cu o celebritate pentru compania care se pregătește să aniverseze 20 de ani în 2026 și care vine la pachet cu un rebranding complet.

O colaborare firească

Pentru Khloé, parteneriatul a venit natural, fiind deja o utilizatoare fidelă a produselor. Ea a declarat că a fost o decizie simplă. „De fiecare dată când colaborez cu cineva, mă mândresc cu faptul că fiecare brand cu care sunt afiliată este unul pe care îl folosesc în viața de zi cu zi”, a spus Kardashian. „Folosesc It’s a 10 Haircare de ani de zile, iar acum îl folosesc și pe fiica mea, True. Presupun că s-a aflat cumva că sunt o fană, iar când m-au contactat, am spus: «O, Doamne, fireste».”

Un suflu nou pentru aniversarea de 20 de ani

Decizia vine din dorința fondatoarei și CEO-ului Carolyn Aronson de a genera entuziasm în jurul brandului. „Am vrut să anunțăm pe toată lumea că poate avem 20 de ani, dar suntem la fel de proaspeți ca acum 20 de ani”, a explicat Aronson. „Chiar și cu schimbarea produselor, crearea lor și pasiunea organică pentru ele au fost întotdeauna cea mai bună parte a ceea ce fac. Continui să fac asta. Iar cu noua tehnologie disponibilă, sunt ca un copil într-un magazin de dulciuri.”

Pana la urma, de ce Khloé? Alegerea nu a fost una pripită, procesul durând un an și jumătate. „Avem acest public fidel. Dar nu am avut niciodată o imagine a brandului, așa că atunci când am început să mă gândesc că e timpul să colaborăm cu cineva, a durat un an și jumătate. Khloé este organică, iubesc cum a evoluat, este frumoasă, părul ei este fabulos. Și nu mai activase niciodată în acest domeniu.”

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Brandul a reușit să se mențină relevant, păstrându-și în același timp clienții loiali. „Vindem peste 11 milioane de sticle din produsul nostru leave-in pe an”, a adăugat Aronson.

Sfatul lui Khloé pentru un păr sănătos

Iar vedeta a vorbit deschis despre provocările la care este supus părul ei. V-ați gândit vreodată la cât de mult este afectat de coafatul zilnic? „Nu cred că realizăm cât de mult ne afectează toate aceste lucruri – sunt mereu aranjată pentru camere. Uscătoarele de păr, căldura constantă, vopsitul, extensiile, agrafele, sunt atât de multe lucruri pe care le facem părului nostru”, a mărturisit Khloé. „Este vorba despre a înțelege integritatea părului și a avea grijă de el, fie că vorbim de un aspect topic, precum hidratarea sau protecția, fie că aplici o mască profundă. Mi-aș fi dorit să fi acordat atenție tuturor acestor lucruri când eram mult mai tânără. Chiar fac o diferență uriașă pentru părul tău.”

Mai mult decât o simplă campanie

Dar campania și rebrandingul sunt doar o parte dintr-un efort aniversar mai amplu. Carolyn Aronson urmează să-și lanseze o carte în octombrie, iar o serie de activări de marketing vor susține momentul. „Avem activări în magazine peste tot”, a spus ea. „Sunt activări în persoană, în retail, activări pe social media. Vom avea și o petrecere uriașă în Miami.”

În ceea ce privește vizibilitatea campaniei, Aronson a detaliat planurile. „Există multe spații de retail specializate care vor avea aceste display-uri frumoase. Dacă e să împlinești 20 de ani, acesta este modul în care trebuie să o faci. Încercăm să aducem o prospețime brandului, să interacționăm cu un public nou. Mulți oameni știu de It’s a 10, dar suntem mult mai mult decât o companie de produse leave-in. Avem peste 80 de produse (SKU-uri) și produse pentru fiecare tip de păr.”