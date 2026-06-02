Ivanka Trump a atras toate privirile la un concert recent Jelly Roll, purtând o rochie neagră croșetată, cu decupaje laterale îndrăznețe. La 44 de ani, fosta primă fiică a Americii a afișat o formă fizică de invidiat, lăsând la vedere un abdomen perfect tonifiat sub franjurii lungi ai ținutei de inspirație boho-chic.

Dincolo de alegerea vestimentară curajoasă completată de cizme de piele neagră și un machiaj cu ochi conturați intens, ne interesează ce se află în spatele acestei transformări. Pentru că, să fim sincere, o astfel de siluetă după 40 de ani nu apare peste noapte. Gândește-te la câte ori ai tras de tine pe bandă sperând la minuni. Ei bine, secretul ei este cu totul altul și schimbă complet perspectiva asupra antrenamentelor pentru noi, femeile.

Până nu demult, rutina ei era dominată exclusiv de antrenamente ușoare și mult efort cardiovascular. Acum lucrurile stau complet diferit.

Cum a ajuns la această formă fizică

Așa cum a relatat recent Hellomagazine într-un material dedicat, Ivanka a renunțat la orele nesfârșite de alergare în favoarea forței.

„La fel ca multe femei, obișnuiam să mă concentrez în primul rând pe cardio, yoga și Pilates. De când m-am mutat în Miami, mi-am schimbat concentrarea pe ridicarea greutăților și antrenamentul de rezistență, și a fost transformator în a mă ajuta să construiesc mușchi și să îmi schimb compoziția corporală în moduri pe care nu mi le imaginasem.” – Ivanka Trump, fost consilier prezidențial

Și chiar are dreptate. Ea se antrenează acum 3-4 zile pe săptămână în sala ei privată cu pereți de sticlă, axându-se pe mișcări de bază. Genuflexiuni, îndreptări, exerciții de împins și tras. Două dintre aceste sesiuni sunt pe cont propriu, iar două alături de antrenori personali.

Detaliul care face diferența în farfurie

Dar că nu e vorba doar de greutățile de la sală. O schimbare majoră a venit direct din alimentație, un aspect pe care multe dintre noi îl ignorăm când ne apucăm de sport. Ea consumă acum între 30 și 50 de grame de proteine la fiecare masă.

„Funcționează… Nu am fost niciodată mai puternică!” – Ivanka Trump, fost consilier prezidențial

Iar pentru echilibru, păstrează o sesiune de yoga pe săptămână și face multă mișcare în aer liber cu familia. Tenis padel, înot în ocean, drumeții sau golf. Plus câteva sesiuni foarte scurte, de doar 10 minute, de antrenament pe intervale de mare intensitate pentru sănătatea inimii.

Sună ca un program destul de plin și riguros. Numai că lecția reală pe care o putem lua din această abordare este legată de personalizarea rutinei. Până la urmă, indiferent dacă alegi greutățile grele sau antrenamentele rapide de 10 minute, decizia câștigătoare stă în a găsi acel ritm de mișcare pe care îl poți menține constant și mâine, și peste un an.