David și Victoria Beckham profită din plin de vizita lor în New York. Aflați în oraș pentru a celebra colaborarea Victoriei cu Gap, ce urmează să fie lansată săptămâna aceasta, cei doi și-au făcut timp pentru o cină romantică la COQODAQ, unul dintre restaurantele preferate ale designerului.

Victoria, fidelă stilului all-black

Victoria a adaptat stilul său consacrat, all-black, pentru o seară specială. A purtat un top negru cu mâneci trei sferturi și o fustă midi mulată, tot neagră, ale cărei aplicații cu mărgele au transformat-o într-o ținută perfectă de seară. Și, hai să fim serioși, accesoriile au completat perfect tabloul. Designerul a rămas în registrul monocrom cu o pereche de pantofi cu toc din piele lăcuită neagră, ochelari de soare supradimensionați Rick Owens și o geantă Hermès Mini Kelly din piele de crocodil. Iar un detaliu pentru cunoscători: geanta era lăsată intenționat descheiată.

David, relaxat dar studiat

David, în schimb, a ales o haină de lucru maro de la Prada, purtată peste un tricou alb simplu. A combinat-o cu pantaloni bleumarin, pantofi albi slip-on și ochelari de soare cu lentile sepia. E drept că ținuta ar fi funcționat la fel de bine și pe timpul zilei (un detaliu important pentru versatilitate), însă un mic truc i-a oferit un aer aparte. Prin simpla ridicare a gulerului hainei, look-ul a căpătat instant un aer relaxat, de „după program”.

Destinația: un local cu pui prăjit de lux

Dar unde au mers, până la urmă? Alegerea lor a fost COQODAQ, un hotspot coreean-american cunoscut pentru o abordare rafinată a puiului prăjit. Cum vine asta? Localul este celebru mai ales pentru extravagantele sale nuggets de pui acoperite cu caviar.

O alegere pe cât de neașteptată, pe atât de șic.