Nicole Kidman se pregătește să fie co-președinte la Met Gala 2026, alături de nume precum Beyoncé și Venus Williams. Dar nu e prima ei dată în lumina reflectoarelor la acest eveniment grandios. Actrița a participat de șase ori până acum, construindu-și de-a lungul anilor o reputație stilistică de necontestat, cu apariții care au evoluat constant.

Debutul din 2003: O apariție strălucitoare

În 2003, actrița laureată cu Oscar a pășit pentru prima dată pe covorul roșu al Met, și nu oricum, ci în calitate de co-președinte. Pentru debutul său, a ales o rochie Gucci creată de Tom Ford, un model mulat și fluid, cu un singur umăr, punctată de cristale strălucitoare. O alegere care definea perfect stilul ei de atunci: glamour clasic hollywoodian, elegant și rafinat.

Întoarcerea la Chanel în 2005

Doi ani mai târziu, în 2005, Kidman a revenit în același rol de co-președinte, dar cu o abordare stilistică puțin diferită. De data aceasta, a optat pentru o creație Chanel, o rochie navy, fără bretele, mult mai discretă, dar de o eleganță atemporală, cu detalii delicate din mărgele negre. A fost o demonstrație de versatilitate, arătând că poate impresiona și prin subtilitate.

Pauza și revenirea în forță

Numai că, în anii mai recenți, Kidman a început să pluseze mare. După o pauză de la eveniment, apariția sa din 2016 într-o rochie Alexander McQueen a semnalat o schimbare clară de direcție. A lăsat în urmă siguranța stilului clasic pentru a îmbrățișa piese cu adevărat memorabile.

Ținutele ei au devenit tot mai teatrale, mai dramatice.

Momentele de auto-referință: 2023 și 2024

Aparițiile recente au avut o temă comună: nostalgia inteligentă. La Met Gala 2023, de pildă, a purtat din nou o rochie roz din tul de mătase și pene de struț, semnată Chanel. Și nu era orice rochie. E aceeași creație pe care a purtat-o pentru prima dată în 2003 într-o reclamă celebră la Chanel No. 5 regizată de Baz Luhrmann (un detaliu pe care fanii l-au adorat). Pe bune, cum să nu apreciezi o astfel de mișcare?

Iar anul trecut, la ediția din 2024, a continuat pe aceeași linie a omagiilor. Kidman a îmbrăcat o recreație a unei rochii sculpturale Balenciaga, un design original din 1952, demonstrând un respect profund pentru istoria modei.

Ce urmează pentru 2026?

Și acum, ce va purta la ediția din 2026, unde este din nou co-președinte alături de Beyoncé, Venus Williams și Anna Wintour? V-ați gândit vreodată ce presiune implică o astfel de alegere?

Timpul ne va spune.

Dacă ne luăm însă după alegerile ei anterioare, un lucru e clar. Va fi cu siguranță o apariție demnă de o vedetă de prim rang, care va genera discuții aprinse.