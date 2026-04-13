Nicole Kidman a readus în prim-plan o coafură emblematică pentru anii 2000 la premiera noului său serial de comedie, „Margo’s Got Money Troubles”. Actrița, în vârstă de 58 de ani, a apărut la evenimentul de la Regal Union Square cu un look ce amintește de perioada Y2K, dar cu un twist modern, care a atras imediat atenția.

Un look Y2K cu un twist modern

Coafura a fost, piesa de rezistență. Părul său multicolor a fost prins lejer într-o coadă de cal înaltă, răsucită la creștet și lăsată să cadă în valuri lejere pe spate. Detaliul care a făcut diferența a fost bretonul – un amestec de șuvițe blond decolorat și nuanțe de portocaliu – aranjat neglijent pe frunte, cu vârfurile lungi atingându-i genele.

În spatele acestui look se află Adir Abergel, desemnat Hairstylistul Anului de către WWD, care are pe lista sa de cliente nume precum Charlize Theron, Mariska Hargitay și Kristen Stewart. Pentru a crea coafura, Abergel a folosit produse de la Virtue Labs, brandul pentru care este director de creație și stilist oficial al vedetelor.

Și Anne Hathaway mizează pe nostalgie

Dar Kidman nu e singura care se întoarce în timp. Recent, și Anne Hathaway a adoptat o coafură similară, tot în stil Y2K, cu ocazia promovării filmului „The Devil Wears Prada 2”. V-ați fi gândit că vom revedea acest stil atât de curând pe covorul roșu?

La premiera din Tokyo, actrița și-a prins părul șaten într-o coadă elegantă în vârful capului, lăsându-și libere doar bretonul și șuvițele care îi încadrau fața. E drept că look-ul a fost o trimitere directă la estetica personajului său, Andy Sachs, după celebra transformare din filmul original lansat în 2006. Deși Hathaway și Abergel au colaborat de nenumărate ori, de data aceasta artistul Orlando Pita s-a ocupat de imaginea ei pentru turneul de presă. Cei doi au lucrat împreună și pentru coafura ei de la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar (desfășurată în martie), dar și pentru campania Bulgari Serpenti.

Evoluția unui păr iconic

Iar pentru Nicole Kidman, acest look marchează un nou capitol în evoluția părului său roșcat. De la bucle aurii la șuvițe drepte, actrița a rămas, în mare parte, fidelă tonurilor calde și texturii sale natural ondulate. Anii ’90 și începutul anilor 2000 au văzut-o pe Kidman purtând un caleidoscop de nuanțe de roșu, portocaliu și blond, pornind de la rădăcini șatene.

Buclele ei au devenit parte din imaginea sa emblematică.

Chiar dacă de-a lungul anilor a apelat des la placa de îndreptat, onduleurile sale naturale au evoluat în valuri largi, iar acum, se pare, duce stylingul la un cu totul alt nivel.