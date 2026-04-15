Nicole Kidman, la 58 de ani, a intrat oficial în era bretonului purtat într-o parte. Actrița a apărut marți la CinemaCon 2026 din Las Vegas cu un look proaspăt, unde s-a alăturat vedetelor din „Dune”, Zendaya și Timothée Chalamet, la evenimentul Warner Bros. Pictures. Acolo, Kidman s-a reîntâlnit și cu Sandra Bullock, colega sa din filmul „Practical Magic”.

Un look proaspăt la CinemaCon 2026

Părul actriței, odinioară o cascadă de tonuri roșcate, arămii și arămii-închis, afișează acum un amestec tulbure de șuvițe blonde și subtonuri șatene. Vârfurile, ondulate și cu un aspect ușor dezordonat, se terminau chiar deasupra pieptului. Iar bretonul – subțire și filat – a creat o mișcare naturală în partea de sus, fiind aranjat într-o parte.

Întreaga coafură este opera lui Adir Abergel, stilistul de lungă durată al lui Kidman și laureat al premiilor WWD Style Awards 2026. Acesta a reușit să îi ofere actriței un aer tineresc și relaxat, perfect pentru un eveniment de o asemenea anvergură.

Revenirea unui trend Y2K

Apariția de la CinemaCon nu este prima în care Kidman afișează acest tip de breton. E drept că totul a început la prezentarea de modă Chanel pentru primăvara anului 2026, unde Abergel i-a tăiat pentru prima dată bretonul. Ulterior, pe durata sezonului de premii, franjurii au fost integrați în coafură și ascunși printre șuvițele mai lungi care îi încadrau fața.

Numai că la premiera filmului „Margo’s Got Money Troubles” de duminică, textura fină a bretonului a revenit în prim-plan. Atunci, Abergel și Kidman au readus la viață combinația de breton și coadă de cal specifică anilor 2000.

O mișcare îndrăzneață.

Este același stil pe care l-a favorizat recent și Anne Hathaway în timpul turneului de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2”. Deși Hathaway colaborează acum cu stilistul Orlando Pita, ea are un istoric de colaborări cu Abergel, la fel ca și Sandra Bullock.

Stilistul vedetelor Adir Abergel

Adir Abergel nu este un nume oarecare în lumea hairstyling-ului de la Hollywood. Portofoliul său este, pe bune, puternic. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără celebra coafură cu cărare într-o parte a Sandrei Bullock de la a 82-a ediție a Premiilor Oscar, coada de cal joasă a lui Gwyneth Paltrow de la Oscarurile din 2012 sau bobul scurt și texturat al lui Charlize Theron.

Și lista nu se oprește aici, Abergel fiind responsabil și pentru onduleurile lejere purtate de Anne Hathaway la prezentarea Balenciaga pentru primăvara anului 2026 (un alt moment de referință în modă).