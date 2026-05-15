Nicole Kidman a stârnit un val de reacții aprinse după ce i-a exclus pe copiii ei mai mari, Isabella și Connor, din mesajul recent de Ziua Mamei. Actrița a publicat o fotografie emoționantă alături de fetele ei adolescente, Sunday Rose și Faith Margaret, ignorându-i complet pe copiii adoptați în timpul mariajului cu Tom Cruise.

Te-ai întrebat vreodată cum se reconfigurează loialitățile într-o familie după o despărțire majoră? Ei bine, dincolo de strălucirea de la Hollywood, drama actriței ne arată exact cât de dureroase devin alegerile personale când vine vorba de încredere. Divorțul recent de Keith Urban pare să fi declanșat o furtună în care toată lumea a fost forțată să aleagă o tabără.

Relația lui Nicole cu Isabella (33 de ani) și Connor (31 de ani) a fost mereu un subiect delicat. După divorțul de Tom Cruise, copiii au ales să rămână în Biserica Scientologică. Într-un interviu din 2018, actrița spunea clar că rolul ei este doar să îi iubească, indiferent de alegerile lor religioase.

O perioada de curatenie emotionala

Dar iată că despărțirea din septembrie de Keith Urban a schimbat complet regulile jocului. O sursă citată într-un reportaj publicat de Theblast a relatat recent că relația cu copiii adoptați s-a modificat radical, iar actrița se află într-o fază de reevaluare a oamenilor din viața ei.

„Nicole trece printr-o perioadă rigidă de «selecție» în care merge înainte. Problemele ei de încredere au fost zdruncinate și aduce alături de ea în următoarea fază a vieții doar oameni care au un istoric dovedit de loialitate.” – Sursă apropiată actriței

Postarea de Ziua Mamei a fost picătura care a umplut paharul pentru fani. Actrița a scris destul de clar: „Pentru fetele mele frumoase, cea mai mare bucurie este să fiu mama voastră. Un pariu fericit de Ziua Mamei pentru toate mamele din lume”. Iar reacțiile nu au întârziat, mulți întrebând direct în comentarii: „Ce se întâmplă cu ceilalți doi?”.

Cifrele vorbesc de la sine.

Drama tacuta a lui Keith Urban

Și totuși, povestea are și o altă victimă tăcută. Keith Urban a pierdut teren mare în relația cu propriile fiice. Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, a declarat recent că mama ei este cea mai mare inspirație din viața ei și chiar i-a dat unfollow tatălui său pe Instagram anul acesta.

Documentele legale arată că Nicole a devenit părintele rezidențial principal, având custodia fetelor în cea mai mare parte a anului.

„A păstrat curățenie pe partea lui de stradă. Nu o vorbește de rău pe Nicole și nu o acuză că îi otrăvește pe copii împotriva lui, chiar dacă… Realitatea rece este că ei nu fac parte din viața lui în prezent.” – Sursă din anturajul lui Keith Urban

Apropiații cântărețului spun că el nu și-a imaginat „nici într-un milion de ani vreun scenariu atât de brutal”. Mai mult, unii consideră că atitudinea actriței este intenționată, o sursă afirmând că ea „se comportă ca pisica care a mâncat canarul chiar acum, frecându-i în față viața ei fericită de părinte singur, iar pentru aproape toată lumea din lumea lui Keith, asta este pur și simplu crud și total deplasat”.

Rănile unei despărțiri se vindecă greu, mai ales când copiii devin pioni pe o tablă de șah emoțională. Mingea este acum în terenul adulților pentru a detensiona situația. Următoarele luni vor demonstra dacă tăcerea dintre Keith Urban și fiicele sale se va permanentiza sau dacă va exista o tentativă reală de mediere departe de ochii publicului.