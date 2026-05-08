Lady Louise Windsor, nepoata de 22 de ani a Regelui Charles, demonstrează că etica muncii nu ține cont de titluri nobiliare sau de apartenența la o casă regală. Tânăra se află în prezent în ultimul an la Universitatea St Andrews din Scoția. Acolo studiază de patru ani pentru a obține o diplomă în limba engleză.

Un program extrem de incarcat pentru o studenta

Te-ai gândit vreodată cum arată viața unei tinere cu sânge albastru în timpul facultății? Ei bine, lucrurile stau destul de firesc în cazul ei. Într-un reportaj exclusiv publicat recent de Hellomagazine, aflăm că tânăra va da o mână de ajutor la evenimentul Royal Windsor Horse Show din Berkshire. Acesta are loc între 14 și 17 mai. Până la urmă, să ai responsabilități clare te ajută să rămâi ancorată în realitate, indiferent de familia din care provii.

Tânăra preia un loc de muncă part time la acest spectacol în fiecare an. Evenimentul se desfășoară chiar pe domeniul Castelului Windsor. Nu de puține ori a fost văzută conducând trăsuri la acest spectacol. Această pasiune a fost inspirată direct de regretatul ei bunic, Prințul Philip.

Faptele vorbesc de la sine.

O sursă a dezvăluit că Lady Louise a cerut anterior un loc de muncă în birouri în timpul vacanțelor de vară de la universitate. A fost descrisă ca fiind „foarte politicoasă și de ajutor” atunci când a fost pusă să facă sarcini administrative. Printre aceste sarcini se număra chiar și sigilarea plicurilor. Stai puțin, o nepoată de rege care lipește plicuri? Exact. Persoana din interior a declarat clar „Ducesa Sophie și Prințul Edward le-au oferit lui Lady Louise și fratelui ei James o educație cât mai normală posibil, iar acest lucru se reflectă clar în etica ei de muncă.”

Aceeași sursă a adăugat detalii inedite despre atitudinea ei „Ea este foarte echilibrată și cu picioarele pe pământ, nu ai ști că face parte din familia regală. A fost ideea ei să ceară un loc de muncă cu jumătate de normă.”

Și pentru a sublinia dedicarea ei, sursa a mai spus simplu „Ea este foarte muncitoare.”

Planuri mari dupa absolvirea universitatii

Perioada de examene la St Andrews se încheie oficial pe 25 mai. Nu se știe exact dacă Lady Louise își va fi încheiat studiile până când va ajuta la Royal Windsor. S-a implicat puternic în activități extracurriculare în tot acest timp petrecut pe băncile facultății. A explorat scena de teatru și s-a alăturat Corpului de Antrenament al Ofițerilor de la Universitatea St Andrews în calitate de cadet.

Cursul ei este recunoscut ca fiind riguros din punct de vedere academic (cerințele de admitere fiind AAA la A level). Notele ei exacte nu sunt însă cunoscute publicului.

Iar drumul ei pare să se contureze într-o direcție neașteptată. Vorbind în cadrul podcastului A Right Royal în luna martie, fosta secretară de presă a Reginei Elisabeta, Ailsa Anderson, a speculat despre viitorul fetei. Ea a spus „Ea seamănă cu bunicul ei, deoarece conducerea trăsurilor este un adevărat hobby al ei. Ea va fi o persoană interesantă de urmărit.”

Apoi a adăugat o perspectivă curajoasă despre cariera ei „Mă întreb dacă va intra în armată după ce va termina universitatea. Ea ar fi unul dintre primii membri ai familiei regale, din tânăra generație, care ar merge pe calea militară.”

Femeile din familia regala si independenta financiara

Pe pagina ei de LinkedIn, tânăra și-a exprimat interesul pentru o carieră în armată, diplomație sau drept. Este puțin probabil ca Lady Louise să fie un membru activ al familiei regale în viitor. În prezent există 11 membri activi ai familiei. Printre aceștia se numără Regele Charles, Regina Camilla, precum și Prințul și Prințesa de Wales. Deși a absentat recent de la slujba de Paște, unde fratele ei James și tatăl lor au fost prezenți, tânăra își continuă drumul ei independent. Mama sa, Ducesa Sophie, a lipsit și ea de la acel eveniment din cauza unei boli.

Dar să ai un job înainte de a prelua îndatoriri oficiale nu este un lucru neobișnuit în cadrul monarhiei britanice. Kate, actuala Prințesă de Wales, a avut o perioadă în care a lucrat ca buyer de accesorii pentru lanțul de modă Jigsaw. Ulterior a lucrat pentru afacerea părinților ei, Party Pieces. Ducesa Sophie, mama lui Lady Louise, a avut o carieră de succes în PR înainte de căsătoria cu Prințul Edward. Prințesa Beatrice a lucrat la rândul ei ca asistent de vânzări în magazinul Selfridges.

Numai că Lady Louise cunoaște deja valoarea banilor câștigați prin forțe proprii. S-a raportat anterior că tânăra și-a găsit un loc de muncă pe timpul verii la un centru de grădinărit local, unde câștiga 6,63 lire sterline pe oră.