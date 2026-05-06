V-ați gândit vreodată de ce cinci minute par o eternitate la sală, dar trec într-o clipită când trebuie să ieși din casă? Să fim serioase, diminețile noastre sunt mereu pe fugă. Dar profesioniștii știu exact cum să maximizeze acest timp prețios.

Baza face toată diferența

Kasey Spickard, un celebru makeup artist din New York, are o regulă clară. „Filozofia mea generală este că, dacă baza ta arată bine și este perfecționată, ceea ce faci la ochi și buze de fapt nu prea contează”, explică el.

Și are dreptate. Când ești pe grabă, nu te apuca să faci conturare complexă. Christian Briceno merge pe aceeași idee. „În primul rând, uniformizez tenul, dar numai în centrul feței”, spune el. De ce tocmai acolo? „Corectarea țintită oferă cele mai mari rezultate, deoarece face instantaneu pielea să pară mai calmă și mai cizelată”.

Jonet Williamson din Atlanta folosește o tehnică absolut similară. „Când te grăbești, concentrează-te pe ascunderea oricăror imperfecțiuni și pe luminarea cearcănelor pentru a arăta mai trează”. Secretul ei este „să diluez un fond de ten cu acoperire mare” amestecându-l pur și simplu cu cremă.

Asta e o veste excelentă pentru noi. Când te grăbești să prinzi metroul la Unirii sau încerci să eviți traficul infernal din Cluj spre birou, chiar nu ai timp de șapte straturi de machiaj.

Hidratare și produse multifuncționale

Stai puțin, că lucrurile devin și mai simple. Într-un material publicat recent de Allure, experții dezvăluie că pregătirea tenului este sfântă. Tayaba Jafri dă tonul: „Cinci minute înseamnă mai mult decât suficient. Doar concentrează-te ca machiajul să se simtă intenționat și lipsit de efort, iar pielea să arate vie.” Ea preferă o bază translucidă pentru că „Acest lucru menține aspectul real al pielii”. Pentru ea nu există „niciun compromis” la îngrijirea zilnică a feței, deoarece „Un ton echilibrat al pielii și o textură însuflețită fac ca totul altceva să pară intenționat.”

Dar cum obții asta în viața reală?

Ash K Holm e categorică. „Chiar și cu cinci minute, nu sar peste crema hidratantă”, avertizează ea. „Pielea hidratată face ca totul altceva, chiar dacă nu mai e nimic altceva, să arate mai bine. Asta durează 30 de secunde și este nenegociabil pentru mine.”

Aici intervin produsele cremoase.

Holm adoră blush-ul cremă. „Puțină culoare pe obraji te face imediat să arăți trează și sănătoasă. Îl aplic sus pe pomeți și estompez în sus; face treaba bronzer-ului, iluminatorului și blush-ului, totul într-un singur pas.”

Jafri confirmă din propria experiență că fardul de obraz „aduce instantaneu fața la viață” și „Imită circulația naturală, așa că arăți proaspătă.” Briceno adaugă și el că „Blush-ul este cea mai rapidă modalitate de a readuce viața pe față”.

Iar dacă vrei să fii și mai eficientă, David Birdwell are un truc genial. „Pentru o acoperire rapidă a tenului, îmi place să amestec o cantitate mică de corector în serul meu pentru a crea o nuanță de piele lejeră, apoi aplic corector punctual acolo unde este nevoie”.

Accent pe o singură trăsătură

Când timpul te presează, alege o singură zonă pe care să o pui în valoare. Jafri explică clar de ce: „Concentrarea pe o singură trăsătură creează un aspect cizelat fără efort”.

Jonet Williamson știe exact pe ce să mizeze dimineața. „Dacă ești vreodată presată de timp, sfatul meu ar fi să te concentrezi pe a nimeri perfect tenul și sprâncenele. Acestea sunt lucrurile principale care te vor face să te simți aranjată și cel mai mult ca tine însăți.” Ea recomandă: „Asigură-te că firele de păr ale sprâncenelor sunt periate la locul lor, apoi umple orice zone care ar ajuta la încadrarea feței tale. Apoi aruncă o combinație pentru buze în geantă și pleacă!”

Pentru ochi, Briceno preferă abordarea curată. „Acești trei pași schimbă fața cel mai rapid. O fac pe persoană să arate odihnită, structurată și intenționată, fără a încerca să facă un machiaj complet într-un mod grăbit.” El continuă: „Deschid ochii cu o singură alegere curată. Ideea este definirea, nu drama. Puțină structură în jurul ochilor face ca întreaga față să arate finisată, chiar dacă tot restul este minimal.”

Williamson aplică o regulă simplă: „Aplic puțin tuș negru pentru a încadra ochiul. Asta e ceea ce știu că va da bine în poze și nu va arăta ca și cum am sărit peste pași.”

Birdwell iubește produsele cu dublu rol. „Folosirea unui singur produs în mai multe moduri economisește atât de mult timp. Voi folosi un gel nuanțator pe sprâncene și ușor pe gene sau voi folosi un creion de sprâncene ca un tuș de ochi moale pentru un efect mai natural.” Tot el spune: „Adesea tapotez culoarea de obraz pe osul sprâncenei pentru a crea un aspect coeziv, sănătos”.

Spickard plusează cu un sfat extrem de util. „Sincer, la ananghie, am folosit creionul de ochi maro ca și contur de buze și am rezolvat cu un singur produs”. Cât despre creionul de buze și gloss: „Asta te duce de la zi la noapte super rapid cu doar două produse”.

Fără grabă, doar memorie musculară

Pe bune acum, cum faci toate astea fără să intri în panică?

„Viteza vine din repetiție, nu din grabă”, ne liniștește Ash K Holm. Tușul ei cu codiță e „singurul lucru care mă face să mă simt cel mai mult ca mine însămi”. Ea explică: „Când te grăbești, memoria musculară este deja acolo. O linie simplă și rapidă la colțul exterior durează sub un minut odată ce ai exersat.”

Spickard vine cu o avertizare tehnică despre texturi. „Când ai doar cinci minute, folosește doar creme și fixează totul cu pudră, sau aplică fondul de ten și corectorul și termină cu produse sub formă de pudră. Când am timp, construiesc totul mai întâi cu cremă, apoi fixez fiecare zonă individuală cu pudră. Alege o direcție și apasă pedala la maximum. Stratificarea necesită mult mai mult timp.”

Iar pentru a menține un ritm bun, Birdwell apelează la muzică. „Când vreau ca pregătirea să fie plăcută, chiar și când sunt în criză de timp, pun muzică care se potrivește cu timpul pe care îl am la dispoziție. Mă menține pe drumul cel bun fără a face rutina să pară grăbită.”

Așa că alege piesa ta preferată și bucură-te de cele cinci minute ale tale, pentru că meriți să te simți minunat în fiecare zi.