Te-ai simțit vreodată copleșită de zecile de agende, post-it-uri și notificări care îți bombardează telefonul în fiecare zi? Căutarea echilibrului perfect între productivitate și liniște mentală ne aduce adesea în fața unor alegeri dificile. „Dacă încerci să reduci aglomerația fără a renunța la senzația de pix și hârtie, caietele digitale devin o opțiune din ce în ce mai populară.” Așa începe povestea noului reMarkable paper pure, cel mai ieftin caiet digital lansat până acum de companie, un gadget conceput special pentru a-ți oferi spațiu să respiri.

Un design gândit pentru liniștea ta

Noul model înlocuiește vechiul reMarkable 2 (care era alb-negru) și vine cu promisiunea unui spațiu de lucru complet lipsit de distrageri. Fără aplicații. Fără notificări. Deși ecranul E-ink seamănă cu un Kindle, acest dispozitiv nu este destinat cititului de cărți, deși poți transfera documente și prezentări pe el pentru a lucra în liniște.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ecranul de 10.3in este descris ca fiind cel mai clar și mai alb de până acum. „Construcția ușoară și subțire este atrăgătoare, iar ecranul de 10.3in este atractiv, primitor și exact de dimensiunea potrivită.” Dispozitivul măsoară 228.1 x 187.1 x 6mm. Este mai compact, având o înălțime de doar 228mm față de cei 246mm ai predecesorului său, datorită unei margini inferioare mult mai înguste. Partea frontală este perfect la nivel cu ecranul pe toată suprafața. Și totuși, este puțin mai gros pentru a face loc unei baterii de 3,820mAh (înlocuind vechea celulă de 3,000mAh). Cu toate astea, greutatea a scăzut, ajungând la doar 360g, fiind cu 43g mai ușor decât generația anterioară. Capacitatea de stocare internă a crescut solid de la 8GB la 32GB.

Scrisul de mână în era digitală

„Dispozitivele asemănătoare tabletelor oferă tactilitatea și intimitatea hârtiei și a pixului, dar vin și cu funcții utile, cum ar fi transformarea scrisului de mână în text tipărit, gata de a fi partajat electronic.”

Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante pentru noi. Într-o analiză publicată recent de Independent, se precizează că noul model este mai rapid. Latența la scriere este redusă, iar gesturile sunt recunoscute mult mai repede. Acest detaliu este esențial pentru a oferi impresia că folosești un pix absolut normal, unde nu există nicio întârziere între atingerea hârtiei și apariția cernelii.

Prețul aduce și el o schimbare în bine. Acolo unde reMarkable 2 costa £389 cu markerul de bază inclus, noul model costă £359. Acest detaliu îl face cel mai accesibil notebook din gama companiei. Poți face un upgrade la marker plus pentru încă £40, care îți aduce un finisaj diferit și o radieră încorporată. Ambele se atașează magnetic pe marginea dreaptă a dispozitivului paper pure, unde se și încarcă.

Cum se simte cu adevărat

„Utilizarea reMarkable paper pure este o experiență fericită.” Suprafața mată, imperceptibil de aspră a ecranului, creează o rezistență care face ca scrisul să se simtă natural și controlat, spre deosebire de alunecarea pe sticla lucioasă a unei tablete obișnuite. „Efectul scrierii pe ecran poate să nu fie o imitație perfectă a pixului pe hârtie, dar este extrem de convingător și plăcut.” Stylus-ul se poate transforma în pix, creion, pensulă sau marker evidențiator. Acesta din urmă apare doar gri pe dispozitiv, dar culoarea devine vizibilă când îți oglindești ecranul online sau pe alte modele reMarkable cu ecran color.

Să fim serioase, de câte ori nu ți-ai dorit să scrii ceva de mână într-o cafenea din București, dar să ai totul salvat direct în cloud? Fix asta face. „Luarea de notițe este simplă și eficientă, cu puține corecții necesare atunci când sunt convertite în text, deși efectuarea acestor modificări poate necesita puțină răbdare.” Dacă sistemul face o greșeală la descifrarea scrisului, o poți corecta cu tastatura de pe ecran. Când convertești, textul apare pe o pagină nouă, lăsând scrisul original neatins, cu excepția cazului în care folosești instrumentul de selecție (lasso) pentru a-l înlocui.

Simplitatea ca superputere

Bateria este o altă sursă de liniște. Pentru că folosește tehnologia E-ink, autonomia se măsoară în zile, compania promițând aproape trei săptămâni între încărcări (o durată cu o treime mai mare decât la reMarkable 2). Din cauza lipsei luminii frontale, nu te vei confrunta cu lumina albastră care obosește ochii seara, dar vei avea nevoie de o sursă de lumină în cameră pentru a-l folosi. „Îmi lipsește lumina de citire de la paper pro, dar nu este un factor decisiv, iar acest dispozitiv este important mai accesibil.”

Dar dacă vrei să duci organizarea la nivelul următor, trebuie să știi că funcțiile de bază (precum conversia în text) sunt gratuite, în timp ce elementele avansate necesită un abonament de £39 pe an sau £3.99 pe lună. Acesta din urmă îți deblochează căutarea în scrisul de mână, șabloane suplimentare și stocare nelimitată în cloud.

„Nivelul de concentrare este mult mai mare decât pot obține de la o tabletă, iar eficiența elegantă a stylus-ului pe hârtia electronică este satisfăcătoare.” Noul model se alătură variantelor paper pro move (mai mic) și paper pro (mai mare) pentru a completa colecția brandului. „La început, există ceva descurajant la pagina goală, dar bucuria muncii fără distrageri nu trebuie subestimată.” „Unele gadgeturi sunt comercializate pe baza versatilității lor. Punctul forte al paper pure este simplitatea scopului său și cât de abil este atins acesta.”