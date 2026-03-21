Gabriela Cristea a vorbit deschis despre viața de mamă și dinamica din familia sa. Prezentatoarea TV recunoaște fără ocolișuri că ea este cea care impune regulile stricte pentru cele două fetițe, de 9 și 7 ani, asumându-și un rol bine definit. Soțul ei, Tavi Clonda, este, în schimb, mult mai permisiv.

O nouă etapă în familie

Mezina familiei Cristea-Clonda a împlinit recent 7 ani, un moment ce marchează, în viziunea mamei sale, o nouă etapă importantă. Acum, cu ambele fete trecute de pragul celor „șapte ani de acasă”, Gabriela se declară entuziasmată de provocările care urmează. E drept că fiecare perioadă vine cu ale ei.

„Sunt foarte împlinită că le-am scos pe amândouă din cei șapte ani de acasă, ca să zic așa. De aici încolo chiar sunt independente, sunt pe picioarele lor. E prima etapă de independență cu adevărat. În rest, sunt foarte împlinită și mă pregătesc pentru ce urmează. Fiecare etapă are momentele ei de provocare”, a spus vedeta TV.

Recomandari Tavi Clonda si Gabriela Cristea, secretul unei casnicii fericite. Ce truc aplica in relatia cu fetitele lor

„Eu sunt polițistul rău în casă”

Când vine vorba de educație și disciplină, lucrurile sunt clare. Gabriela Cristea este cea care stabilește limitele și se asigură că sunt respectate. Nu se ferește să spună „nu” și își asumă pe deplin acest rol, considerându-l necesar pentru o dezvoltare armonioasă a fetelor.

„Eu sunt polițistul rău în casă. Eu sunt cea care spune nu, eu sunt cea care are reguli foarte stricte și e logic, până la urmă. Sunt fete, iar Tavi e mai permisiv cu ele”, a mărturisit prezentatoarea.

Dar nu e totul despre strictețe.

Recomandari Cum arata Gabriela Cristea nemachiata. Vedeta s-a pozat fara filtre, la 47 de ani: „Asta sunt eu!”

Abordările diferite ale celor doi părinți par să creeze un echilibru în familie, regulile fiind impuse pentru a oferi copiilor stabilitate, nu la întâmplare.

Conturi de Instagram pentru fetițe

O decizie care a stârnit numeroase reacții critice din partea publicului a fost crearea unor conturi de Instagram pentru cele două fetițe. V-ați fi gândit că vor face acest pas? Tavi Clonda a confirmat direct: „Au și ele Instagram.”

Imediat a venit și precizarea esențială, făcută de Cătălin Măruță în cadrul unei discuții: „Sunt gestionate de părinți.” Până la urmă, cei doi soți au explicat că ei administrează conturile, iar expunerea online a copiilor este una controlată.

Recomandari Cum a ramas Gabriela Cristea insarcinata. A cheltuit o suma colosala pentru asta

Răspunsul pentru critici

În fața valului de comentarii, Gabriela Cristea a explicat de ce nu vede o problemă în a-și expune familia în mediul online (atâta timp cât totul este făcut cu măsură). Ea subliniază că este o alegere personală și că respectă ambele tabere, atât pe părinții care își expun copiii, cât și pe cei care nu o fac.

„Fie că alegi să-ți expui copiii, fie că alegi să nu ți-i expui, eu cred că e bine și, și. Depinde cum alegi să faci chestia asta. Eu sunt mândră de familia mea și am mers pe principiul că e ok. (…) De ce să mă ascund?”, a declarat Gabriela. Iar Tavi Clonda a completat ideea, adăugând că expunerea poate fi benefică: „Dacă copiii tăi sunt talentați sau fac ceva frumos.”

Și, poate cel mai important, prezentatoarea a ținut să clarifice un aspect esențial legat de conținutul postat pe rețelele sociale. „Mai e încă o chestie la noi, cred că și la tine e valabil. Niciodată nu le obligăm să facă poze.”