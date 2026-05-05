Știi diminețile acelea în care părul tău refuză pur și simplu să coopereze, iar tu ai da orice pentru o vizită rapidă la salon? Ei bine, un brand faimos de aspiratoare transformat în gigant de beauty promite să ne rezolve exact această problemă cu un gadget destul de curtat în mediul online.

Un gadget viral care promite minuni

Lansat inițial în anul 2022, acest aparat a adunat rapid miliarde de vizualizări pe TikTok, devenind o senzație printre pasionatele de îngrijire personală. Acum, în 2026, discutăm despre o versiune îmbunătățită care funcționează ca uscător, placă de îndreptat, ondulator și perie termică. Totul într-unul singur.

Într-un review detaliat publicat recent de Independent, aflăm exact cum se comportă acest instrument în viața reală. „Flexstyle 5-in-1 este cel mai nou și cel mai bun multi styler pe care îl vinde Shark și l-am testat timp de o lună.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitorii de restaurante. Ce se ascunde de fapt in spatele zilei de 5 mai

Și chiar are sens să ne punem întrebarea dacă merită investiția. Să fim serioase, la noi în țară un styling profesional la salon de două ori pe săptămână îți cam golește portofelul rapid, așa că o investiție inteligentă pentru acasă sună mereu tentant pentru femeile din România care vor să arate impecabil fără să piardă ore în șir.

„Ca o loială a Dyson airwrap, ar putea acest instrument relativ mai accesibil să mă tenteze?” se întreabă jurnalista care a realizat testul.

Ce primesti in cutie si cum functioneaza

Hai să vedem ce primești de fapt. Aparatul vine într-o cutie utilă de depozitare și include exact șase accesorii. Ai la dispoziție două ondulatoare (câte unul pentru fiecare direcție a fluxului de aer), o perie plată pentru netezire, o perie ovală cu peri, un difuzor și un concentrator de styling. Îl găsești în nuanțele negru sau stone, adică o nuanță caldă de piatră.

Recomandari Surpriza uriasa pentru femeile de 35 de ani. Cum ne vom trai viata pana la 100 de ani

Designul său de top este capacitatea de a se transforma într-un uscător de păr tradițional prin simpla rotire a duzei.

Aparatul folosește același flux de aer de mare viteză, reglat, și tehnologia Coanda ca și alternativele mult mai scumpe de pe piață. Costă 299 de lire sterline. Nu-i deloc ieftin, dar este cu aproape 200 de lire mai puțin decât modelul Dyson airwrap i.d.

Realitatea din fata oglinzii

Dar oare chiar face ceea ce promite pe hârtie? După săptămâni de uscare, ondulare și îndreptare, rezultatele au început să apară. „Mi-am schimbat Dyson airwrap-ul cu Shark flexstyle timp de o lună.”

Recomandari Surpriza uriasa pentru femeile epuizate. Cum arata vacanta unde nu iei nicio decizie

Aparatul are trei setări de căldură și trei pentru fluxul de aer, plus opțiuni dedicate pentru păr umed sau uscat. Această funcție uscată este absolut genială pentru a reîmprospăta o coafură de a doua zi sau pentru a adăuga volum între spălări.

„Am descoperit că părul meu s-a prins bine de accesoriul perie plată, creând un aspect plin de volum, dar firele rebele și efectul de frizz au fost exacerbate cu peria rotundă.”

Iar asta nu e tot. Femeile care se luptă cu firele rebele s-ar putea să simtă o lipsă importantă. „Spre deosebire de alte instrumente de păr premium, nu există niciun accesoriu de netezire sau de îmblânzire a firelor rebele, lucru pe care l-am deplâns.”

Bucle lejere sau volum de durata

Ondulatoarele acestui gadget folosesc aerul pentru a crea bucle, nu căldura extremă, ceea ce ajută enorm la reducerea deteriorării firului de păr. Numai că forma lor unică, ușor bombată și rotunjită, vine cu mici provocări la început.

„Am descoperit că părul meu a avut nevoie de multă convingere pentru a se înfășura în jurul ondulatorului.”

V-ați gândit vreodată de ce unele bucle par prea perfecte, aproape artificiale? Ei bine, acest aparat îți oferă iluzia unor valuri naturale, un look intenționat nestudiat. Dacă îți place un stil care nu arată de parcă tocmai ai ieșit de la coafor, vei fi încântată. Totuși, buclele foarte strânse au tendința să se lase și să devină mult mai lejere după doar câteva ore.

Cele două ondulatoare separate pentru fiecare direcție a fluxului de aer sunt puțin enervante, pentru că trebuie să le schimbi manual pentru fiecare parte a capului. Până la urmă, dacă nu ești dispusă să scoți din buzunar aproape 500 de lire pentru alte stylere cu aer premium, această variantă rămâne o opțiune excelentă pentru diminețile în care te grăbești să ieși din casă cu o atitudine încrezătoare.