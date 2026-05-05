Când te gândești la Cinco de Mayo, probabil îți vin imediat în minte platourile uriașe cu tacos, cănile pline cu margaritas și muzica veselă a trupelor de mariachi. Să fim serioși, e o scuză perfectă pentru o ieșire cu prietenele la sfârșit de săptămână. Dar anul acesta, proprietarii de restaurante cu origini mexicane au decis să schimbe foaia și să aducă în prim-plan adevărata istorie a acestei zile.

Dincolo de clișeele comerciale

Te-ai gândit vreodată ce sărbătorești cu adevărat atunci când ieși la un restaurant mexican la început de mai? Nayomie Mendoza, proprietara Cuernavaca’s Grill din Los Angeles, s-a obișnuit cu felul în care americanii bifează această dată din calendar. Numai că acum preferă o abordare diferită, una care să reflecte „tot ceea ce noi, ca și comunitate, îndurăm astăzi.”

Și nu e singura care gândește așa. Pe fondul unui climat politic tensionat, tot mai mulți antreprenori aleg să onoreze perseverența mexicanilor în fața francezilor în Bătălia de la Puebla, de acum mai bine de 160 de ani, din 1862. Atunci, soldații mexicani conduși de generalul Ignacio Zaragoza, ajutați de Zacapoaxtlas (un contingent indigen și de fermieri), au obținut o victorie emoționantă împotriva unor trupe franceze mult mai numeroase și mai bine echipate.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii lui Gordon Ramsay. Ce se intampla in restaurantele celebrului chef

„Doar uitându-ne la cât de mult au făcut cu resurse foarte puține”, a explicat Mendoza. „A demonstrat pur și simplu reziliență. De Cinco de Mayo facem mereu din asta o dovadă a rezilienței noastre.”

Gustul autentic care adună comunitatea

Așa cum semnalează Independent într-un amplu material publicat recent, petrecăreții care speră să aglomereze barurile pentru shot-uri de tequila s-ar putea să descopere oferte mult mai autentice.

Raul Luis, care deține Birrieria Chalio Mexican Restaurant cu locații în Los Angeles și Fort Worth, Texas, vrea ca toți clienții lui să mănânce acele „guisados” tradiționale. Este vorba despre preparate gătite lent, pe care le-ai primi dacă ai fi invitată în casa unei familii mexicane autentice.

Recomandari Surpriza uriasa pe internet. Ce se intampla cand citesti despre cele 729 de restaurante inchise

„Este ocazia supremă pentru restaurante să profite de acel moment, să îi atragă și să îi ademenească cu mâncare mexicană autentică”, a punctat Luis.

Cifrele sunt cu adevărat impresionante.

Conform unui sondaj anual realizat de Census Bureau în 2024, firmele deținute de hispanici au reprezentat 8,4% din cei 5,9 milioane de angajatori din SUA. Iar datele National Restaurant Association (bazate tot pe recensământ) arată că aceștia au deținut luna trecută aproximativ 18% din toate afacerile cu restaurante din Statele Unite.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanele modei. Ce detaliu controversat ascunde tinuta actritei

Dar presiunea costurilor din industria ospitalității nu este doar o realitate americană. Când ieși la un bistro în București sau la o terasă în Cluj, simți și tu direct cum inflația a umflat prețurile din meniu, obligând micii antreprenori români să lupte zilnic pentru a-și ține ușile deschise. Este o provocare globală care lovește direct în inima afacerilor de familie, indiferent de continent.

Istoria pe care mulți o confundă

Stai puțin, dacă te gândeai că pe 5 mai se sărbătorește Ziua Independenței Mexicului, află că te înșeli. Aceea are loc pe 16 septembrie. Confuzia din Statele Unite este alimentată de marketingul agresiv bazat pe stereotipuri cu mustăți false și sombrero-uri gigantice, extrem de colorate.

Sehila Mota Casper, directoarea organizației Latinos in Heritage Conservation, observă că anul acesta se pune un accent vizibil pe păstrarea culturii tradiționale.

„Acestea sunt pur și simplu momente incredibile de educare și de împărtășire a cunoștințelor”, a declarat ea. „Cu cât educăm mai mult, cu cât împărtășim mai multe cunoștințe, cu atât devenim o comunitate și niște oameni mai buni.”

Curajul de a merge mai departe

Iar contextul actual nu e deloc simplu pentru aceste comunități. De la revenirea la Casa Albă în 2025, președintele Donald Trump a continuat să eticheteze imigranții mexicani drept criminali și membri ai bandelor. Memele distribuite de pe conturile oficiale ale Casei Albe perpetuează stereotipuri negative, în timp ce o inițiativă federală exclusiv în limba engleză și interzicerea programelor de diversitate, echitate și incluziune au generat multă teamă.

În ciuda tuturor acestor obstacole, Cuernavaca’s Grill va sărbători anul acesta 20 de ani de existență. Nayomie Mendoza își invită clienții să contribuie la o colectă de alimente și jucării pentru cei afectați de climatul actual.

„Aceasta este o dovadă a rezilienței noastre”, a adăugat ea. „Este o dovadă a muncii noastre grele. Este o mândrie pentru comunitatea noastră și pentru tot ceea ce am realizat.”