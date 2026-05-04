George Kittle, jucător la San Francisco 49ers, și soția sa, modelul Claire Kittle, s-au cunoscut la doar 18 ani la Universitatea din Iowa. Astăzi, după o căsnicie începută în 2019, cei doi demonstrează că succesul adevărat nu se măsoară doar în trofee sportive, ci în calitatea parteneriatului de acasă.

Echipa de acasa este mai presus de orice

Te-ai întrebat vreodată cum rezistă un cuplu sub presiunea uriașă a celebrității? Secretul lor pare a fi tocmai cercul restrâns de oameni de încredere. Claire face parte din acest nucleu dur, alături de tatăl și agentul sportivului, ajutându-l să ia decizii bune și să rămână cu picioarele pe pământ. Pentru ea, lucrurile sunt clare, iar „echipa este totul în viață”.

E drept că succesul îți poate lua mințile uneori.

Dar Claire vede imaginea de ansamblu. „Avem un parteneriat și o echipă foarte bune aici”, spune ea. „Am crescut împreună și totul se simte cu adevărat natural, și suntem foarte norocoși să avem această relație.”

Iar George recunoaște deschis cât de mult contează această plasă de siguranță. Când a fost selectat în draftul NFL din 2017, perspectiva i s-a schimbat. „Toată lumea crede că ești uimitor”, povestește el. „Dar realitatea este că nu ai intrat încă în echipă.” Acest cerc intim de oameni apropiați are un rol important. „Te menține umil și foarte concentrat, toată lumea chiar are nevoie de așa ceva. Nu sunt un tip cu un ego uriaș, dar Claire știe când să mă pună la punct din când în când și face o treabă bună la asta.”

Comunicarea sincera si curajul de a lucra impreuna

O relație solidă se construiește pe discuții nesfârșite, chiar și atunci când subiectele nu sunt tocmai fascinante pentru amândoi. Într-un material exclusiv publicat recent de Hellomagazine, sportivul a explicat cum transparența totală le-a salvat conexiunea.

„Doar să am pe cineva despre care știu că este 100% pe aceeași lungime de undă cu mine tot timpul, mă face să simt că nu sunt singur”, mărturisește jucătorul de fotbal american. „Pentru că poți fi într-o relație, dar dacă nu vorbești despre lucruri, te-ai putea simți singur pe anumite subiecte. Iar eu și Claire vorbim despre absolut tot.”

Pe bune, uneori chiar e nevoie de multă răbdare în cuplu (știm cu toatele cum e). George oferă un exemplu banal, dar extrem de sincer: „Îi povestesc despre jocurile mele video, chiar dacă ea nu vrea să audă despre ele. Îi povestesc despre jocul meu de golf, pe care nu prea are nevoie să-l audă, dar ea ascultă, și apoi mă susține în aceste direcții”.

Și pentru că se simt atât de bine împreună, au decis să colaboreze și profesional. Au lansat podcastul The Kittle Things și au apărut în seria documentară Receiver difuzată de Netflix în 2024. „Faptul că am putut face aceste lucruri ne-a oferit mai multe modalități de a crește împreună. Pentru că suntem pe cameră împreună, ceea ce a fost o premieră”, explică George. „Suntem aceiași oameni pe cameră ca și în afara ei, și a fost pur și simplu distractiv pentru noi să le putem arăta asta oamenilor. Nu este un rol, cum ar fi că eu sunt puțin cam nătărău, iar ea mă ține în frâu, dar o și încurajează. Așa că e destul de distractiv.”

Claire completează ideea, subliniind că sunt „atât de confortabil unul cu celălalt” încât pur și simplu „vrem să lucrăm împreună”. Ea adaugă: „Nu în fiecare zi ai ocazia să lucrezi cu soțul tău, și a fost pur și simplu distractiv. Am putut pur și simplu să profităm de oportunități și să spunem da la acestea. Și cred că asta a fost important.”

Planificarea atenta a unui viitor fara griji

Dincolo de luminile reflectoarelor, cei doi se gândesc serios la viitor. Claire își dorește ca fanii să își amintească de ei ca fiind oameni buni și plini de viață. „Și sper că fanii celor de la 49ers știu cât de mult ne pasă de ei și suntem atât de recunoscători chiar și pentru faptul că suntem acolo de 10 ani, sperăm că și mai mult, ceea ce în acest moment suntem, așa că e bine”, declară ea.

Numai că sportul de performanță nu durează o veșnicie. George, ales în runda a cincea a draftului NFL, vrea să profite la maximum de anii de joc. „Sincer, doar pentru mine și Claire, ori de câte ori termin de jucat, vreau doar să fim aranjați și să putem face tot ce ne dorim după fotbal”. El și-a amintit o lecție prețioasă primită de la un antrenor din facultate, care a desenat o linie pe o tablă.

„El a zis: «Asta este viața ta. Să spunem 90 până la 100 de ani.» A continuat: «Această fereastră de aici, care înseamnă patru până la cinci ani de facultate, este fereastra ta de oportunitate. Și dacă ai noroc, știi, NFL înseamnă de obicei doi ani și jumătate, sau dacă joci mai mult, să spunem 10 până la 12 ani în total, și ai restul vieții. Adică, ce ai de gând să faci în această mică fereastră care să te aranjeze pentru restul vieții tale? Și apoi ce vei face cu restul vieții tale?» Am zis: «Oh, wow, nu este mult timp în marea schemă a lucrurilor.» Așa că pur și simplu profită de acele săptămâni, luni, ani pe care îi primești.”

Tocmai de aceea, familia Kittle colaborează cu U.S. Bank. În prima zi a draftului NFL din 2026, banca (devenită sponsor oficial al ligii) a introdus programul U.S. Bank Financial Edge. Într-o discuție cu Scott Ford, directorul de wealth management al instituției, George a pus punctul pe i.

„Fotbalul este deja incredibil de solicitant, fizic și mental. Dacă poți elimina stresul din afara terenului, totul devine mai ușor. Dacă te confrunți cu stres financiar, probleme de familie sau distrageri, nu poți da 100% pentru joc, iar acest sport va scoate asta la iveală rapid. Deci, dacă îți poți face viața din afara terenului stabilă și lipsită de stres, te poți concentra, recupera și performa la cel mai înalt nivel. Face o diferență uriașă.”

Până la urmă, succesul unui cuplu nu stă doar în momentele de glorie, ci în felul în care își construiesc împreună plasa de siguranță pentru zilele în care aplauzele se vor opri.