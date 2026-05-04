Când te gândești la Gordon Ramsay, îți vine imediat în minte imaginea unui bucătar perfecționist care nu acceptă nici cel mai mic compromis. Numai că realitatea din propriile lui restaurante pare să fie cu totul alta, iar un scandal recent legat de igienă a aruncat internetul în aer.

Un incident bizar în inima Londrei

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ieși la o cină relaxantă alături de familie și să dai peste o scenă greu de digerat? O clientă a restaurantului Street Pizza din Londra a trăit exact această experiență, filmând un câine așezat pe un covoraș absorbant chiar în incinta localului.

Clipul a strâns rapid peste 150.000 de reacții pe TikTok.

Femeia, care se afla la masă cu soțul și bebelușul lor, a fost de-a dreptul șocată. „Este normal acest lucru în Londra? De când înseamnă dog-friendly lipsă de igienă la un restaurant?”, a scris ea pe filmarea de 17 secunde. Vizibil deranjată, a mai întrebat: „De ce există un câine care folosește un covoraș absorbant într-un restaurant?”. Ba chiar a susținut ferm că animalele au voie să facă „pipi și caca” înăuntru, avertizându-i pe alții pe internet că animalele sunt lăsate să facă „rahat și pipi” în timp ce oamenii mănâncă. Deși a semnalat problema conducerii înainte de a pleca, a fost nevoită să achite nota integrală, plus o taxă de servicii de 15%.

Dar lucrurile stau puțin diferit dacă asculți și cealaltă tabără. Un martor ocular de la restaurantul din Battersea a demontat acuzațiile. Sursa a explicat clar că animalul stătea pur și simplu pe acel covoraș, nu pe podeaua goală. „Nu a mers la toaletă absolut deloc!”, a declarat martorul. Mai mult, managerul a mutat familia nemulțumită într-o altă zonă a localului, „și cu asta basta.”

Prețuri de top și mâncare semipreparată

Iar controversele nu se opresc aici. Într-un material amplu publicat recent de Theblast, aflăm că imperiul culinar al lui Ramsay a mai trecut prin momente de criză. În 2009, o investigație The Sun a scos la iveală că anumite preparate servite în pub-urile și restaurantele sale londoneze nu erau gătite pe loc.

Să fim serioși, e un sentiment destul de frustrant. Te îmbraci frumos, ieși în oraș și te aștepți la o experiență premium. Exact cum ni se întâmplă și nouă, în București sau Cluj, când plătim prețuri de lux la restaurantele de pe malul lacului Herăstrău și ne așteptăm ca ingredientele să fie impecabile, nu scoase dintr-o pungă congelată pentru a salva timp.

Se pare că preparate precum chiftelele de pește, rulourile cu cârnați, coq au vin, deserturile și cam orice fel de mâncare cu sos sau gătită lent erau făcute într-o bucătărie de producție (separată de restaurant). Deși practica este comună în industrie pentru a reduce costurile cu forța de muncă, clienții au fost dezamăgiți, mai ales că unele dintre aceste locații dețin stele Michelin și practică prețuri pe măsură.

Presiunea din bucătărie și lupta pentru drepturi

Pe lângă calitatea mâncării, imaginea de angajator a starului TV a avut și ea de suferit în trecut. În 2013, patru foști angajați de la restaurantul The Fat Cow din Los Angeles l-au dat în judecată pentru salarii neplătite. Oamenii au reclamat că lucrau ture epuizante de opt ore fără pauze de masă și că nu primeau întotdeauna salariul minim de 8 dolari pe oră, fiindu-le refuzată și plata orelor suplimentare.

Și totuși, cine poartă vina? Montinique Dever, o fostă hostessă a localului, i-a luat cumva apărarea celebrului chef: „Nu i s-a spus niciodată nimic. Nu avea de unde să știe nimic”. În schimb, colega ei, Andrea Bourke, a punctat că numele lui Ramsay era pe firmament, deci responsabilitatea îi aparținea. Reprezentanții bucătarului au dat vina pe vechea conducere, promițând rezolvarea problemelor cu noii manageri.

Vulnerabilitatea din spatele celebrității

Dincolo de cifre, procese și recenzii online, Gordon Ramsay se confruntă cu propriile bătălii personale. Anul trecut, el a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele. A profitat de moment pentru a-și sfătui fanii să folosească crema cu protecție solară, mulțumind medicilor pentru diagnosticul rapid. Soția sa, Tana, a fost și ea diagnosticată cu melasmă, o afecțiune a pielii cauzată de expunerea prelungită la soare.

Lupta lor cea mai mare a fost însă pe plan personal. Din cauza numărului scăzut de spermatozoizi al lui Gordon și a diagnosticului de sindrom de ovare polichistice (PCOS) primit de Tana, cuplul a întâmpinat greutăți în a avea copii. Din fericire, cu ajutorul tratamentelor FIV, au reușit să își mărească familia, aducând pe lume patru copii minunați. O poveste care ne amintește că, dincolo de lumina reflectoarelor și de succesul profesional, vulnerabilitățile umane sunt aceleași pentru toată lumea.