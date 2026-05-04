Gândește-te puțin la anii tăi de adolescență. Probabil ascultai muzică pop la maximum și visai la o viață plină de strălucire. Dar cum ar fi fost ca cele mai faimoase femei de pe planetă să-ți fie pur și simplu familie? Phoenix Brown, tânăra de 27 de ani care poartă moștenirea celebrei Melanie Brown, trăiește această realitate de când a deschis ochii.

O copilărie complet atipică

Să fii mereu sub lumina reflectoarelor pare copleșitor la prima vedere. Pentru Phoenix, fiica lui „Scary Spice” (așa cum o știe toată lumea), statutul de persoană publică a fost pur și simplu normalitatea ei zilnică. „Ai crescut în asta și crezi că toți ceilalți au parte de același lucru”, mărturisește tânăra cu o sinceritate debordantă.

Iar când spunem familie, nu ne referim doar la rudele de sânge. Lady Beckham, Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton și Melanie Chisholm făceau parte din peisajul obișnuit al casei. „Le-am văzut pe toate ca pe niște mătuși”, povestește Phoenix, care a ajuns chiar să pună muzică în clubul londonez Koko pentru petrecerea de 50 de ani a lui Mel C, în 2024.

Mai mult, în copilărie era o „mini Spice” care alerga alături de fiii lui Sir David și ai Victoriei Beckham. Brooklyn, Romeo și Cruz îi erau parteneri de joacă. „Ne-am născut în același spital. Am crescut la propriu cu ei”, își amintește ea. „Am atâtea amintiri frumoase cu mine și băieții. Eram des unii pe la casele celorlalți. A fost ca și cum aș fi avut frați, pentru că am fost singurul copil mult timp. Încă ținem legătura, dar toată lumea este ocupată și are propria viață, așa că ne vedem când putem.”

Rolurile se inversează în mod neașteptat

Dincolo de sclipiciul scenei, relația dintre Phoenix și mama ei este inima acestei povești.

Mel B are acum 50 de ani. A adus-o pe lume pe Phoenix când avea doar 23 de ani, din relația cu dansatorul olandez Jimmy Gulzar. Cei doi s-au cunoscut în timpul turneului Spiceworld Tour din 1998, s-au căsătorit rapid, dar au divorțat după numai 16 luni, în 2000. Într-un interviu exclusiv publicat recent de Hellomagazine, tânăra dezvăluie o dinamică pe care multe femei o vor recunoaște. „Mama și cu mine am început ca prietene. Amândouă uităm uneori că suntem familie pentru că am trecut prin atâtea împreună, iar ea m-a avut atât de tânără. Mă lua peste tot cu ea.”

Și totuși, maturizarea timpurie a lăsat urme adânci. Phoenix simte nevoia acută de a-și proteja mama. „Îi dau sfaturi și îndeplinesc rolul matern pentru că vreau să o protejez. Ai o singură mamă și vrei să te asiguri că este bine. Ne vedem una pe cealaltă ca pe niște fetițe; știm că vom fi mereu acolo una pentru cealaltă.”

Tânăra admiră forța celei care i-a dat viață. „Îmi place că este cea mai gălăgioasă persoană din cameră și emană încredere. Va răspunde și va spune lucrurilor pe nume. Este sinceră și fidelă ei înseși. Este o mamă ursoaică, iar eu am crescut cu ea fiind o forță. A fost mult, dar te învață foarte repede să te maturizezi. În gospodăria noastră condusă de femei, a fi încrezătoare și a te iubi pe tine însăți au fost priorități de top.”

Lecții dure despre independența financiară

Acum, Phoenix merge des la noua fermă a lui Mel din Yorkshire. „Mama și cu mine ne înțelegem atât de bine. Stăm lângă foc, mergem în plimbări drăguțe și bem un pahar de vin.” Ba chiar a condus-o la altar pe mama ei la cea de-a doua ceremonie a nunții cu cel de-al treilea soț, hair-stylistul Rory McPhee, eveniment desfășurat în Marrakech în luna august a anului trecut. „A fost minunat că am avut șansa să fac asta pentru ea. A fost grozav să o văd fericită și cu adevărat strălucitoare.”

Să fim serioși, mulți ar crede că un copil de vedetă are totul pe tavă. Nu-i chiar așa în realitate.

„Mama mea era ceva de genul: «Eu muncesc, dar asta nu înseamnă că tu nu trebuie să o faci». Ca adolescentă am lucrat într-un coafor și mi-a plăcut la nebunie. Am crescut cu această mentalitate, am făcut treburi casnice, mi-am făcut patul.”

„Trebuie să îți faci proprii bani, să înveți abilități. Și mama a făcut-o. Nu s-a născut o Spice Girl, și-a croit drumul la fel ca celelalte fete, și o respect pentru asta. A muncit din greu și a meritat din plin.”

Un drum propriu în industria muzicală

Etica muncii s-a prins de ea. Phoenix a învățat singură să fie DJ pe internet, chiar în perioada pandemiei de Covid. Astăzi este DJ profesionist de doi ani și își construiește un nume solid.

„Muzica este în sângele meu; este o mare supapă terapeutică pentru mine. Am crescut într-o casă cu muzică non-stop și dansam înainte să pot măcar merge.”

Numai că nu se oprește aici. Deși spune că nu se consideră model, trăsăturile ei au atras atenția designerilor. A debutat pe podium la London Fashion Week 2025, defilând pentru brandul de streetwear Sprayground. Cât despre viitor, tânăra are o viziune clară: „Mai mult DJing; o rezidență și să pun muzică în cluburi mai mari și la festivaluri.”