Ai momente în care simți că o artistă pe care o urmărești pur și simplu a atins apogeul carierei la o vârstă foarte fragedă? Exact asta s-a întâmplat sâmbătă, pe 2 mai, când Olivia Rodrigo s-a întors în studioul NBC. Doar că de data aceasta, tânăra de 23 de ani nu a fost doar invitat muzical, ci a preluat pentru prima dată rolul de gazdă a celebrei emisiuni Saturday Night Live.

O seară plină de nostalgie și invitați surpriză

Ea mai fusese prezentă în emisiune în 2021 (alături de gazda Keegan-Michael Key) și în 2023 (când gazdă a fost Adam Driver). Dar acum a dus greul pe ambii umeri, pregătind terenul pentru lansarea celui de-al treilea album de studio.

Și cine crezi că a apărut pe scenă să o susțină? Pentru prima dată în 45 de ani, solista trupei Blondie, Debbie Harry, a revenit la SNL. Îmbrăcată într-un taior cu pantaloni galben neon, legenda rock a introdus prima piesă a Oliviei.

După cum a relatat recent Hellomagazine într-o cronică a evenimentului, Debbie Harry a găzduit emisiunea solo în 1981, în timpul celui de-al șaselea sezon, alături de Funky Four Plus One, care a fost primul grup hip-hop apărut vreodată la SNL. Asta după ce, în 1979, ea venise în emisiune doar ca invitat muzical împreună cu trupa Blondie.

Nu-i chiar așa de simplu să aduni atâtea nume mari într-o singură seară, însă producătorii au reușit. Comediantul și actorul Aziz Ansari a revenit și el pe platouri, pentru prima dată de la rolul său de gazdă din 2017. El l-a jucat pe Kash Patel în sceneta de deschidere care a parodiat sala de presă de la Casa Albă, fiind intervievat de un grup de jurnaliști SNL. Iar Connor Storrie, starul din Heated Rivalry, a trecut pe acolo special pentru a introduce a doua interpretare a serii. Connor însuși a prezentat emisiunea pe 28 februarie, fiind însoțit atunci de invitații muzicali Mumford and Sons.

Ținutele care au furat toate privirile

Să fim serioși, nu ar fi un show marca Olivia Rodrigo fără niște momente de modă absolut memorabile.

Detaliile stilistice fac mereu diferența.

Artista a deschis emisiunea purtând o rochie mini roz pal, cu un bustier cu volane, decolteu în formă de inimă și detalii cu fundă. Pentru prima ei performanță muzicală, a ales un neglijeu pastel, care avea o suprapunere din dantelă roz pe un material verde semi-transparent. A asortat totul cu tocuri și jambiere albe care îi ajungeau până la coapse.

Dar stai puțin, te-ai gândit vreodată cum reușesc artiștii să schimbe ținutele atât de repede în direct? Pentru al doilea interludiu muzical, tânăra a păstrat jambierele, dar a trecut rapid la o rochie furou din satin roz, purtată cu un halat roz prăfuit.

Muzică nouă și ce urmează pentru finalul sezonului

Fanii au primit exact ce așteptau de la această apariție. Olivia a cântat „drop dead”, single-ul principal de pe viitorul ei LP intitulat You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, care se va lansa pe 12 iunie. Piesa a ajuns deja pe locul unu în mai multe țări din întreaga lume.

Apoi a urmat un moment cu adevărat special. Ea a interpretat melodia „begged”, o piesă nelansată anterior pe care o mai cântase doar la un concert cu circuit închis la The Echo. Până în acest moment, acestea sunt singurele două melodii dezvăluite de pe noul disc.

Numai că sezonul 51 din SNL se apropie cu pași repezi de sfârșit. Pe 9 mai, Matt Damon va fi gazda emisiunii, avându-l pe Noah Kahan ca invitat muzical. Săptămâna următoare, pe 16 mai, Will Ferrell va închide sezonul, iar Paul McCartney va fi cel care va urca pe scenă pentru a asigura momentele muzicale.