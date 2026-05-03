Te-ai trezit vreodată în situația în care un capitol important din cariera ta se încheie brusc și trebuie să te reinventezi din mers? Exact prin asta trece acum actrița și comedianta Sherri Shepherd, al cărei talk-show de zi se apropie de final după ce compania Debmar Mercury a decis anularea lui. La 59 de ani, vedeta americană ne demonstrează că un eșec aparent este doar o rampă de lansare pentru ceva nou.

Ce urmează după televiziunea clasică

Peisajul televiziunii se schimbă cu o viteză amețitoare, iar emisiunea „Sherri” este una dintre cele mai recente victime ale acestor transformări. Dar stai puțin, te-ai gândit cum ar fi să îți muți pur și simplu munca pe internet? Într-un interviu acordat în luna mai 2026, imediat după ce a ieșit de la un eveniment, comedianta a fost întrebată dacă ar lua în calcul să ducă formatul pe rețelele sociale.

Răspunsul ei a fost cât se poate de sincer.

„Nu știu. Există vreo 6 milioane de podcasturi acolo, așa că trebuie să îmi dau seama ce pot face diferit față de cele 6 milioane de podcasturi”, a explicat ea. O abordare extrem de rațională, până la urmă. Nu poți să te arunci într-o piață suprasaturată fără un plan bine pus la punct.

Proiecte noi pe bandă rulantă

Și totuși, pauza nu face parte din vocabularul ei. Se pare că actrița (cunoscută și din sitcomul „Trial & Error”) ia în calcul o întoarcere full-time la prima ei dragoste, actoria. Întrebată despre oferte, ea a confirmat scurt: „Am avut întâlniri și toate cele.”

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, agenda vedetei este deja plină ochi. Când a fost întrebată dacă își va lua o vacanță după încheierea emisiunii, răspunsul a venit imediat.

„Imediat ce îmi termin turneul, trebuie să merg în Africa de Sud pentru a filma filmul meu, «Angel in the Rubbel»”, a dezvăluit ea. Va fi producător executiv al acestui film pentru rețeaua Lifetime, alături de Robin Roberts. Pe lângă asta, are pregătit un film pentru Hallmark și chiar un roman de dragoste gata de lansare.

„Fără pauze”, a subliniat Shepherd, lăsând să se înțeleagă clar că va apărea pe „televizorul cuiva” foarte curând.

Sprijinul prietenilor și reacțiile fanilor

Iar când treci prin momente de tranziție, telefonul îți arată cine îți este cu adevărat alături. Vestea anulării emisiunii a stârnit un val de reacții neașteptate. Care a fost cel mai surprinzător apel pe care l-a primit?

„Am primit telefoane de la o mulțime de celebrități. Înjurând oameni. Am celebrități nebune care mă iubesc”, a povestit ea amuzată. „Dar toată lumea a fost atât de încurajatoare, iar dragostea a fost absolut uimitoare.”

Numai că fanii din mediul online au păreri împărțite (așa cum se întâmplă mereu pe internet, nu-i așa?). Pe platforma X, comentariile au curs neîncetat. Un utilizator a scris: „Se pare că în sfârșit a acceptat că talk-show-ul ei este anulat și că e timpul să meargă mai departe.” Altcineva a fost mai sceptic: „Dacă Sherri Shepherd zâmbește mai tare, s-ar putea să-i cadă dinții. Maschează acea furie…”

Din fericire, mulți o susțin necondiționat. „Încântat să văd ce urmează pentru Sherri Shepherd, abia a început. E prea talentată ca să încetinească. Orice va urma va fi uriaș”, a notat un admirator, în timp ce altul a fost foarte direct: „DUHH, întoarce-te la actorie! Ce vrei să spui măcar?”. A existat chiar și o persoană care a folosit un GIF cu fosta prezentatoare a slotului orar, scriind: „Aduceți-o înapoi pe Wendy!”

Ultimele zile pe platoul de filmare

Pe bune, chiar și despărțirile pot fi frumoase dacă ai prietenii potriviți aproape. Pe 30 aprilie a fost difuzat ultimul show live al seriei, iar jurnalista Gayle King i-a făcut o surpriză de proporții gazdei.

„Iubesc o surpriză bună! Echipa lui @sherrieshepherd m-a invitat azi la ultimul ei show live și m-a rugat să port aceeași rochie @bruceglen”, a scris King pe Instagram, alături de un video adorabil. „E o chestie între mine și Sherri! Nu-mi pot imagina televiziunea de zi fără Sherri. Nu există nimeni ca ea pe post și sperăm să revină la TV cu un nou show mai devreme decât mai târziu. Între timp, norocul nostru că putem continua să urmărim @sherrishowtv până la sfârșitul lunii mai!”

Deși episoadele live s-au încheiat, pe site-ul oficial al emisiunii se arată că săptămâna 4-8 mai va aduce pe ecran vedete precum Carson Kresley, Matt Friend și Taraji P. Henson. Conform contului Block Topickz de pe X, actrița Niecy Nash-Betts va fi ultimul invitat al emisiunii, într-o ediție programată pentru 21 mai. După această dată, reluările vor continua să ruleze pe micile ecrane până la toamnă, ținând locul cald pentru ceea ce va urma în grila postului.