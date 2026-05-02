Meryl Streep tocmai a deschis cutia Pandorei legată de cariera ei fabuloasă. Actrița premiată cu Oscar a vorbit deschis despre momente terifiante la filmări, tensiuni neașteptate cu alte vedete și decizii financiare care au schimbat totul.

O întâlnire de gradul zero în sălbăticie

Te-ai gândit vreodată cât de periculos poate fi să filmezi o capodoperă cinematografică? Ei bine, lucrurile au scăpat complet de sub control pe platourile de la „Out of Africa”.

O scenă filmată pe râu a trebuit repetată de mai multe ori. Numai că un hipopotam sălbatic a atacat brusc echipa de filmare cu gura larg deschisă, forțându-i pe toți să se retragă de urgență pentru a-și salva viața.

Recomandari Surpriza uriasa pentru milioane de femei. Ce a facut Meryl Streep la 20 de ani de la premiera

Într-o retrospectivă a carierei publicată recent de Theblast, aflăm detalii înfiorătoare despre acea zi aparent liniștită.

„Și al doilea lucru care ni s-a spus este că animalul care ucide cei mai mulți oameni în Africa este hipopotamul, dacă te pui între hipopotam și apă”, a explicat actrița.

„Deci, filmam în râu, iar hipopotamii erau chiar deasupra. Nu știu dacă arată asta în film, nu-mi amintesc, dar eram conștientă de asta!”, a recunoscut ea.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Ce decizie a luat fiica lui Kim Kardashian la 12 ani

Iar animalele sălbatice au fost o problemă constantă. „Aveam lei, dar fuseseră importați din California și se presupunea că sunt în regulă, blânzi. Nu erau”, a mai spus ea.

Acel moment intim cu Robert Redford

Dincolo de spaimă, filmul i-a adus o colaborare de vis. Meryl a povestit cu multă căldură despre scena în care personajul lui Redford, Denys Hatton, o spală pe păr în timp ce recită din poezia „The Rime of the Ancient Mariner” de Samuel Taylor Coleridge.

„Era cel mai divin bărbat din lume”, a mărturisit vedeta.

Recomandari Surpriza uriasa in familia celebrei Goldie Hawn. Ce decizie a luat actrita la 80 de ani

A ținut să clarifice un aspect esențial. „Nu este o scenă de sex. Este o scenă de dragoste… A fost cu adevărat uimitor.”

Actrița pur și simplu nu voia ca acel moment să se termine, amintindu-și cât de natural s-a simțit totul. Mai târziu (în cadrul Festivalului de Film de la Cannes din 2024), ea a nuanțat puțin ideea.

„Este o scenă de sex într-un fel, pentru că este atât de intimă”, a declarat ea. „Am văzut atât de multe scene cu oameni f-tându-se, dar nu vedem acea atingere iubitoare, acea grijă.”

Lecția de curaj financiar pentru noi toate

Și acum ajungem la partea care ne doare pe multe dintre noi: banii. Când a primit rolul pentru „The Devil Wears Prada”, actrița a refuzat prima ofertă.

„Știam că va fi un hit”, a spus ea în emisiunea TODAY, unde a apărut alături de Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci.

Așa că a cerut dublu. Să recunoaștem, de câte ori nu ne-am temut să cerem o mărire de salariu la birou, fie că lucrăm într-o corporație din Pipera sau la o firmă mică din Iași, din teama de a fi refuzate? Meryl ne arată că trebuie să ne cunoaștem valoarea, chiar dacă ne ia ceva timp să prindem curaj.

„Am 56 de ani. Mi-a luat atât de mult timp să înțeleg că pot face asta”, a mărturisit ea.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ea și-a dat seama imediat de puterea ei de negociere. „Aveau nevoie de mine, am simțit.”

Micile tensiuni de pe platou

Dar stai puțin, că nu totul a mers perfect mereu. În timpul filmărilor pentru „Death Becomes Her” din 1992, lucrurile au cam scârțâit între ea și Goldie Hawn.

Actrița a povestit pentru Vanity Fair că personajul colegei sale i s-a părut respingător la momentul respectiv.

„Goldie, întârzia mereu pe platou”, și-a amintit ea. „Dar era atât de adorabilă. Iar eu sunt mereu la timp, știi, și enervantă. Dar ea întârzie. Și avea o decapotabilă roșie, îmi amintesc, și conducea singură până la platou. Deci probabil că asta a fost problema.”

Acum, două decenii mai târziu, Meryl revine pe marile ecrane în rolul Mirandei Priestly în continuarea recent lansată a celebrului film despre modă.