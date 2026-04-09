Așteptarea a luat sfârșit, însă noul sezon din Euphoria vine cu o schimbare majoră. Acțiunea face un salt de cinci ani în viitor față de sezonul precedent, iar personajele pe care le știam din liceu sunt acum aruncate în lumea reală, de-a lungul Coastei de Vest. Serialul fenomen de la HBO revine pe 12 aprilie, iar primele episoade arată o ambiție pe măsura succesului său.

Ce s-a ales de personaje după 5 ani?

Liceul a rămas o amintire îndepărtată. Rue, interpretată de Zendaya, a ajuns să facă trafic de droguri la granița de sud a Statelor Unite, transportând marfă în și din Mexic alături de Faye (Chloe Cherry) pentru a-și plăti datoriile către înfricoșătoarea Laurie. În alt colț al lumii, Jules (Hunter Schafer) este o pictoriță care își rotunjește veniturile ca sugar baby. Iar vechile triunghiuri amoroase? Ei bine, Nate (Jacob Elordi) este un tânăr dezvoltator imobiliar logodit cu Cassie (Sydney Sweeney), care a devenit o viitoare casnică plictisită din California ce cochetează cu OnlyFans pentru a strânge bani pentru nunta ei extravagantă.

Maddy (Alexa Demie), în schimb, a devenit un agent de talente promițător, cu un fler deosebit pentru a găsi clienți care să-i aducă o avere. Într-o scenă din debutul sezonului, Cassie îi spune că ar putea deveni faimoasă dacă mai mulți oameni ar cunoaște-o. Răspunsul tăios al lui Maddy sugerează că e doar un pește mare într-un iaz mic. Replica lui Cassie, plină de speranță naivă, surprinde perfect ambiția acestui nou sezon: „Dar, dacă aș fi un pește mare într-un iaz mare?”

Recomandari Euphoria sezonul 3 vine cu un salt de 5 ani în timp și o premieră spectaculoasă

Până și Lexi (Maude Apatow) și-a găsit drumul, lucrând la Hollywood ca asistentă pentru un showrunner prolific, interpretat de nimeni alta decât Sharon Stone.

Un debut exploziv, dar un ritm inegal

Primul episod este absolut spectaculos. Pe bune. Aventurile lui Rue ca traficant de droguri sunt în același timp îngrozitoare și de un umor negru sclipitor, un echilibru pe care creatorul Sam Levinson l-a stăpânit mereu cu măiestrie. Zendaya este, așa cum era de așteptat, fantastică. Scenele ei de început amintesc de un western modern, o combinație între „No Country for Old Men”, suporteri devotați ai lui Trump, câini de urmă și baloane umplute cu fentanil înghițite cu lubrifiant.

Scăparea lui Rue pare să vină de la Alamo Brown (un Adewale Akinnuoye-Agbaje plin de șarm), proprietarul unui lanț de cluburi de striptease. El îi oferă o altă viață, dar acceptând, Rue își atrage cu siguranță furia lui Laurie. V-ați întrebat vreodată ce altă opțiune mai avea?

Recomandari Euphoria sezonul 3 vine cu un salt de 5 ani în viitor și cariere șocante

Numai că, după acest prim episod care se termină într-un mod șocant, următoarele două nu se ridică la același nivel. Odată ce ne punem la curent cu toate personajele, ritmul scade serios, iar atenția începe să se piardă. E drept că e o bucurie să revedem întreaga distribuție, dar glumele și dialogurile încep să pară repetitive, de parcă Levinson se chinuie să întindă acțiunea pe parcursul celor opt episoade.

Saltul în timp, o necesitate logistică

De ce acest salt de cinci ani? Lucrurile stau destul de simplu. Sezonul 3 a fost confirmat încă din 2022, dar producția a fost amânată de mai multe ori. Au intervenit întârzieri cauzate de grevele scenariștilor și actorilor de la Hollywood (celebrele WGA și SAG-AFTRA), dar și de rescrieri substanțiale ale scenariului. Cu actorii ajunși acum la finalul decadei a treia de viață, ce altceva se putea face decât să fie scoși din liceu?

Apariția surpriză a lui Rosalía

Și totuși, chiar dacă ritmul scade, Levinson știe cum să țină publicul în priză.

Recomandari Euphoria sezonul 3 se lansează în aprilie 2026 cu un salt de 5 ani în timp

Dovada? Apariția surpriză a cântăreței Rosalía, într-un rol de stripperiță care poartă un guler cervical. Motivul? Trebuie să-l poarte în timp ce dansează pentru a câștiga un proces. O astfel de scenă ar putea justifica singură prețul abonamentului HBO Max.

Cel mai probabil, acesta va fi ultimul sezon din Euphoria. Și, sincer, așa ar și trebui să fie. Rămâne doar speranța că serialul va avea parte de o încheiere pe măsura impactului său cultural, pentru că merită să se termine în glorie.