După o pauză de patru ani, distribuția serialului fenomen Euphoria s-a reunit pentru premiera mondială a mult-așteptatului sezon trei. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Maude Apatow și Alexa Demie au pășit pe covorul roșu la TCL Chinese Theatre din Hollywood, transformat pentru o seară într-un decor de Vest Sălbatic.

Evenimentul a celebrat lansarea noului sezon, care va avea 8 episoade și va fi disponibil pe HBO Max începând cu 12 aprilie.

O premieră în stil Wild West

Atmosfera a fost una pe măsura serialului, evocând spiritul necenzurat al maturității. Covorul roșu, sau mai degrabă maro, s-a întins pe două străzi din Hollywood Boulevard, decorat cu iarbă de pampas, grâu uscat, pietriș și roci vulcanice masive. Jacob Elordi, îmbrăcat în Bottega Veneta, a fost printre primii sosiți, urmat de Maude Apatow într-o ținută Celine din cap până-n picioare. Hunter Schafer a apărut într-o rochie aurie Roberto Cavalli, iar Alexa Demie a întors toate privirile într-o creație vintage Bob Mackie.

Sydney Sweeney a ales o rochie vintage Pierre Cardin din propria garderobă, în timp ce Zendaya a purtat o rochie mulată, cu guler halter, de la Ashi Studio.

„Nu mă pot opri din zâmbit. E atât de ireal să fiu aici, la premieră. Am așteptat atât de mult să ne întoarcem”, a declarat Maude Apatow. „Lucrăm la acest serial de când aveam 20 și 21 de ani. Hunter avea 19; deci am crescut cu toții și am parcurs un drum lung. Sunt atât de fericită, este incitant și rar să fim aici, în același loc, cu toții.”

Ce ne așteaptă în sezonul 3

Noul sezon începe cu un salt în timp de cinci ani față de punctul în care s-a încheiat acțiunea. Dar ce s-a schimbat, pe bune, pentru personaje? Creatorul Sam Levinson a oferit câteva indicii. „În acest sezon, am vrut să abordez credința și încrederea în ceva mai presus de noi înșine”, a spus el. „Ce anume venerăm în viețile noastre? În ce ne punem credința? Și ce este libertatea adevărată? Acestea au fost idei care mi s-au părut foarte puternice și incitante de explorat.”

Rue, personajul interpretat de Zendaya, își plătește datoriile devenind cărăuș de droguri. Fosta ei iubită, Jules, este la școala de artă, dar se simte nesigură în legătură cu o carieră în pictură. „Să o joc din nou pe Jules a fost o modalitate plăcută de a reflecta asupra mea la vârsta ei. La fel ca ea, începeam o nouă carieră, ca actor, și a fost un moment brut din viața mea”, a mărturisit Hunter Schafer. „Euphoria a fost primul meu rol – ceea ce e o nebunie – dar m-a ajutat enorm să cresc ca actor. Eram foarte speriată în primul sezon pentru că nu știam ce fac. Acum am o idee mai bună. Am o trusă de unelte cu lucruri pe care le-am învățat de-a lungul anilor. Cu siguranță mă simt mai puțin speriată când intru pe un platou de filmare decât prima dată.”

Între timp, Cassie și Nate locuiesc împreună la periferie. „E o nebunie!”, a spus Sydney Sweeney despre revenirea în rolul lui Cassie, un personaj cunoscut pentru vulnerabilitatea sa emoțională intensă. „Este un personaj atât de nebun și mă provoacă și mă împinge în atât de multe moduri diferite la care nu aș fi visat vreodată. A fost cu adevărat împlinitor ca actor.” Iar fanii pot sta liniștiți, vor exista noi momente de plâns demne de meme-uri. „Este cu siguranță epuizant emoțional și uneori solicitant fizic, când trebuie să plâng, dar este și foarte satisfăcător”, a adăugat Sweeney.

Lexi (Maude Apatow) este acum asistenta unui showrunner de televiziune jucat de Sharon Stone, în timp ce Maddy (Alexa Demie) lucrează ca asistent manager de talente și ajunge să o ajute pe Cassie să creeze conținut pentru adulți pentru bani în plus. „Iubesc arcul narativ al lui Maddy în acest sezon. Mi s-a părut că are mult sens. Ea supraviețuiește și una dintre principalele ei motivații sunt banii”, a explicat Demie.

Un tribut emoționant pentru Angus Cloud

O schimbare majoră în sezonul 3 este absența lui Fezco, personaj interpretat de regretatul Angus Cloud, care a murit în iulie 2023, la doar 25 de ani. La proiecție, un Sam Levinson vizibil emoționat a urcat pe scenă pentru a dedica seara „celor pe care i-am pierdut”, menționându-i pe Cloud, pe actorul Eric Dane și pe producătorul Kevin Turen.

„Când Angus a murit, a fost greu. L-am iubit profund și am luptat din greu să-l țin departe de droguri. În anul în care a murit, în 2023, a fost unul dintre cei 73.000 de oameni din America care au murit din cauza unei supradoze de fentanil”, a spus Levinson.

Cifrele sunt brutale.

Dar dincolo de statistici, creatorul serialului a continuat: „Am învățat multe în acel an, dar ceea ce am realizat, mai mult decât orice, este că moartea este cea care dă sens vieții. Nu poți fi arogant în privința existenței. Ești forțat să te confrunți cu faptul că viața însăși este o minune, un dar, o binecuvântare profundă.”

Petrecerea de la Chateau Marmont

După proiecție, invitații s-au îndreptat spre legendarul Chateau Marmont pentru after-party. Acolo, în grădina fermecătoare a hotelului, s-au bucurat de vită brează și piure de cartofi, savurând cocktailuri tematice, cum s-ar zice, cu nume precum „Road to Redemption” (unul dintre cele mai populare, se pare). Jacob Elordi a fost văzut îmbrățișându-l călduros pe noul membru al distribuției, Adewale Akinnuoye-Agbaje, în timp ce Sydney Sweeney discuta cu Scooter Braun.

Alexa Demie, care s-a schimbat într-o rochie romantică Chanel, stătea de vorbă cu Hunter Schafer și Maude Apatow. „Sunt mereu chicotitoare când mă întâlnesc cu Hunter, Maude și Z. Când oricare dintre noi ne reunim, este atât de special și distractiv”, a spus Demie. „Ne cunoaștem de atâta timp acum. Suntem o familie și, sincer, e pură distracție să fiu cu ele. E ca o ușurare când ne vedem la evenimente. Ele sunt ca o ancoră și fac serile ca aceasta și mai distractive.”