Alexa Demie a surprins pe toată lumea la premiera sezonului trei din „Euphoria”. Evenimentul a avut loc marți seară în Los Angeles, iar actrița a renunțat la look-ul său emblematic, eyeliner-ul ascuțit, optând pentru o estetică „no makeup-makeup” ce amintește puternic de anii ’90.

Un look natural inspirat de anii ’90

La prima vedere, machiajul părea aproape inexistent. Numai că, la o privire mai atentă, detaliile au ieșit la iveală. Look-ul a inclus farduri în nuanțe de piatră aplicate discret în pliul pleoapei, gene curbate fără urmă de tuș, un contur în tonuri reci și un blush foarte subtil. o abordare minimalistă.

Buzele, în schimb, au adus o interpretare modernă. Actrița a afișat un contur supradimensionat într-o nuanță trandafirie, departe de finisajul mat popular în trecut. O tentă fină de maro pe margini a evocat și trendul „efectul Nina Park”, numit după stilul specific al celebrei makeup artiste. E drept că Park nu s-a aflat în spatele acestui look, iar Demie nu a creditat încă echipa sa de glam pentru apariția de la premieră.

Mister în spatele echipei de glam

Cine a fost în spatele acestei transformări? Rămâne un mister. În trecut, Alexa Demie a colaborat cu stiliști precum Malaika Crawford, Ally Macrae și Farren Jean Andrea, însă a trecut ceva timp de când a etichetat ultima oară talentele care au pregătit-o pentru evenimente importante.

Iar ținuta a fost la fel de spectaculoasă. Demie a purtat o rochie vintage, alb-negru, cu decolteu în V, semnată Bob Mackie.

O evoluție stilistică majoră

V-ați fi așteptat la o asemenea schimbare din partea ei? Rochia Bob Mackie este, pe bune, la ani lumină distanță de ținuta purtată la premiera primului sezon din 2019, când a apărut într-o rochie mulată cu imprimeu de șarpe și spatele gol.

Și nu doar ea și-a schimbat stilul. Întreaga distribuție pare să fi trecut printr-o transformare. Zendaya, de exemplu, a trecut de la o rochie albă tip bandeau cu mult tul la o rochie neagră elegantă, cu guler halter, de la Ashi Studio. Sydney Sweeney a renunțat la setul floral din două piese pentru o rochie mini albă cu pelerină de la Pierre Cardin (o piesă din 2007).

Ce ne așteaptă în noul sezon Euphoria

Primele două sezoane din „Euphoria” ne-au obișnuit cu machiajele îndrăznețe realizate de makeup artistul Donni Davy, care a folosit pe Alexa Demie culori puternice precum lavandă, roz și verde neon, dar și designuri avangardiste.

Davy s-a întors pe platourile de filmare pentru sezonul trei. Ba chiar a început deja să ofere indicii despre look-urile pe care le pregătește pentru Sydney Sweeney, Hunter Schafer și nou-venita în distribuție, Rosalía. Primul episod din sezonul trei al serialului „Euphoria” va fi disponibil pentru streaming pe HBO începând de duminică.