Alexa Demie a surprins pe toată lumea la premiera sezonului trei din „Euphoria”. Evenimentul a avut loc marți seară în Los Angeles, iar actrița a renunțat la look-ul său emblematic, eyeliner-ul ascuțit, optând pentru o estetică „no makeup-makeup” ce amintește puternic de anii ’90.

Un look natural inspirat de anii ’90

La prima vedere, machiajul părea aproape inexistent. Numai că, la o privire mai atentă, detaliile au ieșit la iveală. Look-ul a inclus farduri în nuanțe de piatră aplicate discret în pliul pleoapei, gene curbate fără urmă de tuș, un contur în tonuri reci și un blush foarte subtil. o abordare minimalistă.

Buzele, în schimb, au adus o interpretare modernă. Actrița a afișat un contur supradimensionat într-o nuanță trandafirie, departe de finisajul mat popular în trecut. O tentă fină de maro pe margini a evocat și trendul „efectul Nina Park”, numit după stilul specific al celebrei makeup artiste. E drept că Park nu s-a aflat în spatele acestui look, iar Demie nu a creditat încă echipa sa de glam pentru apariția de la premieră.

Nike si Ja Morant aduc un Air Force 1 din denim la pretul de 130 de dolari
RecomandariNike si Ja Morant aduc un Air Force 1 din denim la pretul de 130 de dolari

Mister în spatele echipei de glam

Cine a fost în spatele acestei transformări? Rămâne un mister. În trecut, Alexa Demie a colaborat cu stiliști precum Malaika Crawford, Ally Macrae și Farren Jean Andrea, însă a trecut ceva timp de când a etichetat ultima oară talentele care au pregătit-o pentru evenimente importante.

Iar ținuta a fost la fel de spectaculoasă. Demie a purtat o rochie vintage, alb-negru, cu decolteu în V, semnată Bob Mackie.

O evoluție stilistică majoră

V-ați fi așteptat la o asemenea schimbare din partea ei? Rochia Bob Mackie este, pe bune, la ani lumină distanță de ținuta purtată la premiera primului sezon din 2019, când a apărut într-o rochie mulată cu imprimeu de șarpe și spatele gol.

Air Jordan 6 Carmine purtat de Michael Jordan revine pe piață în 2027
RecomandariAir Jordan 6 Carmine purtat de Michael Jordan revine pe piață în 2027

Și nu doar ea și-a schimbat stilul. Întreaga distribuție pare să fi trecut printr-o transformare. Zendaya, de exemplu, a trecut de la o rochie albă tip bandeau cu mult tul la o rochie neagră elegantă, cu guler halter, de la Ashi Studio. Sydney Sweeney a renunțat la setul floral din două piese pentru o rochie mini albă cu pelerină de la Pierre Cardin (o piesă din 2007).

Ce ne așteaptă în noul sezon Euphoria

Primele două sezoane din „Euphoria” ne-au obișnuit cu machiajele îndrăznețe realizate de makeup artistul Donni Davy, care a folosit pe Alexa Demie culori puternice precum lavandă, roz și verde neon, dar și designuri avangardiste.

Davy s-a întors pe platourile de filmare pentru sezonul trei. Ba chiar a început deja să ofere indicii despre look-urile pe care le pregătește pentru Sydney Sweeney, Hunter Schafer și nou-venita în distribuție, Rosalía. Primul episod din sezonul trei al serialului „Euphoria” va fi disponibil pentru streaming pe HBO începând de duminică.

Paris Jackson poartă cizmele Dior din 2018 la gala Fashion Trust U.S. Awards
RecomandariParis Jackson poartă cizmele Dior din 2018 la gala Fashion Trust U.S. Awards