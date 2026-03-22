Nike pregătește o surpriză pentru fane, lansând o versiune exclusiv feminină a iconicului Air Force 1, cu un detaliu neașteptat. Noul model, în schema de culori Ridgerock/Vast Gray/Ocean Cube/Sail, vine cu un sistem de șireturi duble, un trend pe care brandul pare să mizeze tot mai mult în ultima vreme.

Un design cu totul special

La prima vedere, e un Air Force 1 clasic. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Pantoful sport este realizat din piele maro și prezintă un model decupat în forme de fulgi de zăpadă atât pe partea din față, cât și pe panoul lateral. Iar acest detaliu este o diferență notabilă față de modelul Sprint Sister, unde modelul perforat se regăsește doar pe logo-ul Swoosh.

Look-ul este completat de un logo Swoosh din piele întoarsă gri, o talpă intermediară într-o nuanță de maro mai închis și o talpă exterioară fabricată dintr-un cauciuc opac, cu aspect lăptos.

Recomandari Folly lansează gumele de păr cu care 84% din femei au văzut rezultate în 30 de zile

Trendul șireturilor duble

Acest Air Force 1 nu este un caz izolat.

Noul design cu șireturi duble a fost observat și pe modelul Sprint Sister, un pantof de atletism din anii 1970, reeditat pentru prima dată la sfârșitul anilor 2000. E drept că Sprint Sister a rămas un model destul de puțin cunoscut în portofoliul Nike. Și totuși, legătura dintre cele două lansări sugerează că am putea vedea acest look cu șireturi duble pe și mai multe modele dedicate exclusiv femeilor. V-ați fi gândit că un detaliu de la un pantof de atletism va reveni în forță?

O legendă reinventată

Air Force 1 este, fără doar și poate, unul dintre cele mai versatile și cameleonice modele din istoria Nike. De-a lungul anilor, brandul i-a adus nenumărate actualizări, inclusiv colaborări râvnite și ediții speciale limitate (unele ajungând la prețuri exorbitante). Pantoful a fost proiectat de Bruce Kilgore și a fost lansat pentru prima dată în 1982 ca un model de performanță pentru baschet.

Recomandari Nike lanseaza echipamentele SUA pentru Mondialul 2026 si costa pana la 235 de dolari

Nike s-a referit frecvent la acest model ca fiind cel mai bine vândut sneaker al său.

Disponibilitate și detalii

Noul Nike Air Force 1 Low ’07 LV8 Femme este programat pentru o lansare globală pe nike.com și la anumiți retaileri Nike Sportswear în curând. Pana la urma, pentru cele mai nerăbdătoare, modelul este deja disponibil la anumiți distribuitori internaționali, cum ar fi Super Kicks din India.

Perechea va fi disponibilă în mărimi de damă, iar codul oficial de stil este IR5690-256.