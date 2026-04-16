Nike reinventează clasicul model Air Force 1 de culoare neagră, adăugând accente de culoare potrivite pentru sezonul cald. Noul model, denumit „Black Rose”, este deja disponibil la un preț de 115 dolari și se adresează exclusiv publicului feminin, iar stocurile par să se epuizeze rapid.

Un trandafir pe talpă

La prima vedere, pantoful sport păstrează construcția tipică din piele a modelului consacrat. Numai că detaliile fac toată diferența. Până la urmă, rețeta acestor ediții speciale nu este una complexă, designerii permițând bazei clasice să iasă în evidență. Aceștia au transformat linia mulată de pe talpa intermediară, care se întinde de pe o parte pe cealaltă, pentru a semăna cu tulpina unui trandafir. Paleta de culori oficială este Black/Black/Sport Red/Pine Green.

Detalii care ies în evidență

V-ați fi gândit că șireturile pot schimba complet aspectul? Ei bine, în acest caz, șireturile în două tonuri, negru și roșu, adaugă un plus de energie designului. Motivul trandafirului nu se oprește aici, fiind prezent și pe eticheta textilă de pe limbă, completând astfel tematica florală. Brandingul „Air” de pe talpă este și el colorat, integrându-se perfect în noul concept vizual.

Preț și disponibilitate

Noul Nike Air Force 1 ’07 SE Black Rose este lansat exclusiv în mărimi pentru femei. Pantoful sport are un preț de retail de 115 dolari și a apărut deja la anumiți retaileri, cum ar fi Shiekh, unde stocurile (cel puțin la momentul redactării acestui articol) încep să se epuizeze.

Codul de stil pentru cei interesați este IF0498-001.

Contextul lansării

Lansarea vine după ce Nike a decorat varianta albă a modelului Air Force 1 cu detalii florale de cireș, trandafir și clopoței albaștri. Iar această mișcare creativă vine într-un moment interesant pentru companie. Acțiunile Nike, Inc. au atins recent un minim al ultimelor 52 de săptămâni, dar au dat semne de revenire după ce președintele Elliott Hill, alături de CEO-ul Apple, Tim Cook, și fondatorul Ariel Capital Management, John W. Rogers, au cumpărat un total de 52.660 de acțiuni.