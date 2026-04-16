Brandul de bijuterii de lux Spinelli Kilcollin, cunoscut pentru inelele sale interconectate și designul arhitectural, a oferit o avanpremieră a noului său capitol printr-o petrecere exclusivistă în Los Angeles. Fondatorii Yves Spinelli și Dwyer Kilcollin au fost gazdele unui eveniment într-un spațiu de 5.000 de picioare pătrate, o fostă galerie de artă care va deveni în curând magazinul lor emblematic. Printre invitați s-au numărat nume grele din industria muzicală și a modei, precum Jennie de la Blackpink și Lizzo.

O petrecere plină de staruri

Evenimentul, organizat între weekendurile festivalului Coachella, a adunat o listă impresionantă de invitați. Au fost prezenți muzicieni și rapperi de top, inclusiv Lizzo, Aminé, Bakar, Giveon, Central Cee, Beck, Kaytranada și A$AP Nast. Sfera K-pop a fost și ea bine reprezentată, prin prezența lui Jennie de la Blackpink, dar și a membrelor grupului Katseye, Lara Raj și Sophia Laforteza.

Și lumea modei nu s-a lăsat mai prejos. La petrecere au fost văzute modelele Kaia Gerber și Salem Mitchell, fotografa Renell Medrano, Guram Gvasalia de la Vetements și Guillermo Andrade de la 424. Evenimentul a fost co-găzduit de gemenele Simi și Haze Khadra, DJ și fondatoare ale brandului Simihaze Beauty.

Un nou început după 15 ani

Petrecerea a marcat o etapă importantă pentru brand. „Anul trecut a fost al 15-lea an de activitate”, a declarat co-fondatoarea Dwyer Kilcollin, adăugând că evenimentul a fost o celebrare a eforturilor depuse. „Munca grea și drumul pe care l-am parcurs pentru a ajunge unde suntem. Anul acesta simțim că ne naștem din nou, în cel mai bun mod posibil.”

Noul flagship de pe 747 North Western Avenue va găzdui un studio de design, un studio creativ mai mare și birouri. Ba chiar va include și o cameră dedicată discurilor de vinil, cu colecția personală a lui Yves Spinelli, alături de boxe și amplificatoare. E drept că producția principală va rămâne în cartierul bijutierilor din centrul Los Angeles-ului, dar noul spațiu va centraliza operațiunile creative ale mărcii.

Mai mult decât o bijuterie

Dar viziunea fondatorilor depășește simpla creare de accesorii. „Ne-am gândit întotdeauna la Spinelli Kilcollin ca la o entitate pe care o construim. Este un proiect cultural, artistic și antreprenorial, o platformă pentru a interacționa cu lumea”, a explicat Kilcollin. V-ați gândit vreodată că un inel poate însemna atât de mult?

Această filosofie se reflectă și în planurile de viitor. „Tema noastră pentru bijuterii în 2026 este ‘trăiește acum, șlefuiește mai târziu’. Accentul este pus pe a fi tu însuți și a fi fidel propriului tău impuls, oriunde te-ar duce acesta.”

Și nu sunt doar vorbe goale. „Până acum, în acest an, am realizat campanii cu cai în galop prin zăpada din Kazahstan, o piesă de dans în stil parkour filmată în Manhattan și urmează să lansăm luna aceasta o ședință foto cu motociclete în deșert.”

Detalii din culisele evenimentului

Pentru a sublinia ideea de transformare, spațiul a fost lăsat deliberat „brut” și neterminat, cu suprafețe expuse. Invitații au sosit la locație cu flota de mașini fără șofer de la Waymo și au fost întâmpinați de o serie de instalații, inclusiv pereți de boxe din podea până în tavan și un ring de dans învelit în mylar. Surprizele au continuat cu o casă gonflabilă de culoare metalică și un aparat cu gheare (da, din acelea de la bâlci) plin cu inele Spinelli Kilcollin.

Atmosfera a fost electrică.

Pe parcursul serii, invitații s-au bucurat de cocktailuri oferite de parteneri (House of Suntory și Chase Bank), în timp ce de muzică s-au ocupat DJ-ii Kaytranada, Pedro și HiTech.

Iar planurile nu se opresc aici. Kilcollin a confirmat că Spinelli Kilcollin va continua să găzduiască petreceri, evenimente și activări, aducând în același timp publicul mai aproape de procesul lor creativ.