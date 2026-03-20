Un duo de designeri din Monte Carlo a pătruns în sfârșit pe scena americană. Este vorba despre Emil Humbert și Christophe Poyet, care și-au făcut debutul în SUA cu o reședință model spectaculoasă. Apartamentul, cu o suprafață totală de 5.772 de picioare pătrate, a fost dezvăluit recent în interiorul clădirii emblematice 53 West 53 din New York.

O provocare într-o clădire emblematică

Clădirea în sine este un monument. Proiectată de iconicul arhitect francez Jean Nouvel împreună cu regretatul Thierry Despont, aceasta se înalță la 1.050 de picioare (aproximativ 320 de metri) deasupra agitatului Midtown Manhattan și a Muzeului de Artă Modernă. Iar provocarea a fost pe măsură. Cum decorezi un spațiu într-un asemenea gigant arhitectural? V-ați gândit vreodată la asta?

Emil Humbert, originar din Paris, a explicat complexitatea misiunii. „Intri într-o emblemă arhitecturală, iar întrebările devin: cum creezi un interior cu suficientă prezență pentru a exista în acel context? Cum îi aduci o voce interioară puternică? Am abordat-o ca pe un mediu de viață complet articulat, profund uman în ciuda scării sale: o reședință de colecționar concepută în jurul vieții reale, nu doar al impactului vizual.”

Savoir-faire franțuzesc și Art Deco

Apartamentul, cunoscut ca Residence 69, are trei dormitoare și 4,5 băi, toate impregnate cu un savoir-faire european și o eleganță specific franțuzească. Pentru decor, designerii au apelat la piese de la branduri precum Philippe Hurel, Pierre Frey și Studio Galerie Diurne. Stilul lor distinctiv se bazează pe materiale nobile ca piatra, lemnul și bronzul.

Dar influențele nu se opresc aici. Afinitatea duo-ului pentru mișcarea Art Deco este evidentă, regăsindu-se în formele geometrice, culorile îndrăznețe și finisajele metalice care punctează spațiul.

Un spațiu pentru cunoscători,

O viziune aproape cinematică

Humbert a detaliat și filosofia lor de design, care, hai să vedem, e destul de neconvențională. Ei nu se gândesc la planuri și schițe plate, ci la o experiență tridimensională. Totul trebuie să curgă, să se dezvăluie treptat, aproape ca într-un film.

„Nu gândim în termeni de planuri plate, gândim în termeni de secvență. Un spațiu ar trebui să se desfășoare. Este aproape cinematic: te miști prin atmosfere, nu doar prin camere. Asta este ceea ce îi conferă spațiului dimensiunea sa emoțională,” a adăugat Humbert.

Mentalitatea Monaco, nu stilul

Până la urmă, nu e un apartament pentru oricine. Christophe Poyet, partenerul monegasc, a recunoscut că spațiul a fost gândit pentru un colecționar, o persoană atentă la detalii și atmosferă, care înțelege că locuința este o reflexie a personalității sale. Numai că nu a fost vorba de a copia și lipi stilul de pe Coasta de Azur în New York.

„Ceea ce face acest proiect convingător este confruntarea dintre acea moștenire și intensitatea verticală a New York-ului. Ceea ce aducem noi din Monaco este ceva diferit: un sentiment de lejeritate, de plăcere, de art de vivre. Nu exportăm un stil, ci traducem o mentalitate într-un mediu nou,” a explicat Poyet.

Firma Humbert & Poyet a fost fondată în Monaco în 2008, iar portofoliul lor recent include reședințe private de lux în întreaga lume, transformarea elegantă a barjei Coquelicot pentru grupul Belmond LVMH și designul celor mai noi concepte Beefbar din Milano și New York, precum și al restaurantului Le Normandie de la Mandarin Oriental Bangkok.