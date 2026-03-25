Lumea muzicii este în doliu. Chip Taylor, compozitorul legendar din spatele unor hituri precum „Wild Thing” și „Angel of the Morning”, s-a stins din viață luni, la vârsta de 86 de ani. Artistul, pe numele său real James Wesley Voight, era fratele actorului Jon Voight și, poate surprinzător pentru mulți, unchiul celebrei Angelina Jolie.

Vestea tristă a fost făcută publică de prietenul său, cântărețul Billy Vera, care a confirmat că Taylor a murit într-un centru de îngrijiri paliative. Cauza exactă a decesului nu a fost comunicată.

„Wild Thing”, un imn rock născut în câteva minute

Născut la New York pe 21 martie 1940, Chip Taylor a intrat în istoria muzicii cu o piesă pe care, culmea, a compus-o extrem de rapid. „Wild Thing”, lansată în 1966 de trupa britanică The Troggs, a explodat direct pe primul loc în Billboard Hot 100, devenind un simbol al erei garage-rock. Despre procesul creativ, Taylor povestea cu o sinceritate dezarmantă: „Am scris-o în câteva minute. Era atât de diferită de tot ce făcusem înainte… și era foarte sexy.”

Dar piesa a căpătat o nouă viață, una legendară, prin interpretarea lui Jimi Hendrix la Monterey Pop Festival. Reacția lui Hendrix când a auzit prima dată melodia a fost memorabilă, după cum își amintea compozitorul. „A sărit din duș complet gol când a auzit piesa la radio și a strigat: ‘Asta e piesa despre care vorbeam!’ Versiunile lui au fost minunate.”

O baladă care a traversat deceniile

Dacă „Wild Thing” a fost despre rebeliune pură, „Angel of the Morning” a arătat o altă față a talentului său. O baladă delicată și plină de sensibilitate. E drept că prima versiune, înregistrată de Evie Sands în 1967, nu a prins la public, însă lucrurile s-au schimbat radical un an mai târziu, când piesa a fost preluată de Merrilee Rush.

Apoi, în 1981, Juice Newton a adus-o din nou în atenția tuturor, urcând până pe locul 4 în Billboard Hot 100. V-ați gândit vreodată câte generații a atins această melodie? Până și publicul tânăr o cunoaște, fie din secvența de deschidere a filmului „Deadpool”, fie din hitul „Angel” al lui Shaggy, care a preluat ingenios tema originală.

O carieră mult mai complexă

Însă cariera lui Chip Taylor nu se rezumă la aceste două piese, oricât de faimoase ar fi ele. Înainte de a cunoaște succesul răsunător, a lucrat ca compozitor la April-Blackwood Music, unde cântecele sale au ajuns să fie interpretate chiar și de Willie Nelson. A colaborat de-a lungul anilor cu numeroși artiști, iar Billy Vera a amintit câteva dintre piesele scrise împreună: „Make Me Belong To You”, „Storybook Children” și „Papa Come Quick”.

Din anii ’90, Taylor s-a reinventat. A abordat zona Americana, lansând albume apreciate pentru autenticitatea lor. Iar în 2012 a surprins din nou cu proiectul Chip Taylor & the New Ukrainians și albumul „F**k All the Perfect People”. Piesa care dădea titlul albumului (o alegere curajoasă, nu-i așa?) a fost inclusă ulterior pe coloana sonoră a serialului de succes „Sex Education”.

Ultimul său album important, „Whiskey Salesman”, a apărut în 2019, încheind o carieră remarcabilă a unui creator care a știut să surprindă emoția umană în cele mai simple și puternice forme ale sale.