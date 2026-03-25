Lumea muzicii este în doliu. Chip Taylor, celebrul compozitor american inclus în Songwriters Hall of Fame și autorul unor piese legendare precum „Wild Thing” și „Angel of the Morning”, a murit luni la vârsta de 86 de ani. Artistul, pe numele său real James Wesley Voight, era fratele actorului Jon Voight și, asa ca, unchiul Angelinei Jolie.

Un compozitor legendar

Vestea tristă a fost făcută publică de prietenul său, cântărețul Billy Vera. Acesta a transmis că Taylor s-a stins într-un centru de îngrijiri paliative, fără a oferi detalii despre cauza exactă a morții. Născut în New York pe 21 martie 1940, Chip Taylor a fost o prezență discretă, dar cu un impact uriaș în industria muzicală, mulți cunoscându-i piesele fără să știe neapărat cine se află în spatele lor.

Wild Thing, imnul unei generații

Cum vine asta să scrii un hit mondial în câteva minute? Ei bine, se poate. Piesa „Wild Thing”, lansată în 1966 de trupa britanică The Troggs, a ajuns direct pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit un adevărat imn al erei garage-rock. Energia și simplitatea ei au transformat-o într-o piesă perfectă pentru reinterpretări.

Taylor însuși povestea cu mult umor despre procesul de creație. „Am scris-o în câteva minute. Era atât de diferită de tot ce făcusem înainte… și era foarte sexy.”

Și totuși, cea mai cunoscută versiune rămâne probabil cea a lui Jimi Hendrix, care a transformat-o într-un moment iconic la Monterey Pop Festival. Despre reacția lui Hendrix la auzul piesei, compozitorul își amintea: „A sărit din duș complet gol când a auzit piesa la radio și a strigat: ‘Asta e piesa despre care vorbeam!’ Versiunile lui au fost minunate.”

Balada care a cucerit deceniile

Dacă „Wild Thing” a fost despre rebeliune pură, „Angel of the Morning” a reprezentat cealaltă față a monedei, o baladă de o sensibilitate rară. Prima versiune, înregistrată de Evie Sands în 1967, nu a avut succesul scontat. Numai că un an mai târziu, în interpretarea lui Merrilee Rush, piesa a explodat. Iar în 1981, Juice Newton a readus-o în atenția publicului, ducând-o până pe locul 4 în Billboard Hot 100.

V-ați fi gândit vreodată că o veți regăsi și în cultura pop recentă? Piesa a fost folosită cu ironie în secvența de deschidere a filmului „Deadpool” și a stat la baza hitului „Angel” al lui Shaggy.

O carieră în continuă reinventare

E drept că mulți îl asociază doar cu aceste două piese, dar lucrurile nu stau chiar așa. Înainte de marile sale succese, Taylor a fost compozitor la April-Blackwood Music, unde cântecele sale au fost preluate de artiști de talia lui Willie Nelson. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroase nume, iar Billy Vera a amintit câteva dintre piesele scrise împreună: „Make Me Belong To You”, „Storybook Children” și „Papa Come Quick”.

O reinventare constantă.

Din anii ’90, Chip Taylor s-a reprofilat pe zona Americana, lansând albume apreciate pentru autenticitatea lor. Dar surprizele nu s-au oprit aici. În 2012, a uimit din nou cu proiectul său (Chip Taylor & the New Ukrainians) și albumul „F**k All the Perfect People”, piesă care a fost inclusă ulterior în coloana sonoră a serialului „Sex Education”. Ultimul său album important, „Whiskey Salesman”, a apărut în 2019.

Chip Taylor a fost mai mult decât un simplu compozitor de hituri. A fost un creator de atmosferă, un inovator și un povestitor care a știut să surprindă emoția umană în cele mai simple și puternice forme ale sale, moartea sa marcând dispariția uneia dintre vocile discrete, dar esențiale, ale muzicii americane.