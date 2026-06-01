Regele Charles a oferit detalii extrem de intime despre ultimele clipe din viața mamei sale. Monarhul britanic a scris prefața unui nou ghid oficial al domeniului scoțian Balmoral, dezvăluind de ce acest loc a fost atât de important pentru fosta suverană.

Un refugiu departe de ochii lumii

Te-ai gândit vreodată cât de important e să ai un loc doar al tău unde să te ascunzi de stresul zilnic? Dincolo de coroane și reguli stricte, povestea asta ne arată exact nevoia umană de a avea un sanctuar personal.

Regina s-a stins din viață liniștită la vârsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, chiar pe acest domeniu din Aberdeenshire. De-a lungul timpului, apropiații și foștii prim-miniștri au povestit mereu cum suverana era o cu totul altă persoană la Balmoral. Acolo renunța la eticheta rigidă pentru plimbări lungi prin Highlands, picnicuri pe malul râului și timp prețios petrecut cu strănepoții.

Declarațiile care au emoționat publicul

Și totuși, abia acum aflăm cât de asumată a fost decizia ei de a rămâne acolo până la final. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, sunt prezentate fragmente emoționante din prefața semnată de rege.

„Răposata mea mamă a prețuit în mod deosebit timpul petrecut la Balmoral. Aici, în aceste locuri atât de dragi, a ales ea să își petreacă ultimele zile.” – Regele Charles, Monarhul Marii Britanii

Iar legătura familiei cu acest spațiu este una profundă și istorică. Domeniul a fost cumpărat tocmai în 1852 de Prințul Albert. Regele mărturisește că peisajul aproape sacru oferă o senzație de atemporalitate care pur și simplu îți reîmprospătează sufletul, fiind un loc special în inima sa încă din primii ani de copilărie.

Schimbările aduse de noul rege

Dar lucrurile nu au rămas complet încremenite în timp. Din iulie 2024, Charles a deschis pentru prima dată interiorul castelului pentru vizitatori, o premieră absolută în ultimii 170 de ani. A transformat gazonul principal într-un labirint geometric și a restaurat porțile din Grădina Reginei Mary în 2023, adăugând cifrurile sale și ale reginei Camilla.

„Acum că Balmoral este mai accesibil publicului, este posibil să apreciem […] cât de eficient a adăugat Regele, care împărtășește aceste pasiuni, un nou strat de interes și stil, păstrând și îmbunătățind în același timp originalul.” – Mary Miers, Jurnalistă și istoric

Ghidul de 80 de pagini, care include și o acuarelă pictată chiar de rege în 1989, este deja disponibil pentru cei pasionați de istorie. Câți turiști vor trece pragul castelului anul acesta pentru a simți magia locului. Până la urmă, poate că ar trebui să ne găsim și noi propriul nostru sanctuar la scară mai mică, un loc sigur unde să ne tragem sufletul la final de săptămână.