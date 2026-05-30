Știi momentele alea când pui pe repeat o piesă de la Whitney Houston sau Alicia Keys și te gândești la cine a descoperit vocile astea magice? Ei bine, omul din spatele lor tocmai a trecut printr-o cumpănă. La 94 de ani, legendarul producător muzical Clive Davis a ajuns de urgență la un spital din New York, fix după ce petrecuse la un eveniment plin de vedete.

Poate te întrebi de ce ne pasă atât de mult de un producător american. Sincer, pentru că el ne-a modelat playlist-urile adolescenței. Când un titan care a construit carierele unor femei absolut iconice precum Aretha Franklin, Kelly Clarkson sau Janis Joplin trebuie să ia o pauză forțată, toată industria își ține respirația. Iar noi, cele care am crescut cu muzica lor, simțim că o bucată din istoria noastră pop e vulnerabilă.

Iar lucrurile s-au întâmplat destul de repede. Vineri seara, pe 28 mai, Davis a fost internat pentru o problemă la sistemul respirator. O publicație de peste ocean, Theblast, a relatat recent că producătorul suferă de o infecție a tractului respirator superior. Și totuși, internarea a fost mai mult o măsură de precauție, având în vedere vârsta lui respectabilă.

Recomandări Succesul a venit abia la 56 de ani. Adevărul dureros despre regretatul Chadwick Boseman

O sperietură după o seară de gală

Doar cu o săptămână în urmă, Clive era plin de energie la Gordon Parks Foundation Awards Dinner and Auction în New York. Acolo a stat la masă chiar cu Alicia Keys, alături de Chance the Rapper și Swizz Beatz.

Relația lui cu Alicia nu e doar una de afaceri. E o prietenie care durează din anii ’90, de când a semnat-o la Arista Records (casa de discuri pe care a fondat-o în 1974) și apoi la J Records. Ba chiar a vizitat-o recent pe ea și pe băieții ei în Miami. E genul de loialitate pe care rar o mai vezi în showbiz.

Nu este prima problemă de sănătate

Să fim serioase, la 94 de ani corpul mai dă și rateuri. Prin 2021, Davis a fost diagnosticat cu paralizia Bell, o afecțiune care slăbește brusc mușchii de pe o parte a feței. Atunci a trebuit să își amâne celebra petrecere pre-Grammy din februarie tocmai pentru luna mai.

„El este tratat cu antibiotice și steroizi și se așteaptă să se recupereze în șase până la opt săptămâni.” – Reprezentant oficial, Echipa lui Clive Davis

Din fericire, și de data aceasta veștile sunt optimiste. Purtătorul lui de cuvânt a declarat că recuperarea decurge lin și că producătorul (care are chiar și un teatru de 200 de locuri la Grammy Museum numit după el) urmează să fie externat în 24 de ore.

Recomandări Mesajul sfâșietor postat de Jamie Lee Curtis. Actrița și-a pierdut sora

Ce se întâmplă cu faimoasele lui petreceri

Omul ăsta organizează cele mai râvnite petreceri dinaintea premiilor Grammy încă din 1976. E genul de eveniment unde toată lumea vrea să fie, dar locurile sunt limitate la vreo 950 din cauza facilităților de producție.

Recomandări Surpriza în familia regală din Belgia. Ce decizie a luat prințul Gabriel la 22 de ani

Numai că industria se schimbă, iar el știe asta foarte bine.

„Este dificil pentru că pentru a aranja, pentru a găzdui unii dintre jucătorii majori mai noi care trebuie să fie acolo în lumea streaming-ului și a rețelelor sociale.” – Clive Davis, Producător muzical

Ca să facă loc noii generații, Davis preferă să cheme vedetele fără parteneri, decât să taie nume importante de pe listă. cam așa se face networking-ul la nivel înalt când vrei să rămâi relevant decenii la rând.

Acum, toată lumea așteaptă externarea oficială. Cât de repede se va întoarce în studiouri sau la organizarea galelor sale emblematice, dar un lucru e clar: pasiunea lui pentru muzică nu pare să ia pauză prea curând. Până una alta, e un moment excelent să punem o piesă clasică de la Whitney Houston și să ne bucurăm de o seară liniștită.