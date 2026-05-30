Dorit Kemsley, una dintre cele mai cunoscute figuri din „The Real Housewives of Beverly Hills”, lasă de înțeles că ar putea părăsi emisiunea după un sezon 15 extrem de tensionat. Aflată în plin turneu de promovare pentru noua ei carte, vedeta a recunoscut deschis că se gândește serios să facă un pas în spate de pe micile ecrane.

Știi momentul ăla când simți că un mediu toxic îți face mai mult rău decât bine, mai ales când treci printr-o criză personală majoră? Exact asta pare să fie dilema ei acum, sfâșiată între un contract bănos de televiziune și nevoia de liniște după divorțul de Paul PK Kemsley. Pentru noi, cele care am urmărit-o ani de zile, e un semnal clar că uneori sănătatea mentală chiar trebuie să bată audiența și dramele regizate.

Un nou capitol departe de drame

Dorit a intrat în distribuția RHOBH în 2016, în sezonul 7, și a devenit rapid un personaj central. Numai că ultimii ani au fost brutali pentru ea, culminând cu separarea de soțul ei, care a ținut prima pagină a tabloidelor.

Într-un interviu acordat celor de la E! News în luna mai 2026, pentru a-și promova volumul de memorii „Unburdened”, ea a fost întrebată direct dacă știe când e momentul să se retragă din acest reality show.

Iar răspunsul a venit destul de clar.

„Răspunsul este da, cred, și da.” – Dorit Kemsley, vedetă TV

Așa cum a relatat Theblast zilele trecute, vedeta se concentrează acum exclusiv pe lansarea cărții sale, programată pentru 2 iunie la Podium Entertainment. Turneul ei de promovare include opriri la Los Angeles, New Jersey și New York. Femeia susține că intră într-un „nou capitol de pace, acceptare, fericire, aventură” și că este într-un spațiu creativ excelent.

Ce spun fanii și colegele de platou

Dar oare a plecat ea de bunăvoie sau a fost pur și simplu concediată? Fanii emisiunii sunt complet împărțiți pe rețelele sociale. Unii Bravo i-a dat deja papucii, comentând malițios că a primit biletul de mulțumire pentru serviciile aduse. Alții, în schimb, îi iau apărarea și critică lipsa totală de empatie a colegelor de platou față de o femeie care trece printr-un divorț dureros, având și doi copii mici acasă.

Sincer, nici relațiile ei cu Kyle Richards sau Erika Jayne nu sunt tocmai roz în acest moment. Sezonul s-a încheiat într-o notă foarte amară, iar Dorit a recunoscut că a greșit modul în care a gestionat anumite conflicte la reuniunea finală.

„eram într-un loc atât de întunecat și eram rănită, frustrată și agresivă, și știți, a fost greu să privesc înapoi pentru că nu sunt eu asta.” – Dorit Kemsley, vedetă TV

Ea a precizat că și-ar dori să repare aceste prietenii, dar are nevoie ca și celelalte femei să își dorească același lucru. Până la un anunț oficial din partea rețelei Bravo privind distribuția finală a sezonului 16, rămâne neclar dacă o vom mai vedea pe Dorit împărțind replici acide la petrecerile din Beverly Hills sau dacă acest capitol de televiziune s-a închis definitiv pentru ea.