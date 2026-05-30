Colman Domingo trăiește la 56 de ani apogeul carierei sale la Hollywood. Însă valul actual de recunoaștere vine la pachet cu o amintire profundă despre regretatul Chadwick Boseman, omul care i-a validat public talentul cu mult înainte ca industria să îl pună pe afișele principale.

https://x.com/FilmUpdates/status/2054564403878752262

Recomandări Adevarul dureros despre casnicia ei. Ce a descoperit despre sotul care a ascuns sute de mii de lire

Te-ai simțit vreodată ca un personaj secundar la locul tău de muncă? Noi, femeile, știm prea bine cum e să muncești din greu ani de zile și să vezi cum lumina reflectoarelor cade mereu pe altcineva. Povestea lui Domingo ne arată exact cât de mult contează să ai în preajmă pe cineva care să te tragă în față și să spună cu voce tare că meriți să fii văzută și apreciată la adevărata ta valoare.

Un sprijin nesperat la momentul potrivit

Boseman a murit în 2020, la doar 43 de ani, din cauza unui cancer de colon. Dar moștenirea lui merge mult dincolo de succesul global din „Black Panther”, care a generat încasări de peste 1 miliard de dolari. Și tocmai acest impact uman iese acum la iveală.

Recomandări Adevărul dureros despre îngrijirea părinților bolnavi. Ce ascund femeile care le fac pe toate

Într-o discuție emoționantă preluată de Theblast la începutul săptămânii, Domingo a povestit o întâlnire de la o petrecere din Hollywood. Deși abia jucaseră împreună în adaptarea „Ma Rainey’s Black Bottom”, nu erau extrem de apropiați. Când Domingo a mers să îl felicite pentru succesul uriaș, Boseman a întors imediat atenția asupra lui.

I-a arătat pe cei din încăpere și le-a spus că trebuie să îi știe numele, numindu-l „adevărul” și îndemnându-i pe toți să stea cu ochii pe el.

Durerea fanilor și recunoștința târzie

Declarațiile au stârnit un val de emoție pe rețelele sociale. Fanii au reacționat imediat, copleșiți de amintirea actorului pierdut prea devreme.

„Este ora 1 dimineața și acum plâng.” – Fan pe platforma X

Un alt utilizator a completat sincer: „Am uitat că au jucat împreună în Ma Rainey.”

Recomandări Adevarul dureros despre moartea lui Matthew Perry. Scrisoarea sfasietoare a mamei sale

Iar cineva a rezumat exact sentimentul general cu care mulți au rămas după dispariția starului.

„Încă încep să plâng dacă stau și mă gândesc prea mult la Chadwick.” – Utilizator X

Domingo a aflat vestea tragică a morții prietenului său în timp ce făcea burgeri la grătar, printr-un mesaj primit de la dramaturgul Robert O’Hara. Acum, el simte că Boseman îl ajută pe el și pe Michael B. Jordan „de pe partea cealaltă”, descriindu-l ca pe un „înger frumos” în viața lui.

Trei decenii de așteptare

Timp de peste 30 de ani, actorul s-a resemnat cumva cu ideea că va fi mereu cel care îi susține pe alții. Își imagina că va rămâne mereu în umbra unor staruri precum David Oyelowo, Viola Davis sau chiar Boseman. Numai că soarta avea alte planuri.

După două nominalizări consecutive la Oscar pentru cel mai bun actor, cu „Rustin” în 2024 și „Sing Sing” în 2025, lucrurile s-au schimbat radical. La 56 de ani, este implicat în serialul „Euphoria”, filmul biografic „Michael”, comedia Netflix „The Four Seasons” și viitorul thriller al lui Steven Spielberg, „Disclosure Day”. Când a fost întrebat dacă și-ar fi dorit ca succesul să vină mai devreme, a glumit spunând că finanțele lui probabil ar fi preferat asta.

Dar, acum, cine nu ar vrea o confirmare mai rapidă? Totuși, actorul mărturisește că trăiește o „perioadă incredibilă de recoltă” și nu ar schimba nimic din parcursul său plin de obstacole.

Noile proiecte de la Hollywood intră în producție în lunile următoare. Următorul test real vine odată cu lansarea thrillerului regizat de Steven Spielberg, moment care va confirma definitiv noul statut al actorului pe marile ecrane.