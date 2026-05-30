Prințul Gabriel al Belgiei, în vârstă de 22 de ani, a bifat vineri prima sa ieșire publică pe cont propriu. Tânărul i-a ținut locul mamei sale, Regina Mathilde, la un eveniment oficial, în timp ce aceasta se întorcea din Statele Unite de la absolvirea surorii lui mai mari.

De ce ne atrage atenția această mișcare? Pentru că, dincolo de eticheta regală, vedem o dinamică de familie pe care o recunoaștem cu toate. Fratele mai mic preia din sarcini când mama este prinsă cu un moment important al primului născut. Iar pentru Gabriel, care este al doilea în linia de succesiune, acesta este un test de independență absolut necesar.

Până acum, prințul a apărut mereu însoțit de părinți sau de frații săi, concentrându-se exclusiv pe educație. El a urmat inclusiv un stagiu militar de cinci luni în Franța. Acum, tânărul mai are un singur examen de trecut înainte de a-și finaliza oficial studiile la Academia Regală Militară.

Un debut muzical și o regulă schimbată

Gabriel a fost prezent în loja regală de la Henry Le Bœuf Hall, pentru penultima seară a Concursului Muzical Regina Elisabeta. Acolo a urmărit evoluția mai multor muzicieni care luptau pentru un loc în finala de sâmbătă seara. Dar partea cu adevărat interesantă abia acum vine.

Conform legilor adoptate după urcarea pe tron a tatălui său, Regele Philippe, doar moștenitorul direct este obligat să preia îndatoriri oficiale. După absolvire, Gabriel este practic liber să își aleagă propriul drum, fără presiunea agendei de stat.

Absolvire la Harvard și planuri de vacanță

Și dacă tot vorbim de moștenitoarea directă, Prințesa Elisabeth, în vârstă de 24 de ani, a atras toate privirile la absolvirea ei de la Harvard. Tânăra a ales o rochie albă de vară, cu decolteu în V, mâneci bufante și o fustă plisată asimetrică, purtată sub roba clasică neagră cu roșu. Cu o zi înainte, la ceremonia de premiere Harvard Kennedy School, a purtat o rochie din mătase cu flori roșii delicate, pantofi cu toc și o geantă bordo.

Detaliul care ne place la nebunie? Când și-a primit diploma, a renunțat la titlu. A fost strigată pur și simplu „Elisabeth de Saxe-Cobourg”.

Așa cum am aflat dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, prințesa ia în calcul un an sabatic după efortul academic din ultimii doi ani. Ziarul belgian Het Nieuwsblad a discutat cu persoane din anturajul ei despre aceste planuri.

„Proiectul este finalizat.” – Surse anonime, publicația Het Nieuwsblad

Traseul ei ar include o călătorie din Insulele Canare până în Caraibe, planificată pentru noiembrie sau decembrie, exact în afara sezonului de uragane. Dacă tânăra prințesă va confirma oficial această pauză binemeritată înainte de a-și prelua rolul de viitoare regină.