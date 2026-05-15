Lady Louise Windsor, tânăra de 22 de ani și nepoata Regelui Charles, a fost surprinsă recent făcând ceva complet neobișnuit pentru un membru al familiei regale britanice. Ea lucrează part-time la Royal Windsor Horse Show, chiar pe domeniul Castelului Windsor.

Te-ai întrebat vreodată cum îți poți crește copilul să rămână cu picioarele pe pământ când are absolut totul la dispoziție de la naștere? Ei bine, exact asta pare să fi reușit Ducesa Sophie și Prințul Edward. Faptul că tânăra a ales să muncească pe un salariu normal, făcând muncă administrativă, ne arată că valorile și etica muncii se învață acasă, indiferent de câte titluri nobiliare ai pe ușă.

O apariție rară și un job obișnuit

Lady Louise nu este un membru activ al familiei regale cu obligații oficiale. A lipsit de la evenimentele recente, cum ar fi slujba de Paște, preferând să stea departe de ochii publicului. Dar acum, proaspăt scăpată de stresul examenelor de la Universitatea St Andrews, unde își termină studiile în limba engleză, a apărut zâmbitoare și relaxată pe terenul de concurs.

Purta cizme înalte maro, o fustă în carouri și o haină albă. Pe piept avea un ecuson oficial albastru pe care scria simplu numele ei complet, Lady Louise Mountbatten-Windsor. O prezență cât se poate de profesionistă.

Iar lucrurile stau chiar mai interesant de atât. Așa cum a dezvăluit Hellomagazine într-un material publicat recent, ea lucrează în culisele acestui eveniment de câțiva ani. Tânăra primește un salariu pentru muncă ei de organizare. Ba chiar, în vacanțele de vară trecute, a cerut ea însăși să lucreze în birouri. Acolo a făcut sarcini administrative de bază, cum ar fi sigilarea plicurilor, fiind descrisă drept foarte politicoasă și săritoare.

„Ducesa Sophie și Prințul Edward le-au oferit lui Lady Louise și fratelui ei James o educație cât mai normală posibil, iar acest lucru se reflectă clar în etica ei de muncă. Este foarte ancorată în realitate și cu picioarele pe pământ, nu ai ști că este o figură regală. A fost ideea ei să ceară un job part-time. Este foarte muncitoare.” – Sursă din anturajul regal

Ce urmează după universitate

Pasiunea ei pentru trăsuri nu este un secret. E un hobby inspirat direct de regretatul ei bunic, Prințul Filip. La eveniment, a fost văzută râzând alături de mama ei, Ducesa Sophie, care este la rândul ei foarte implicată, ocupând funcția de vicepreședinte al show-ului. Jo Peck, directorul evenimentului, a descris-o pe tânără ca fiind un „suflet blând” și „foarte, foarte pasionată” de conducerea trăsurilor.

Și totuși, ce va alege să facă pe mai departe? Fostul secretar de presă regal Aisla Anderson a speculat recent că tânăra ar putea alege o carieră în armată. Ce drum profesional va alege o tânără care știe deja cum e să lipești plicuri într-un birou obișnuit. Până la urmă, un start umil te pregătește cel mai bine pentru viața reală.