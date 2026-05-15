După aproape un sfert de secol petrecut împreună și trei copii, Eva Herzigova și partenerul ei, Gregor Marsiaj, au decis să facă pasul cel mare. Vestea căsătoriei a apărut oficial pe avizierul Consiliului Local din Torino, confirmând astfel zvonurile care planau de ani buni asupra cuplului.

Te-ai întrebat vreodată de ce simțim mereu presiunea să bifăm etapele unei relații într-o ordine anume dictată de alții? Ei bine, povestea lor ne arată fix contrariul. Dincolo de strălucirea vieții publice, decizia lor validează ideea că iubirea adevărată nu are un termen-limită. Poți foarte bine să îți construiești o familie solidă mai întâi și să lași actele pentru momentul în care simți cu adevărat că ai nevoie de ele.

O viață construită departe de agitație

Și să fim sincere, tranziția Evei este o lecție în sine despre priorități. În anii ’90, era una dintre cele mai cunoscute femei din lume, iar campania Wonderbra „Hello Boys” o transforma într-un simbol internațional. Dar după ce a locuit în metropole vibrante precum Londra, modelul ajuns acum la 53 de ani a ales liniștea absolută pentru familia ei.

S-a stabilit în Torino alături de Gregor Marsiaj, în vârstă de 49 de ani. Iar el nu este tocmai un străin de lumea afacerilor de succes. Provine dintr-o familie celebră de antreprenori italieni, tatăl său, Giorgio Marsiaj, fiind fondatorul companiei Sabelt, recunoscută pentru producția de scaune sport și sisteme de siguranță destinate mașinilor de curse. Numai că, spre deosebire de viața expusă a partenerei sale, Gregor a preferat mereu discreția totală.

Momentul potrivit vine când decizi tu

Cei doi au împreună trei băieți, pe George, Philipe și Edward. De-a lungul timpului au format o familie extrem de unită, ferită de ochii curioșilor. Așa cum semnalează Click într-un material publicat recent, s-a mai vorbit intens despre o posibilă nuntă în Italia prin anul 2017, dar evenimentul nu s-a concretizat la acea vreme.

Acum lucrurile stau cu totul altfel. Documentele oficiale au fost publicate, deși viitorii miri nu au oferit încă nicio declarație publică despre marele eveniment.

Decizia finală privind formatul petrecerii le aparține în totalitate. Până în ziua în care vor păși efectiv în fața ofițerului stării civile, detaliile ceremoniei rămân un mister bine păstrat în familia lor de la Torino.