Peter Phillips, fiul Prințesei Anne, se însoară cu Harriet Sperling pe 6 iunie 2026, într-o ceremonie discretă la țară. Dar lista de invitați a tăiat deja trei nume grele de la palat. Prințul Harry, Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson nu vor participa la evenimentul din Cotswolds.

Ai făcut vreodată o listă de invitați pentru un eveniment important și ai simțit presiunea de a chema rude pe care abia le vezi? Ei bine, se pare că și la casele regale lucrurile stau fix la fel. Decizia lui Peter de a exclude anumiți membri ai familiei arată o schimbare clară de atitudine. Mirii aleg liniștea lor în detrimentul etichetei, o mișcare pe care multe dintre noi o înțelegem perfect când vine vorba de protejarea propriei energii în zilele cu adevărat importante.

O listă de invitați cu reguli stricte

Nunta va avea loc la biserica All Saints din Kemble, Cirencester. E o ceremonie privată, departe de fastul londonez. Pentru Andrew și Sarah, motivul absenței este destul de clar, mai ales după scandalul dosarelor Epstein și pierderea titlurilor regale.

Recomandari Surpriza de la Casa Regala. Ce decizie a luat nepoata Regelui Charles la 22 de ani

Așa cum a explicat un prieten al cuplului, într-un material publicat recent de Hellomagazine, prezența lor pur și simplu nu își avea locul.

„Când și dacă Andrew Mountbatten Windsor și Sarah Ferguson ar fi fost invitați, probabil că nu a fost considerat adecvat să îi invite. Este ziua specială a lui Peter și a lui Harriet, și este clar că prezența lor ar cauza o distragere a atenției pentru întreaga zi.” – Prieten al cuplului

Cifrele și deciziile vorbesc de la sine.

Recomandari Surpriza uriașă pregatita de Taylor Swift pentru nunta ei. Decizia care schimba regulile la Hollywood

Mirii au preferat să țină lucrurile într-un cerc restrâns. Zona aleasă are o semnificație aparte pentru amândoi, fiind locul unde au crescut.

„Nunta lui Peter și a lui Harriet este o ocazie intimă, cu prietenii apropiați și familia restrânsă în jurul lor, în Cotswolds. Este o zonă în care au crescut și este foarte specială pentru amândoi.” – Prieten al cuplului

Ruptura neașteptată dintre veri

Iar partea cu adevărat surprinzătoare abia acum vine. Prințul Harry a fost mereu extrem de apropiat de verișorul său Peter. Au fost prezenți unul la nunta celuilalt. Numai că timpul și distanța și-au spus cuvântul.

„Peter și Harry nu au mai vorbit de câțiva ani și pur și simplu au pierdut legătura, așa că nu a fost invitat.” – Prieten al cuplului

Dincolo de aceste absențe notabile, nunta de vară se anunță plină de emoție. Ambii miri sunt la a doua căsătorie și au obținut permisiunea specială a vicarului pentru a face cununia religioasă în biserică. Peter are două fețe adolescente, Savannah de 14 ani și Isla de 13 ani, din căsnicia de 13 ani cu Autumn Phillips. La rândul ei, Harriet are o fiică adolescentă, Georgia, dintr-o relație anterioară.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii Game of Thrones. De ce a renuntat la cariera la doar 21 de ani

O nouă viață și o familie extinsă

Palatul Buckingham a confirmat deja detaliile oficiale ale evenimentului, menționând că Regele, Regina, dar și Prințul și Prințesa de Wales au fost informați.

„Domnul Peter Phillips, fiul ASR Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, au anunțat astăzi data nunții lor.” – Comunicat Buckingham Palace

Ce urmează acum pentru noul cuplu? Zilele de pregătire până pe 6 iunie se vor concentra probabil pe integrarea copiilor în ceremonia nupțială. Cum vor arăta fotografiile oficiale de la biserica din Kemble și cine va face parte, până la urmă, din alaiul restrâns al acestei familii moderne.