Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele cupluri de la Hollywood să păstreze flacăra aprinsă după zeci de ani de relație? Răspunsul vine adesea din micile gesturi zilnice, nu din vacanțe extravagante sau cadouri incredibil de scumpe. Goldie Hawn tocmai ne-a oferit o privire rară și extrem de intimă în viața ei alături de Kurt Russell, bărbatul cu care împarte o poveste de iubire de peste 42 de ani.

Cafeaua de dimineata si micile bucurii in doi

Invitată recent în emisiunea The View pentru a-și promova noua carte, intitulată „The After-School Kindness Crew: Pooch on the Loose”, actrița a vorbit deschis despre rutina lor matinală. Și sincer, detaliile sunt de-a dreptul adorabile pentru oricine apreciază o poveste de iubire autentică.

Întrebată de moderatori care este secretul longevității relației lor extraordinare, Goldie nu a ezitat nicio clipă să ofere un răspuns din suflet. „Cred că este de fapt, credeți sau nu, Kurt este foarte romantic”, a mărturisit ea cu zâmbetul pe buze.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm cum arată cu adevărat diminețile în casa lor, departe de camerele de filmat. Actrița a povestit cu multă tandrețe despre energia partenerului ei. „E pur și simplu bun. Se trezește dimineața, e mereu fericit. Mereu a fost fericit când se trezește. Mă îngrijorez puțin după a doua ceașcă de cafea pentru că o ia razna, dar în afară de asta, el îmi aduce mereu cafeaua dimineața și este foarte bucuros să o facă: «Oh, e timpul pentru cafeaua lui mami!»”

O rutină simplă, nu-i așa?

Un tata adevarat pentru copiii ei si vindecarea trecutului

Până la urmă, o relație solidă se construiește și pe modul în care partenerii navighează prin provocările vieții de familie. Iar povestea lor a avut și momente mai delicate, mai ales la început. Goldie a fost căsătorită anterior cu Bill Hudson, între anii 1976 și 1982. Din acel mariaj au rezultat doi copii superbi, fiica Kate și fiul Oliver Hudson.

Numai că relația fraților cu tatăl lor biologic a fost una extrem de complicată de-a lungul timpului. Actrița l-a descris în trecut pe Bill drept un „tată absent”. Aici a intervenit Kurt, care și-a asumat rolul de părinte cu o dăruire totală. Kate și Oliver au fost crescuți în principal de Goldie și de partenerul ei de peste 42 de ani. Mai mult, copiii i se adresează lui Kurt cu apelativul afectuos „Pa”.

Cei doi actori s-au cunoscut prima dată pe un platou de filmare în anul 1966, înainte de a se reconecta 15 ani mai târziu. Ulterior, au adus pe lume un fiu biologic, Wyatt Russell, formând astfel o familie unită și fericită.

Misiunea de a ajuta copiii sa fie fericiti

Dincolo de viața de cuplu și de rolul de mamă, Goldie este extrem de pasionată de dezvoltarea emoțională a noilor generații. Noua ei carte, scrisă în colaborare cu Lin Oliver, este o prelungire firească a muncii sale susținute din ultimele decenii.

„MindUP este un program pe care îl fac de 23 de ani pentru sănătatea mintală a copiilor. Încă îl facem. Îi învățăm pe copii cum să-și gestioneze emoțiile, părțile creierului pe care le pot calma de fapt pentru a merge înainte, pentru a deschide acel cortex prefrontal care poate gândi, analiza și fi fericit”, a explicat vedeta în timpul interviului.

E surprinzator cum a luat naștere acest proiect editorial (o inițiativă absolut necesară în zilele noastre, când anxietatea afectează tot mai mulți tineri). Actrița a detaliat procesul creativ din spatele cărții. „Asta a apărut pentru că m-am gândit: De ce nu putem face o carte pentru copii care să-i învețe cum să ia o pauză a creierului… Dar învățându-i cum să aibă curaj, înțelegând cum să numere banii, învățând tot felul de lucruri?”

Decizia de a nu se casatori niciodata

Deși sunt împreună de patru decenii, Goldie și Kurt nu au ajuns niciodată la ofițerul de stare civilă. Să fim serioși, un act nu garantează fericirea, iar ei sunt dovada vie a acestui fapt incontestabil. Vorbind în cadrul emisiunii The Dan Buettner Podcast, actrița a abordat direct subiectul care a fascinat mereu publicul și presa de scandal.

„Chiar dacă ne-am căsători, nu ar face nicio diferență pentru că sunt 42 de ani acum”, a declarat ea cu maximă sinceritate. Când a fost întrebată de ce continuă să îl aleagă pe Kurt în fiecare zi, răspunsul a fost profund și plin de însemnătate pentru orice femeie care caută un parteneriat real. „Pentru că am respect pentru el, pentru că eu cred că este o persoană uimitoare.”

Iar apoi a urmat o confesiune savuroasă. Actrița a adăugat că este „si foarte atrasă sexual de el. Și asta este important. Dacă ai o relație sexuală pe termen lung, asta este de fapt foarte sănătos. El este obiectul meu sexual.”

Atracția fizică și respectul reciproc par să fie ingredientele care transformă o poveste de iubire într-un parteneriat pe viață. Dincolo de luminile reflectoarelor și de presiunea de la Hollywood, cei doi au demonstrat că fericirea autentică stă într-o ceașcă de cafea adusă cu dragoste în fiecare dimineață de un bărbat care se trezește cu zâmbetul pe buze.