După zeci de ani de performanțe remarcabile și nominalizări la Oscar, Alfre Woodard a decis să vorbească deschis despre realitățile dure de la începutul carierei sale. Actrița a dezvăluit recent prejudecățile rasiale și respingerile constante de care s-a lovit la Hollywood, într-o perioadă în care i se spunea pur și simplu că nu are ce căuta în industrie.

Te-ai lovit vreodată de acel zid invizibil la job, când simțeai că nu bifezi niște standarde absurde impuse de alții? Ei bine, exact prin asta a trecut și ea. Povestea ei nu este doar despre Hollywood, ci despre fiecare femeie căreia i s-a spus că nu e suficient de tânără, de slabă sau de „potrivită” pentru un rol sau o funcție. Dincolo de strălucirea covorului roșu, lecția ei de reziliență este exact imboldul de care s-ar putea să ai nevoie astăzi.

Zidul respingerii și o replică dureroasă

După ce a absolvit Universitatea din Boston în 1974 cu o diplomă în actorie, tânăra Woodard a plecat spre Los Angeles. Voia să facă film. Dar primirea a fost extrem de rece. Într-un interviu recent, așa cum relatează Theblast într-un material amplu, actrița a povestit cum o altă colegă de breaslă a încercat să o descurajeze complet.

„«Oh, scumpo», spune ea că a avertizat-o o actriță de culoare de teatru. «Nu există o actriță de film de culoare».” – Alfre Woodard, Actriță

Și totuși, știi cum e când cineva îți spune că nu poți? Uneori, asta te ambiționează și mai tare. Woodard a refuzat să accepte acea limitare. „În mintea mea, pur și simplu m-am gândit: Ei bine, asta nu este realitatea mea”, a mărturisit ea.

Etichetele care dor și puterea de a merge mai departe

Respingerea a devenit rutina ei zilnică. Luni la rând nu prindea nicio audiție. „Nu primeam o audiție timp de nouă sau zece luni la rând”, a recunoscut Woodard. Iar când apărea ceva, propriii agenți o blocau din start.

„Când auzea de un rol, agenții mei spuneau: «Oh, Alfre, asta nu e pentru tine. Scrie tânără femeie de culoare atrăgătoare»”, și-a amintit ea. Ba chiar i se spunea adesea că nu arată ca „tipul potrivit de persoană de culoare”. Să fim serioase, cât de frustrant poate fi să fii judecată exclusiv prin niște filtre atât de înguste?

Numai că ea a continuat să se pregătească. A ales să creadă că oportunitățile vor veni la un moment dat și s-a bazat enorm pe spiritualitate pentru a naviga prin acele uși trântite în nas.

Fundația solidă construită acasă

Secretul încrederii ei de neclintit? Familia din Tulsa, Oklahoma. Părinții ei, Marion „MH” și Constance, i-au insuflat un sentiment profund de valoare personală mult înainte ca Hollywood-ul să o pună la îndoială.

„Din momentul în care îmi pot aminti, tatăl meu spunea: «Nimeni, niciun om din lumea asta, nu-mi pasă cine este, nu este mai bun decât tine».” – Alfre Woodard, Actriță

A crescut în timpul segregării, iar școlile din Tulsa nu au fost desegregate până în 1973. A învățat despre reziliență pe propria piele. La doar 5 ani, tatăl ei o punea să se uite la știrile de seară despre Mișcarea pentru Drepturile Civile. La 10 ani, își ajuta părinții să înregistreze alegători. Iar în școala generală, profesorii le-au predat în secret despre masacrul rasial din Tulsa din 1921. „Din poveștile transmise de acei locuitori de culoare din Tulsa care au supraviețuit violenței și au îndurat. Am învățat cum arată reziliența”, a explicat ea.

Până la urmă, persistența ei a dat roade. A obținut nominalizări la Oscar pentru filmul „Cross Creek” în 1983, a câștigat patru premii Emmy și un Glob de Aur. Iar pentru Woodard, succesul nu se măsoară în trofee. „Tragi și muncești pentru că faci parte din continuum! Trofeul nu este lucrul important”, spune ea. Ceea ce ne lasă cu o temă de gândire excelentă pentru propriile noastre cariere. Tu ce faci atunci când ți se spune că nu ești potrivită pentru un rol? Poate că e momentul să îți creezi propria realitate.