Pilates In The Clouds, cel mai căutat și exclusivist studio de Reformer Pilates din Londra, s-a deschis în sfârșit publicului larg. Noua locație se află în celebrul magazin Harvey Nichols (unul dintre cele mai iconice magazine de lux din Knightsbridge), iar o ședință de grup costă 59 de lire sterline. Până acum, accesul era aproape imposibil.

Un club exclusivist, doar pe bază de invitație

Fondat în 2014 de Lauren Masaoka, o instructoare de Pilates originară din Los Angeles, studioul din Notting Hill a devenit rapid un fenomen. Fără firmă la intrare sau adresă publicată, locația a fost ținută secretă din motive de confidențialitate. Și pe bună dreptate, având în vedere că printre clienți se numără vedete de prim rang, modele, actori, dansatori și oameni de afaceri extrem de puternici.

Lista de așteptare număra sute de persoane. Iar asta făcea intrarea practic imposibilă, mai ales că majoritatea orelor erau individuale sau, cel mult, limitate la trei participanți. Exclusivitatea nu era însă un moft, ci o consecință a filozofiei fondatoarei, care crede cu tărie în importanța formei corecte, a atenției la detalii și a personalizării mișcărilor pentru fiecare client în parte.

Recomandari Vivienne Westwood readuce pantofii punk care costă până la 495 de lire

De ce s-a deschis un nou studio public

Dar, după un deceniu de exclusivitate, fondatoarea a decis să schimbe strategia. V-ați gândit vreodată de ce ar face cineva o astfel de mișcare? Ei bine, răspunsul e destul de simplu și a fost oferit chiar de Lauren Masaoka. „Am avut o listă de așteptare la Notting Hill de ceva vreme, așa că am căutat o a doua locație de un timp”, explică ea.

Găsirea spațiului perfect nu a fost deloc ușoară. „A fost cu siguranță o provocare să găsim un spațiu care să se ridice la înălțimea numelui nostru, de a fi «în nori»!”, a adăugat Masaoka. Oportunitatea a apărut când Harvey Nichols i-a oferit un spațiu la etajul patru, ca parte a noii lor oferte de wellness.

Ce găsești în noua locație din Harvey Nichols

Proaspăt deschis, studioul este la fel de șic ca originalul. Are flori proaspete, oglinzi uriașe, mobilier elegant și chiar și un stand de dulciuri pick-n-mix. Echipamentele sunt de ultimă generație, realizate la comandă în Statele Unite.

Recomandari Top 9 creme CC testate care estompează roșeața și costă de la 4 lire

Cel mai important este că metoda de predare rămâne aceeași. Toți instructorii sunt certificați, iar orele sunt limitate la maximum șase persoane pentru a asigura o atenție sporită. Mai mult, Pilates In The Clouds este singurul studio din Londra care oferă clase exclusiv pe aparate Cadillac. „Cadillac-ul a fost invenția preferată a lui Joseph Pilates, și pe bună dreptate. Am vrut să-l fac mai accesibil cu acest studio, menținând în același timp instruirea de precizie”, spune Lauren Masaoka.

Un detaliu amuzant? Există și o cameră privată cu două aparate unde toate saltelele și accesoriile sunt marca Dior.

Cât costă și ce primești pentru banii ăștia

Prețul este pe măsură.

Recomandari A doua cea mai frecventă afecțiune neurologică costă sistemul 500 de milioane de lire

La 59 de lire sterline pentru o clasă de grup, nu este tocmai o opțiune de buget. E drept că prețul nu e pentru oricine, dar investiția se reflectă în calitatea serviciilor. Pentru abordarea personalizată și calibrul instructorilor, cu greu ai putea găsi ceva mai bun în Londra.

Iar fotografia aceea iconică, cu exercițiul în suspensie, pe care o vezi peste tot pe Instagram? Asta e doar un bonus distractiv, adăugat la pachet.